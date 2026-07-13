दिल्लीतील यमुना नदीत अंघोळ करताना मोठी दुर्घटना; प्रवाहाच्या वेगात 4 मुले वाहून गेली; बचावकार्य सुरू
हिरंकी गावाजवळील यमुना नदीत ('ठोकर' क्रमांक 24/एम्बँकमेंट क्रमांक 24 जवळ) अंघोळ करण्यासाठी गेलेली चार अल्पवयीन मुले नदीच्या प्रबळ प्रवाहामुळे वाहून गेली.
Published : July 13, 2026 at 11:42 AM IST
नवी दिल्ली: बाह्य उत्तर दिल्लीतील अलीपूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतून एक हृदयद्रावक आणि धक्कादायक घटना समोर आली आहे. हिरंकी गावाजवळील यमुना नदीत ('ठोकर' क्रमांक 24/एम्बँकमेंट क्रमांक 24 जवळ) अंघोळ करण्यासाठी गेलेली चार अल्पवयीन मुले नदीच्या प्रबळ प्रवाहामुळे वाहून गेली. या दुर्घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात शोककळा पसरली असून, बेपत्ता मुलांच्या कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.
प्रवाहाचा वेग यांचा अंदाज न घेताच मुले पाण्यात उतरली : पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, रविवारी संध्याकाळी पाच मुलांचा एक गट खेळण्यासाठी आणि अंघोळ करण्यासाठी यमुना नदीच्या काठावर आला होता. सध्या पावसाळा आणि वरच्या भागातून सोडलेल्या पाण्यामुळे यमुनेची पाणी पातळी वाढली असून, पाण्याचा प्रवाह अत्यंत वेगवान आहे. पाण्याची खोली किंवा प्रवाहाचा वेग यांचा अंदाज न घेताच मुले पाण्यात उतरली. काही क्षणांतच त्यातील चार मुले खोल पाण्यात बुडाली आणि वेगाने वाहणाऱ्या प्रवाहाबरोबर वाहून गेली.
चारही मुले प्रवाहाच्या वेगात बऱ्याच अंतरावर वाहून गेली : घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या पाचव्या मुलाने आपल्या मित्रांना बुडताना पाहून आरडाओरडा केला आणि मदतीसाठी हाक मारली. त्याचा आवाज ऐकून स्थानिक नागरिक आणि नावाडी घटनास्थळी धावून आले; परंतु दुर्दैवाने मदत मिळेपर्यंत ती चारही मुले प्रवाहाच्या वेगात बऱ्याच अंतरावर वाहून गेल्याने दिसेनाशी झाली होती. घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक पोलीस, प्रशासन आणि मदतकार्य करणाऱ्या संस्थांनी त्वरित हालचाली सुरू केल्या. मोठ्या प्रमाणावर मदत आणि बचावकार्य हाती घेण्यात आले. आज म्हणजेच दुर्घटनेच्या दुसऱ्या दिवशी सोमवारीही शोधमोहीम सुरू आहे; परंतु आतापर्यंत मुलांबाबत कोणताही सुगावा लागलेला नाही आणि कोणाचेही मृतदेह सापडलेले नाहीत.
अनेक विभाग संयुक्तपणे ही शोधमोहीम राबवत आहेत : एनडीआरएफ (NDRF - राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल): पाणबुडे आणि आधुनिक बोटींच्या साहाय्याने खोल पाण्यात शोध घेत आहे. तसेच डीडीएमए (DDMA - दिल्ली आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण): स्थानिक प्रशासनाच्या समन्वयाने मदतकार्यावर देखरेख करत आहे. दिल्ली अग्निशमन सेवा (DFS): पथके बोटींच्या साहाय्याने नदीकाठी आणि इतर संभाव्य ठिकाणी शोध घेत आहेत. दिल्ली पोलीस: कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासोबतच पोलीस बचावकार्यात मदत करत आहेत आणि बाधित कुटुंबांना धीर देत आहेत.
प्रशासनाचे नागरिकांना आवाहन, नदीपासून दूर राहा : या दुर्दैवी घटनेने पाणी साचलेले असताना आणि नदीची पातळी वाढलेली असताना निष्काळजीपणा बाळगण्यातील धोके पुन्हा एकदा अधोरेखित केलेत. प्रशासनाने स्थानिक रहिवाशांना आणि विशेषतः पालकांना असे आवाहन केले आहे की, या काळात त्यांनी मुलांना यमुना नदी, कालवे किंवा पाणी साचलेल्या कोणत्याही परिसराच्या जवळ जाऊ देऊ नये. भविष्यात अशा दुर्घटना टाळण्यासाठी यमुनेकाठचे घाट आणि नदीचे बांध यांवर पोलिसांची देखरेख वाढवण्यात आली आहे. दरम्यान, बचाव पथके त्या मुलांचा शोध घेण्यासाठी सतत प्रयत्न करत आहेत.
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