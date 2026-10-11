मल्लिकार्जून खर्गे अन् राहुल गांधी उद्या सरन्यायाधीशांना भेटणार; निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेवरून केंद्र सरकारवर गंभीर आरोप
बंगळुरूमध्ये पत्रकारांशी बोलताना खर्गेंनी सांगितलं की, दोन्ही नेत्यांनी सरन्यायाधीशांना अधिकृत पत्र लिहून भेटीसाठी वेळ मागितला आहे.
Published : October 11, 2026 at 5:30 PM IST
बंगळुरू : काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी केंद्र सरकारवर ‘व्होट चोरी’साठी निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता कमकुवत केल्याचा आरोप केला आहे. तसेच, देशातील लोकशाहीच्या सद्यस्थितीबाबत माहिती देण्यासाठी आपण आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी सोमवारी (12 ऑक्टोबर) भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांची भेट घेणार असल्याचं खर्गे यांनी आज (11 ऑक्टोबर) रविवारी सांगितलं.
बंगळुरूमध्ये पत्रकारांशी बोलताना खर्गेंनी सांगितलं की, दोन्ही नेत्यांनी सरन्यायाधीशांना अधिकृत पत्र लिहून भेटीसाठी वेळ मागितला आहे. सोमवारी सायंकाळी 4 ते 5 या वेळेत भेट घेण्याची विनंती करण्यात आली आहे. या भेटीत देशातील लोकशाहीच्या सद्यस्थितीबाबत न्यायव्यवस्थेला अवगत करण्यात येणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
“उद्या आम्ही भारताच्या सरन्यायाधीशांची भेट घेणार आहोत. मी पत्र लिहिलं आहे आणि राहुलजींनीही पत्र लिहिलं आहे. आम्ही सायंकाळी 4 ते 5 या वेळेत भेटीसाठी वेळ मागितला आहे. आम्ही त्यांना सध्याच्या परिस्थितीची माहिती देऊ. आम्ही त्यांच्याकडे कोणतीही मागणी करणार नाही; केवळ हात जोडून आमची बाजू मांडू,” असे खर्गे म्हणाले.
चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। यह स्वतंत्र संस्था है और इसे स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का अधिकार है। लेकिन उन्हें स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने नहीं दिया जा रहा है। चुनाव आयोग के दो सदस्यों ने खुलकर उजागर किया है कि आयोग किस तरह काम कर रहा है, उसमें किस प्रकार की अनियमितताएँ हो रही हैं और आयोग के सदस्य स्वयं इस स्थिति को लेकर क्या महसूस कर रहे हैं। इसके बावजूद इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वे चाहते हैं कि वोट चोरी जारी रहे। अब तक जितनी भी वोट चोरी की गई है, उसी के बल पर केंद्र और राज्यों में सरकारें बनाई गई हैं। ऐसा माहौल तैयार करने के लिए मोदी जी ने 2023 में एक कानून बनाया, जिसके माध्यम से मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को कानूनी संरक्षण दिया गया। उन्हें ऐसी छूट दी गई, जो भारत के राष्ट्रपति या देश के मुख्य न्यायाधीश को भी प्राप्त नहीं है। लेकिन एक चुनाव आयुक्त को यह विशेष संरक्षण क्यों दिया गया? यह संरक्षण देने के बाद वोट चोरी, EVM और चुनावी घपले की यह पूरी प्रक्रिया शुरू की गई। CEC चाहे कितनी भी गलतियाँ करें, उन्हें जीवनभर उन गलतियों के लिए जवाबदेही से छूट दे दी गई है। इसका सीधा अर्थ है कि यह जनता के वोट छीनने और लोकतंत्र के साथ धोखाधड़ी करने की एक साजिश है। यही सब किया जा रहा है और हम इसके खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। 📍बेंगलुरु, कर्नाटक— Mallikarjun Kharge (@kharge) October 11, 2026
‘व्होट चोरी’साठी भाजपाशी तडजोड केल्याचा दावा :
मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्यावर निशाणा साधला आहे. ज्ञानेश कुमार हे सहकारी निवडणूक आयुक्तांवर दबाव आणत असून, निवडणूक आयोगाला स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊ दिले जात नसल्याचा आरोप खर्गे यांनी केला.
