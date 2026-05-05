"मी राजीनामा देणार नाही"; ममता बॅनर्जी यांचं पराभवानंतर मोठं विधान, निवडणूक प्रक्रियेवरही गंभीर आरोप
पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषद घेतली.
Published : May 5, 2026 at 6:07 PM IST
कोलकाता : पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी (Mamata Banerjee) यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषद घेऊन राजीनामा देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. त्यांनी सांगितलं की, त्या पराभूत झालेल्या नाहीत आणि नैतिकदृष्ट्या त्यांचाच विजय झाला आहे. “मी राजीनामा देणार नाही, द्यायचा प्रश्नच उद्भवत नाही,” असं त्या ठामपणे म्हणाल्या.
निवडणूक आयोगावर केला आरोप : ममता बॅनर्जी यांनी म्हटलं की, "आमची लढाई भाजपाशी नव्हती, तर निवडणूक आयोगाशी होती. माझ्या आयुष्यात मी असा निवडणूक प्रकार कधीच पाहिला नाही. 2004 नंतर इतका अत्याचार मी पाहिलेला नाही. निवडणूक आयोग हा मुख्य खलनायक आहे. एसआयआरमुळे 90 लाख मतं काढून टाकली गेली. भाजपाने 100 जागांची लूट केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांनी मिळून आम्हाला हरवले. भाजपाने प्रत्येक प्रकारचा डावपेच वापरून आम्हाला पराभूत केले. भाजपा कार्यकर्त्यांनी आमच्या कार्यकर्त्यांवर मारहाण केली."