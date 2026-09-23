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कर्मा पूजेदरम्यान मोठी दुर्घटना: नदीत बुडून पाच किशोरवयीन मुलांपैकी चौघांचा मृत्यू

पलामूच्या बोकेया पतारिया येथे नदीत बुडून चार किशोरवयीन मुलांचा मृत्यू झाला. नीरज कुमार यांनी ही माहिती दिली.

BOKEYA PATARIYA INCIDENT
कर्मा पूजेदरम्यान मोठी दुर्घटना (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 23, 2026 at 4:32 PM IST

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पलामू: झारखंडमधील पलामू येथे कर्मा पूजेचे साहित्य विसर्जित करताना पाच किशोरवयीन मुले नदीत बुडाली; त्यापैकी चौघांचा मृत्यू झाला असून, पाचव्या मुलाचा शोध सुरू आहे. अपघाताची माहिती मिळताच पोलीस तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. ही घटना चैनपूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील बोकेया-पतारिया गावाजवळ घडली. मृत झालेले चारही मुले पतारिया गावचे रहिवासी होते.

विसर्जनाच्या प्रक्रियेदरम्यान ती पाचही मुले बुडाली : बुधवारी सकाळी ही पाच मुले कर्मा पूजेचे साहित्य विसर्जित करण्यासाठी कोयल नदीत उतरली होती. मात्र, विसर्जनाच्या प्रक्रियेदरम्यान ती पाचही मुले बुडाली. त्यांना बुडताना पाहून स्थानिक ग्रामस्थांनी आरडाओरडा केला, ज्यामुळे इतर लोक घटनास्थळी जमा झाले. ग्रामस्थांनी मुलांचा शोध घेण्यास सुरुवात केली आणि त्यापैकी चौघांचे मृतदेह बाहेर काढले. ही सर्व मुले एकाच परिसरातील होती. चारही मृतदेह रुग्णालयात पाठवण्यात आले आहेत, तर बेपत्ता असलेल्या मुलाचा शोध सुरू आहे.

सर्व मुले पतारिया खुर्द गावची रहिवासी होती : मृत मुलांची ओळख नितेश कुमार (वय 16, वडील बाबूलाल सिंग), विशाल कुमार सिंग (वय 15, वडील तिलकधारी पासवान), अमित कुमार ठाकूर (वय 20, वडील पुजारी ठाकूर) आणि राजा सिंग (वय 10, वडील संजय सिंग) अशी पटली आहे. बेपत्ता असलेल्या किशोरवयीन मुलाची ओळख हेमंत सिंग (वय 10, वडील सुनील सिंग) अशी पटली आहे. ही सर्व मुले पतारिया खुर्द गावची रहिवासी होती.

एक मुलगा बेपत्ता असल्याची खातरजमा केली : चैनपूर पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी (SHO) लालजी यांनी या घटनेत चार मुलांचा मृत्यू झाल्याची आणि एक मुलगा बेपत्ता असल्याची खातरजमा केली. पोलीस घटनास्थळी पोहोचले असून, या प्रकरणाबाबत माहिती गोळा करीत आहेत. स्थानिक ग्रामस्थ ब्रह्मदेव चौधरी यांनी सांगितले की, चार मुलांचा मृत्यू झाला आहे; ती सर्व मुले कर्मा पूजेचे साहित्य विसर्जित करण्यासाठी नदीवर गेली होती. मुलांचे वय 18 ते 20 वर्षांच्या दरम्यान होते. ही घटना अशा ठिकाणी घडली जिथे कोयल नदीचा प्रवाह अतिशय वेगवान आहे आणि ती मुले प्रवाहाच्या वेगामुळे वाहून गेली.

TAGGED:

BOKEYA PATARIYA INCIDENT
KOEL RIVER
KARMA PUJA
मुले नदीत बुडाली
BOYS DROWNED

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