खर्गे म्हणाले की, निवडणूक आयोग ही घटनात्मक आणि स्वतंत्र संस्था आहे. आयोगाला स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. मात्र, प्रत्यक्षात आयोगाला स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊ दिले जात नसल्याचा दावा त्यांनी केला. निवडणूक आयोगाच्या दोन सदस्यांनी आयोगाच्या कामकाजातील कथित अनियमितता आणि अंतर्गत परिस्थिती उघड केली आहे. तरीही या प्रकरणात कोणतीही कारवाई करण्यात आली नसल्याचे खर्गे यांनी म्हटले.
भाजपावर टीका करताना खर्गे यांनी सत्ताधारी पक्षाला निवडणुकीत फायदा मिळवून देण्यासाठी घटनात्मक संस्थेशी तडजोड केली जात असल्याचा आरोप केला. “‘व्होट चोरी’ सुरू राहावी, यासाठी हे सर्व केले जात आहे. कथित मतचोरीच्या आधारेच त्यांनी केंद्रात आणि विविध राज्यांत सरकारे स्थापन केली आहेत,” असा दावा खर्गे यांनी केला.
मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि अन्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती तसेच त्यांच्या सेवाशर्तींसंदर्भात 2023 मध्ये करण्यात आलेल्या कायद्यावरही खर्गेंनी केंद्र सरकारला लक्ष्य केलं. संबंधित अधिकाऱ्यांना वाचवण्यासाठी या कायद्यात मोठ्या प्रमाणात संरक्षण देण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला.
देशात अघोषित आणीबाणी; मोदी-शाह यांच्यावर खर्गेंचे गंभीर आरोप :
मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांना कायदेशीर संरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारनं 2023 मध्ये कायदा केल्याचा मुद्दा उपस्थित करत मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका केली. या कायद्यामुळे मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांना राष्ट्रपती किंवा देशाच्या सरन्यायाधीशांनाही नसलेले विशेष संरक्षण देण्यात आल्याचा दावा खरगे यांनी केला. निवडणूक आयुक्तांना असे विशेष संरक्षण देण्याची गरज काय, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
या संरक्षणानंतर मतचोरी, ईव्हीएम आणि निवडणुकीतील कथित गैरप्रकारांची प्रक्रिया सुरू झाल्याचा आरोप खर्गेंनी केला. मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडून कितीही चुका झाल्या, तरी त्यांना त्यासाठी आयुष्यभर जबाबदार धरता येणार नाही, असं सांगत त्यांनी या कायद्यावर आक्षेप घेतला. जनतेचा मतदानाचा अधिकार हिरावून घेण्याचा आणि लोकशाहीची फसवणूक करण्याचा हा कट असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. या विरोधात आपला लढा सुरूच राहील, असे खर्गेंनी स्पष्ट केलं.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर लोकशाहीचे नियम मोडल्याचा आरोप करत खर्गे यांनी देशात ‘अघोषित आणीबाणी’ सुरू असल्याचे म्हटलं. “देशात गृहमंत्री आणि पंतप्रधानांनी गोंधळाची परिस्थिती निर्माण केली आहे. अघोषित आणीबाणी लागू केली जात आहे. त्यामुळेच आम्ही याविरोधात लढत आहोत,” असे खर्गे म्हणाले.
शनिवारी दिल्लीतील आंदोलनादरम्यान करण्यात आलेल्या मोठ्या पोलीस बंदोबस्तावरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. विरोधक आणि कॉकरोच जनता पार्टीच्या (CJP) आंदोलनाला रोखण्यासाठी सुमारे 32 हजार पोलीस तैनात करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. “यावरून त्यांच्या मनात किती भीती आहे, हे दिसून येते,” असे खर्गे म्हणाले.
CEC यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आंदोलन :
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी कॉक्रोच जनता पार्टी आणि विरोधी पक्षांनी शनिवारी दिल्लीत आंदोलन करण्याची योजना आखली होती. मात्र, पोलीस आणि सुरक्षा दलांनी मोठ्या प्रमाणावर आंदोलकांना ताब्यात घेतले. CJPचे संस्थापक अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका आणि सौरव दास यांनाही विमानतळावरून ताब्यात घेण्यात आल्याची माहिती आहे.
आम आदमी पार्टीचे संयोजक अरविंद केजरीवाल, माकपचे नेते पिनराई विजयन आणि तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी यांच्यासह अनेक विरोधी नेत्यांनाही ताब्यात घेण्यात आल्याचं वृत्त आहे.