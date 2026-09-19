मध्य प्रदेशातील बगुलामुखी धामजवळ मोठी दुर्घटना; कार नाल्यात वाहून गेल्याने 8 जणांचा मृत्यू
भाविकांना घेऊन जाणारी कार ओसंडून वाहणाऱ्या नाल्यात कोसळली. या कारमधील तिन्ही मुले, दोन महिला आणि तीन पुरुष अशा आठही जणांचा मृत्यू झाला.
Published : September 19, 2026 at 3:43 PM IST
आगर मालवा: मध्य प्रदेशातील आगर मालवा येथे पावसाने दुथडी भरून वाहणाऱ्या नाल्यात कार वाहून गेल्याने आठ जणांचा मृत्यू झाला असून, ही घटना नलखेडा येथे घडली; भाविकांना घेऊन जाणारी कार ओसंडून वाहणारा नाला ओलांडण्याचा प्रयत्न करत असताना वाहून गेली. या कारमधील तिन्ही मुले, दोन महिला आणि तीन पुरुष अशा आठही जणांचा मृत्यू झाला.
8 मृतदेह बाहेर काढले; मृतांची ओळख पटवण्याचे काम सुरू : मिळालेल्या माहितीनुसार, हे सर्वजण शनिवारी जवळच असलेल्या बगुलामुखी मंदिरात दर्शन घेऊन परतत होते. नाला ओलांडताना पाण्याचा जोरदार प्रवाह असल्याने कारवरील नियंत्रण सुटले. ही घटना इतक्या वेगाने घडली की, कोणालाही सावरण्याची संधी मिळाली नाही. प्राथमिक माहितीनुसार, कारमधून आठ जणांचे मृतदेह बाहेर काढण्यात आले आहेत आणि त्यांची ओळख पटवण्याचे काम सुरू आहे.
दोरीच्या साहाय्याने कार बाहेर काढली : घटनेची माहिती मिळताच ग्रामस्थ, पोलीस आणि प्रशासकीय अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी बचावकार्य सुरू केले, परंतु यात कोणीही जिवंत वाचल्याचे आढळले नाही. मृतदेह बाहेर काढल्यानंतर आता कार दोरीच्या साहाय्याने बाहेर काढली जात आहे, कारण आत आणखी मृतदेह असण्याची शक्यता आहे. वाहनात नेमके किती लोक होते, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. पोलिसांच्या माहितीनुसार, मृत व्यक्ती बगुलामुखी मंदिरातून परतत होत्या; हे मंदिर आगर मालवा येथील नलखेडा येथे लखुंदर नदीच्या काठावर वसलेले असून, देशभरातील भाविक येथे दर्शनासाठी येतात.
मृत्यू झालेले 7 जण ओडिशामधील; चालक मध्य प्रदेशातील : 'ईटीव्ही भारत'च्या प्रतिनिधीशी बोलताना पोलीस अधीक्षक (SP) दिलीप कुमार सोनी यांनी आठ जणांच्या मृत्यूला दुजोरा दिला. ते म्हणाले, "मृत्यू झालेल्यांपैकी सात जण ओडिशाचे रहिवासी होते; त्यांची मूळ गावे शोधून त्यांच्या कुटुंबीयांना त्वरित कळवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. चालक मूळचा बारोड भागातील होता आणि उज्जैनमधील एका ट्रॅव्हल एजन्सीशी संबंधित होता." "अपघातात त्याचाही मृत्यू झाला आहे." प्राथमिक माहितीनुसार, हे कुटुंब ओडिशावरून उज्जैनला आले होते; त्यांनी कारने नलखेडा येथील बगुलामुखी मंदिराला भेट दिली होती आणि परतत असताना हा अपघात घडला.
गेल्या 24 तासांत सुमारे 4 इंच पाऊस : ज्या भागात ही दुर्घटना घडली, तिथे गेल्या 24 तासांत तब्बल 4 इंच पावसाची नोंद झाली आहे. रात्री उशिरापासून सुरू असलेल्या पावसामुळे बगलामुखी मंदिरालगतचा हंगामी ओढा दुथडी भरून वाहू लागला; या ओढ्यावरील एका लहान पुलावरून (कल्व्हर्ट) गेल्याशिवाय मंदिरात पोहोचता येत नाही. ओढ्याचे पाणी पुलावरून वाहत असतानाच तो ओलांडण्याचा प्रयत्न करताना ही दुर्घटना घडली असावी, असा अंदाज आहे.
अंधारात दुर्घटना; सकाळी घटना उघडकीस : या घटनेबाबत जिल्हाधिकारी शेर सिंह मीना यांनी सांगितले की, "ही दुर्घटना पहाटेच्या अंधारात घडली. सकाळी ओढ्यातील पाण्याची पातळी ओसरल्यावरच कारचे छत दिसू लागले. घटनास्थळी पोहोचलेल्या पथकांनी वाहनातून आठ मृतदेह पाच प्रौढ आणि तीन मुले बाहेर काढले. पुलाच्या दोन्ही बाजूंना लोखंडी बॅरिकेड्स आहेत; कार पुलावरून खाली पडली की अन्य कुठून, याचा तपास सुरू आहे." मृतांची ओळख राधा राणी बेहरा, ज्ञानेंद्र कुमार बेहरा, रिताराणी (ज्ञानेंद्र बेहरा यांची पत्नी), कृष्ण राजवीर (शिवप्रसाद बेहरा यांचा मुलगा) आणि शिवप्रसाद बेहरा अशी पटली आहे.
कार लॉक नसती तर आठ जीव वाचू शकले असते : अगर मालवा येथील नलखेडा भागात हंगामी ओढ्यात वाहून गेलेल्या ओडिशामधील व्यक्तींच्या मृत्यूबाबत पोलीस तपास करत आहेत. मात्र, प्राथमिक तपासात असे समोर आले आहे की, घटनेच्या वेळी कार लॉक होती, त्यामुळे त्यातील प्रवाशांना बाहेर पडण्याची कोणतीही संधी मिळाली नाही. पोलीस अधीक्षक दिलीप कुमार सोनी यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले की, कार आतून लॉक होती, ज्यामुळे त्यांना बाहेर पडता आले नाही; जर कार लॉक नसती, तर कदाचित त्यांनी बाहेर पडण्याचा प्रयत्न केला असता.
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