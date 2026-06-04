मालवीय नगर अग्निकांड! पोलिसांनी हॉटेल मालक लवकेशला घेतले ताब्यात; मृतांचा आकडा 21 वर
अग्निकांडाच्या संदर्भात महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत दिल्ली पोलिसांनी हॉटेलचा मालक लवकेश बजाज याला ताब्यात घेतले. या घटनेत 21 जणांचा मृत्यू झाला.
Published : June 4, 2026 at 9:55 AM IST
नवी दिल्ली: दिल्लीच्या मालवीय नगर भागात असलेल्या एका प्रसिद्ध रेस्टॉरंटमध्ये बुधवारी पहाटे लागलेल्या भीषण आगीने संपूर्ण देशाला हादरवून सोडले. या अग्निकांडाच्या संदर्भात महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत दिल्ली पोलिसांनी हॉटेलचा मालक लवकेश बजाज याला ताब्यात घेतले. या घटनेत 21 जणांचा मृत्यू झाला. यापूर्वीच त्याच्या आणि त्याच्या पत्नीविरुद्ध 'लूकआउट सर्क्युलर' (शोध मोहीम सूचना) जारी करण्यात आले होते.
49 जण तातडीने विविध रुग्णालयांमध्ये दाखल : मिळालेल्या माहितीनुसार, ही आग इतकी भीषण होती की, हॉटेलमध्ये उपस्थित असलेल्या लोकांना प्रतिक्रिया देण्याची किंवा स्वतःचा बचाव करण्याची संधीही मिळाली नाही. आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडलेल्या एकूण 49 जणांना तातडीने विविध रुग्णालयांमध्ये दाखल करण्यात आले. यापैकी 21 जणांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला; मृतांमध्ये 9 भारतीय नागरिक आणि 12 परदेशी नागरिकांचा समावेश आहे. दिल्ली पोलिसांनी या प्रकरणी 'सदोष मनुष्यवधा'चा (हत्येच्या उद्देशाशिवाय झालेला मृत्यू) आरोप आणि 'भारतीय न्याय संहिता' (BNS) च्या इतर संबंधित कलमांखाली गुन्हा (FIR) दाखल केला आहे.
एकच प्रवेश निर्गमन मार्ग ठरला जीवघेणा : यापूर्वी घटनास्थळाला भेट दिलेल्या दिल्ली सरकारचे मंत्री आशिष सूद यांनी सांगितले की, घटनास्थळावरून मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, हॉटेलची रचना सुरक्षा मानकांचे उल्लंघन करणारी होती. दिल्ली पोलिसांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी उघड केले की, हॉटेलमध्ये आत-बाहेर जाण्यासाठी केवळ एकच मार्ग उपलब्ध होता. जेव्हा आग लागली आणि लोक पळून जाण्यासाठी धावले, तेव्हा अरुंद मार्ग आणि दाट धुरामुळे ते तिथेच अडकून पडले. याच गोंधळाच्या परिस्थितीत गुदमरल्यामुळे आणि आगीच्या ज्वाळांमध्ये होरपळल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर जीवितहानी झाली. त्यांनी पुढे सांगितले की, अशा प्रकारे बेकायदेशीरपणे चालवल्या जाणाऱ्या कोणत्याही हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटवर कठोर कारवाई केली जाईल. उपायुक्त (DCP) अनंत मित्तल यांनी दुजोरा दिला की, हॉटेल व्यवस्थापनावर 'सदोष मनुष्यवधा'शी संबंधित कलमांखाली गुन्हा दाखल केला जात आहे. तपासाची व्याप्ती वाढवत, इतर संबंधित कलमेही जोडली जातील, जेणेकरून दोषींना शक्य तितकी कठोर शिक्षा मिळेल याची खात्री करता येईल.
एका महिलेने आपल्या मुलासह तिसऱ्या मजल्यावरून उडी मारली : प्रत्यक्षदर्शींच्या मते, आग लागल्यानंतर इमारतीत अडकलेल्या लोकांमध्ये प्रचंड घबराट पसरली होती; आपला जीव वाचवण्याच्या हताश प्रयत्नात त्यांनी खिडक्यांच्या काचा फोडल्या आणि मदतीसाठी आर्त किंकाळ्या फोडल्या. या गोंधळाच्या वातावरणात जीव वाचवण्याच्या एका हताश प्रयत्नात एका महिलेने आपल्या बाळाला कवेत घेऊन तिसऱ्या मजल्यावरून खाली उडी घेतली. स्थानिक रहिवाशांनी आधीच खाली जमिनीवर गाद्या अंथरल्या होत्या, ज्यामुळे ती महिला आणि तिचे बाळ दोघेही या उडीतून सुखरूप बचावले.
मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता : प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले की, त्या महिलेने आपल्या बाळाला घट्ट पकडले होते आणि जेव्हा तिला जाण्याचा दुसरा कोणताही मार्ग उरला नाही असे जाणवले, तेव्हा तिने खाली उडी घेतली. या घटनेत ती महिला जखमी झाली आणि तिला तातडीने जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, आगीच्या कारणांचा शोध घेण्यासाठी तपास सुरू आहे; शिवाय, काही जखमींची प्रकृती चिंताजनक असल्याने मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता आहे.
आग सुरक्षा यंत्रणा अपयशी ठरली का? : या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर हॉटेलच्या सुरक्षा नियमावलीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले गेले आहेत. हॉटेल व्यवस्थापनाकडे वैध 'फायर एनओसी' (ना-हरकत प्रमाणपत्र) होते की नाही, हे निश्चित करणे हा या तपासाचा मुख्य उद्देश आहे. हॉटेलमध्ये बसवण्यात आलेली आग विझवण्याची उपकरणे (fire-fighting equipment) कार्यरत होती की केवळ शोभेसाठी होती, याची पोलीस आणि अग्निशमन दलाची पथके सध्या तपासणी करत आहेत. याव्यतिरिक्त 'फायर एनओसी'चे वेळेवर नूतनीकरण करण्यात आले होते की नाही, याचीही अधिकारी कसून तपासणी करत आहेत. जर सुरक्षा मानकांबाबत निष्काळजीपणा झाल्याचे सिद्ध झाले, तर संबंधित अधिकाऱ्यांवरही दंडात्मक किंवा कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते.
महत्त्वाच्या नेत्यांकडून शोक व्यक्त : देशातील सर्वोच्च नेतृत्वाने या शोकांतिकेबद्दल तीव्र शोक व्यक्त केलाय. या घटनेबद्दल दुःख व्यक्त करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, "मालवीय नगरमधील हॉटेलमध्ये लागलेली आगीची घटना अत्यंत हृदयद्रावक आहे. ज्यांनी आपल्या प्रियजनांना गमावले आहे, त्यांच्या दुःखात मी सहभागी आहे. प्रशासन जखमींना शक्य ती सर्व मदत पुरवत आहे." दरम्यान, विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी या घटनेला प्रशासकीय अपयशाचा परिणाम असल्याचे म्हटले आहे. ते म्हणाले, "दिल्लीतील हॉटेलमध्ये घडलेल्या या दुर्दैवी घटनेमुळे सुरक्षा नियमावलीबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. यासाठी जबाबदार असलेल्यांवर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे आणि मृतांच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई देण्यात यावी." याच वेळी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी या घटनेची उच्चस्तरीय दंडाधिकारी चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्या म्हणाल्या, "हे एक भरून न येणारे नुकसान आहे. दिल्ली सरकार जखमींच्या उपचाराचा संपूर्ण खर्च उचलणार आहे आणि दोषींना कोणत्याही परिस्थितीत सोडले जाणार नाही."
नमुन्यांची तपासणी सुरू : घटनास्थळी आगीचे नेमके कारण शोधण्यासाठी न्यायवैद्यक तज्ज्ञांचे (Forensic Experts) एक पथक सध्या नमुन्यांची तपासणी करत आहे. प्राथमिक पुराव्यांवरून 'शॉर्ट सर्किट'ची शक्यता वर्तवली जात असली तरी अंतिम अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच परिस्थिती पूर्णपणे स्पष्ट होईल. सध्या हा संपूर्ण परिसर पूर्णपणे सीलबंद करण्यात आला असून, बचावकार्य युद्धपातळीवर सुरू आहे. या घटनेने दिल्लीतील व्यावसायिक आस्थापनांमध्ये सुरक्षा मानकांकडे होणारे अक्षम्य दुर्लक्ष पुन्हा एकदा उघडकीस आणले आहे. शहरात अनेक हॉटेल्स आणि गेस्ट हाऊसेस आगीशी सामना करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पुरेशा साधनांविनाच कार्यरत आहेत.
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