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ओडेसा येथे व्यापारी जहाजावरील हल्ल्याचा परराष्ट्र मंत्रालयाकडून निषेध; मृतांमध्ये चार भारतीयांचा समावेश

परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितलं की, युक्रेनमधील भारतीय दूतावास परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे आणि बाधित लोकांना शक्य ती सर्व मदत पोहोचवण्याचे प्रयत्न करत आहे.

हल्ल्यात चार भारतीय खलाशी ठार
हल्ल्यात चार भारतीय खलाशी ठार झाले, त्यापैकी एक ठार झालेला खलाशी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 20, 2026 at 10:54 PM IST

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नवी दिल्ली/कासारगोड - ओडेसा बंदरातून बाहेर पडत असताना 'एमव्ही गोल्डन लिओ' (MV Golden Leo) या जहाजावर रशियाने केलेल्या क्षेपणास्त्र हल्ल्याचा परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) सोमवारी निषेध केला. या हल्ल्यात चार भारतीय खलाशी ठार झाले. परराष्ट्र मंत्रालयाने एका अधिकृत निवेदनात म्हटलं आहे की, "19 जुलैच्या संध्याकाळी, ओडेसा बंदरातून बाहेर पडत असताना 'एमव्ही गोल्डन लिओ' या जहाजावर हल्ला करण्यात आला. या घटनेच्यावेळी जहाजावर 5 भारतीय नागरिकांसह एकूण 17 कर्मचारी (क्रू मेंबर्स) होते. उपलब्ध माहितीनुसार, चार भारतीय नागरिकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे, तर एक जण गंभीर अवस्थेत रुग्णालयात दाखल आहे."

मंत्रालयाने पुढे म्हटलं आहे की, "युक्रेनमधील आमचं मिशन परिस्थितीवर बारकाईनं लक्ष ठेवून आहे आणि बाधित व्यक्तींना शक्य ती सर्व मदत करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. आम्ही मृत भारतीय नागरिकांच्या कुटुंबीयांबद्दल तीव्र संवेदना व्यक्त करतो आणि जखमी भारतीय नागरिकाच्या लवकरात लवकर आणि पूर्ण बरे होण्याची कामना करतो."

निवेदनात असंही नमूद केलं आहे की, "भारत अशा हल्ल्यांचा निषेध करतो आणि पुन्हा एकदा स्पष्ट करतो की, व्यापारी जहाजांना लक्ष्य करणे, निष्पाप नागरी कर्मचाऱ्यांचा जीव धोक्यात घालणे किंवा नौवहन आणि व्यापाराच्या स्वातंत्र्यात अडथळा आणणे ही निंदनीय बाब आहे आणि असे प्रकार टाळले पाहिजेत."

या हल्ल्यात ठार झालेल्यांमध्ये केरळमधील 26 वर्षीय खलाशी अखिल जोयन याचा समावेश होता. कासारगोडमधील वेल्लारीकुंडू येथील एकेजी (AKG) नगरचा रहिवासी असलेला आणि गेल्या पाच वर्षांपासून खलाशी म्हणून काम करणारा अखिल, 'गिनी-बिसाऊ'चा ध्वज असलेल्या 'एमव्ही गोल्डन लिओ' या जहाजावरील कर्मचाऱ्यांपैकी एक होता. हे जहाज अन्नधान्य घेऊन जात असताना त्याला लक्ष्य करण्यात आलं. या जहाजावरील कर्मचाऱ्यांमध्ये भारत आणि सीरियाच्या नागरिकांचा समावेश होता.

स्थानिक प्रशासनाच्या समन्वयाने शोध आणि बचाव कार्य पूर्ण झाल्यानंतर, जहाजाच्या मालकाने नऊ कर्मचाऱ्यांच्या दुर्दैवी मृत्यूची पुष्टी केली. युक्रेनियन बंदर प्रशासन आणि आपत्कालीन सेवांनी इतर आठ कर्मचाऱ्यांची यशस्वीरीत्या सुटका केली. अखिल जोयन यांच्यासह प्राण गमावलेल्यांची ओळख गुरप्रीत सिंग भट, जगन सिंग, अभिषेक निषाद, मुस्तफा अम्मार, आयमन दायफल्लाह, राकान बिशारा, यासर सांतली आणि मुहम्मद अल-बगदादी अशी पटली आहे. अनेक मृतांची अधिकृत ओळख पटवण्याची प्रक्रिया अजूनही सुरू आहे. जहाजावरून वाचवण्यात आलेल्या आठ जिवंत कर्मचाऱ्यांमध्ये अहमद हमौया, सेबॅस्टियन ब्लेसन, अब्दुल खादर, अल-तुर्कमानी, हादी हैदर, खालिद खामूसी, मुहम्मद याह्या अल-सालेक, मुहम्मद माजिद अल-कुर्दी आणि अब्दुल्ला राहाल यांचा समावेश आहे. एका अधिकृत निवेदनात, जहाजाच्या मालकाने मृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांबद्दल तीव्र शोक व्यक्त केला आणि वाचलेल्यांच्या लवकरात लवकर बरे होण्यासाठी शुभेच्छा दिल्या.

आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आणि मृत कर्मचाऱ्यांचे मृतदेह त्यांच्या मायदेशी परत पाठवण्याची व्यवस्था करण्यासाठी आपण दूतावास आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांशी मिळून काम करत असल्याचं कंपनीनं स्पष्ट केलं; तसंच, या औपचारिक प्रक्रियेस काही कालावधी लागू शकतो, असंही नमूद केलं.

ओडेसा भागात रशियाच्या हल्ल्यांमध्ये मोठी वाढ झालेली असतानाच जहाजावर हा हल्ला झाला. प्रादेशिक गव्हर्नर ओलेह किपर यांनी सांगितलं की, जुलैच्या सुरुवातीपासून ओडेसावर दररोज गोळीबार होत आहे आणि काही दिवसांत तर 15 वेळा हवाई हल्ल्याचा इशारा (एअर रेड अलर्ट) देण्यात आला आहे.

या भागात रशियाने केलेल्या अलीकडील हल्ल्यांमध्ये 90हून अधिक लोकांचा बळी गेला आहे, ज्यामध्ये केवळ जुलै महिन्यातच 28 जणांचा मृत्यू झाला. रशियाच्या संरक्षण मंत्रालयानं दावा केला की त्यांच्या सैन्यानं ओडेसा बंदरातील इंधन साठवणूक केंद्रांना लक्ष्य केलं होतं, परंतु या हल्ल्यांमुळे नागरिक आणि सागरी कर्मचाऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं आहे.

ओडेसा आणि इतर युक्रेनियन शहरांवरील क्षेपणास्त्र हल्ल्यांना प्रत्युत्तर म्हणून, युक्रेनने मॉस्कोला लक्ष्य करून रात्रीच्यावेळी मोठ्या प्रमाणावर ड्रोन हल्ले केले. युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की यांनी पुष्टी केली की युक्रेनियन सैन्याने रशियाची लॉजिस्टिक्स केंद्रे आणि एका तेल डेपोवर हल्ला केला; तसंच, रशियाच्या प्रत्येक हल्ल्याला युक्रेन योग्य प्रत्युत्तर देईल, असंही त्यांनी सांगितलं.

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TAGGED:

ओडेसा
एमव्ही गोल्डन लिओ
चार भारतीय खलाशी ठार
VESSEL IN ODESA
ATTACK ON MERCHANT VESSEL

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