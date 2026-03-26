ETV Bharat / bharat

खराब हवामानाचा फटका! ममता बॅनर्जींचं विमान 1 तास 20 मिनिटं हवेत घिरट्या घालत होतं

मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच आज गुरुवारी मुसळधार पाऊस आणि सोसाट्याच्या वाऱ्यामुळं तासभर घिरट्या घालत राहिले.

Mamata Banerjee
मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी (PTI)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 26, 2026 at 8:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोलकाता : पश्चिम बंगालमध्ये सध्या आगामी विधानसभा निवडणुकीची धामधूम सुरु आहे. अशा परिस्थितीत मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचे विमान खराब हवामानात अडकल्यामुळं गुरुवारी (मार्च 26) पश्चिम बंगालच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच आज गुरुवारी मुसळधार पाऊस आणि सोसाट्याच्या वाऱ्यामुळं तासभर घिरट्या घालत राहिले. खराब हवामानामुळं झालेल्या या प्रदीर्घ विलंबामुळं प्रशासकीय आणि राजकीय वर्तुळात मोठी चिंता निर्माण झाली. अखेरीस, विमान सुरक्षितपणे उतरलं, त्यामुळं सर्वांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला.

मुसळधार वाऱ्यांसह जोरदार गारपीट : दिवसाच्या सुरुवातीला मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी पश्चिम बर्धमानमधील पांडवेश्वर इथं एका नियोजित कार्यक्रमात आणि जाहीर सभेत सहभागी झाल्या. त्यानंतर त्या कोलकातासाठी रवाना झाल्या. अधिकृत वेळापत्रकानुसार विमानानं दुपारी 3:39 वाजता अंडाल विमानतळावरून उड्डाण केलं. सामान्य परिस्थितीत ते दुपारी 4:25 च्या सुमारास कोलकातामध्ये लँड होणं अपेक्षित होतं. मात्र, विमान कोलकाताच्या हवाई हद्दीत शिरताच हवामान अचानक बिघडलं. त्यावेळी मुसळधार वाऱ्यांसह जोरदार गारपिटीला सुरुवात झाली. या परिस्थितीमुळं हवाई वाहतूक नियंत्रण (ATC) विमानाला उतरण्याची परवानगी देऊ शकलं नाही. त्यावेळी कोलकाता विमानतळावरील परिस्थितीही तितकीच भयावह होती, कारण वादळी हवामानात विमान हवेत घिरट्या घालत होतं.

विमान उतरवण्याचे अनेक प्रयत्न : प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या माहितीनुसार, वारं इतकं जोरदार होतं की पोलिसांनी बांधलेले तात्पुरते तंबू क्षणार्धात उडून गेले. व्हीआयपी सुरक्षेसाठी उभारलेले मोठे बॅरिकेड्स कोसळताना दिसले. मुख्यमंत्र्यांच्या ताफ्यासाठी उभी केलेली वाहनं वादळाच्या तडाख्यानं हालत होती. धोकादायक हवामानामुळं काही क्षणांतच संपूर्ण विमानतळ परिसर ओस पडला. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वादळादरम्यान वैमानिकानं सुरुवातीला उत्तरेकडून विमान उतरवण्याचे अनेक प्रयत्न केले. मात्र, अत्यंत कमी दृश्यमानता आणि प्रतिकूल परिस्थितीमुळं हे प्रयत्न वारंवार अयशस्वी झाले. त्यावेळी हवामानातील परिस्थितीत सुधारणा न झाल्यास विमान दुसऱ्या विमानतळाकडे वळवण्याचाही विचार करण्यात आला होता. मात्र, अधिकाऱ्यांनी नंतर सांगितलं केली की, विमानात पुरेसे इंधन होतं, त्यामुळं बराच विलंब झाला असला तरी कोणताही तात्काळ धोका नव्हता.

अखेर सुरक्षितपणे विमान लँड झाले : सायंकाळी 4:49 च्या सुमारास हवामानामध्ये थोडी सुधारणा होऊ लागली. वादळ कमकुवत झालं असलं तरी, गारपीट सुरू होती. तज्ज्ञांच्या मते, गारपिटीच्या वादळात विमान उतरवणे अत्यंत धोकादायक असते. त्यामुळं वैमानिकानं पुन्हा प्रयत्न करण्यापूर्वी आणखी थोडा वेळ थांबण्याचा निर्णय घेतला. अखेरीस, वैमानिकानं मार्ग बदलला आणि दक्षिणेकडून विमान उतरवण्याचा प्रयत्न केला, जिथं हवामान तुलनेनं चांगलं होतं. अखेरीस सायंकाळी 5:18 वाजता विमान कोलकाता विमानतळावर सुरक्षितपणे लँड झाले. त्यानंतर 5:30 वाजता मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या कडेकोट सुरक्षा व्यवस्थेत आपल्या निवासस्थानाकडे जाण्यासाठी विमानतळावरून निघाल्या. दरम्यान, प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींनी या घटनेबाबत त्यांना विचारलं असता, त्यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही.

TAGGED:

CM MAMATA BANERJEE
कोलकाता
पश्चिम बंगाल
ममता बॅनर्जी
MAMATA BANERJEE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.