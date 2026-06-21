जगन्नाथ मंदिरात सुरक्षेत त्रुटी! लष्करी गणवेशातील संशयित अटकेत; मूळचा राजस्थानचा रहिवासी
लष्करी अधिकारी असल्याचे भासवून आत जाण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या या संशयिताला तेथे तैनात असलेल्या सुरक्षा पथकाने ताब्यात घेतले.
Published : June 21, 2026 at 6:52 PM IST
पुरी (ओडिशा): जगप्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिरात (श्रीमंदिर) प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करताना एका बनावट लष्करी अधिकाऱ्याला पकडण्यात आलंय. लष्करी अधिकारी असल्याचे भासवून आत जाण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या या संशयिताला तेथे तैनात असलेल्या सुरक्षा पथकाने ताब्यात घेतले. त्याच्या गणवेशाच्या खांद्यावर भारताचे राष्ट्रीय चिन्ह असलेले 'अशोक चक्र' होते. सध्या 'सिंहद्वार' पोलीस त्याची कसून चौकशी करत आहेत.
गणवेश परिधान करण्याच्या पद्धतीवरून बिंग फुटले : ताब्यात घेण्यात आलेल्या या बनावट व्यक्तीची ओळख राजस्थानमधील राजेंद्र कुमार अशी पटली आहे. मंदिराचे सुरक्षा प्रशासक हेमंत कुमार पाढी यांनी सांगितले की, ही घटना सकाळी सव्वासातच्या (7:15) सुमारास घडली. ती व्यक्ती मंदिराच्या 'बैसी पहाचा' (22 पवित्र पायऱ्या) वर उभी होती. त्याने लष्करी गणवेश परिधान करण्याच्या पद्धतीमुळे तेथे उपस्थित सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना संशय आला. तत्परतेने कारवाई करत सुरक्षा पथकाने त्याला ताब्यात घेतले. प्राथमिक तपासात तो लष्करी अधिकारी नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
गुप्तचर यंत्रणांच्या इशाऱ्यांनंतरही सुरक्षेत मोठी चूक : जगन्नाथ मंदिर हे दहशतवाद्यांचे लक्ष्य असू शकते, असा इशारा केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणांकडून पुरी पोलिसांना वारंवार दिला जातो. इतका उच्च सतर्कतेचा इशारा असतानाही मंदिराच्या चारही प्रवेशद्वारांवरील कडक सुरक्षा व्यवस्था भेदून हा संशयित आत कसा पोहोचला, याबद्दल गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. हेमंत कुमार पाढी यांनी सांगितले की, तपासानंतरच संपूर्ण सत्य समोर येईल.
कडक तपासणीची मागणी : सुरक्षेतील या त्रुटीमुळे लोकांमध्ये मोठा संताप व्यक्त केला जात आहे. त्याने बनावट लष्करी गणवेशात मंदिरात का प्रवेश केला, त्याचा खरा उद्देश काय होता आणि या कटात इतर कोणी सामील होते का, याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी लोक करत आहेत. तसेच, मंदिराला भेट देणाऱ्यांची तपासणी करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि अधिक कडक तपासणी प्रक्रिया राबवण्याची मागणीही बुद्धिवंत आणि स्थानिक नागरिक करत आहेत.