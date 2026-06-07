सूरतमध्ये मोठी दुर्घटना! दागिने बनवण्याच्या कारखान्यातील सेप्टिक टँकमध्ये विषारी वायूमुळे चौघांचा मृत्यू
सकाळी दागिने बनवण्याच्या कारखान्यातील सेप्टिक टँक साफ करताना विषारी वायूच्या संपर्कात आल्याने चार जणांचा मृत्यू झाला. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे.
Published : June 7, 2026 at 4:21 PM IST
सूरत (गुजरात): गुजरातच्या सूरतमध्ये रविवारी एक मोठी दुर्घटना घडली. सकाळी दागिने बनवण्याच्या कारखान्यातील सेप्टिक टँक साफ करताना विषारी वायूच्या संपर्कात आल्याने चार जणांचा मृत्यू झाला. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे. पोलीस उपायुक्त (झोन-1) आलोक कुमार यांनी सांगितले की, मृत्यूचे प्राथमिक कारण गुदमरणे असल्याचे दिसून येत आहे, मात्र शवविच्छेदन अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच नेमके कारण स्पष्ट होऊ शकेल.
एक सुपरवायझर आणि तीन मजूर टँकमध्ये उतरले : त्यांनी स्पष्ट केले की, ही घटना अश्विनी कुमार परिसरातील एका सेप्टिक टँकमध्ये घडली, जिथे दागिने साफ करण्याच्या प्रक्रियेतून निर्माण होणारा कचरा जमा केला जातो. या कारखान्यातील सेप्टिक टँकची साफसफाई आणि देखभाल दर दोन महिन्यांनी केली जाते, असेही त्यांनी नमूद केले. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रविवारी सकाळी एक सुपरवायझर आणि तीन मजूर टँकमध्ये उतरले होते. आत असताना विषारी वायूमुळे ते बेशुद्ध पडले आणि त्या चौघांचाही मृत्यू झाला.
टँकमध्ये उतरण्यापूर्वी सुपरवायझरने अग्निशमन दलाला बोलावले : सुरक्षेच्या नियमांचे पालन केले गेले नसल्याचे प्राथमिक चौकशीत दिसून येत असल्याने, या निष्काळजीपणासाठी कोण जबाबदार आहे याचा तपास केला जात असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या प्रकरणाचा सविस्तर तपास केला जाईल. त्यांनी सांगितले की, टँकमध्ये उतरण्यापूर्वी सुपरवायझरने अग्निशमन दलाला बोलावले होते आणि प्राथमिक तपासात असे समोर आले की, त्यांच्याकडे कोणतीही सुरक्षा साधने नव्हती. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, माहिती मिळताच अग्निशमन दलाचे पथक घटनास्थळी पोहोचले आणि त्यांनी बचावकार्य राबवले. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी चौघांना टँकमधून बाहेर काढून रुग्णालयात नेले, जिथे डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले.
सीसीटीव्ही फुटेजचीही तपासणी सुरू : पोलीस उपायुक्त म्हणाले, "सध्या अपघाती मृत्यूची नोंद केली जात आहे. कोणती सुरक्षा मानके असायला हवी होती आणि प्रत्यक्षात काय व्यवस्था केली होती, हे ठरवण्यासाठी आम्ही सीसीटीव्ही फुटेजचीही तपासणी करू. त्यानंतरच जबाबदारी निश्चित केली जाईल."