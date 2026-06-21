कोचीन शिपयार्डमध्ये सुरक्षेत मोठ्या त्रुटी! जहाजावर 'आय लव्ह पाकिस्तान' असे लिहिले; देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल
हे जहाज सध्या कोचीन शिपयार्डमध्ये उभे आहे, जे भारतासाठी अत्यंत धोरणात्मक आणि लष्करी महत्त्व असलेले ठिकाण आहे.
Published : June 21, 2026 at 6:23 PM IST
एर्नाकुलम (केरळ): केरळमधील कोचीन शिपयार्डमध्ये सुरक्षेतील एक मोठी त्रुटी समोर आलीय, जिथे एका जहाजाच्या आत "आय लव्ह पाकिस्तान" (I Love Pakistan) असे लिहिलेले आढळले. या प्रकरणी तपास सुरू करण्यात आला असून, शिपयार्ड प्रशासनाने पोलिसांकडे तक्रार केल्यानंतर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. "आय लव्ह पाकिस्तान" हे वाक्य एका मोठ्या जहाजाच्या आतील भिंतीवर धारदार वस्तूने कोरलेले आढळले. हे जहाज सध्या कोचीन शिपयार्डमध्ये उभे आहे, जे भारतासाठी अत्यंत धोरणात्मक आणि लष्करी महत्त्व असलेले ठिकाण आहे. या घटनेनंतर एर्नाकुलम टाउन साउथ पोलिसांनी देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला.
200 हून अधिक कामगारांची चौकशी : दरम्यान, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्युरिटी फोर्स (CISF) आणि केंद्रीय गुप्तचर संस्था अत्यंत सतर्कतेने या प्रकरणाचा तपास करीत आहेत. यूकेस्थित 'नॉर्थ स्टार शिपिंग' या कंपनीसाठी बांधल्या जाणाऱ्या 'कमिशनिंग सर्व्हिस ऑपरेशन व्हेसल' (CSOV) वर हे लिखाण आढळले. एर्नाकुलम साउथ पोलिसांच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, जहाजाचे देखभाल आणि बांधकामाचे काम सुरू असताना सुमारे 100 व्यक्तींना ज्यात कायमस्वरूपी कर्मचारी आणि कंत्राटी कामगार यांचा समावेश होता, जहाजावर जाण्याची परवानगी होती.
घटनास्थळी सीसीटीव्हीची सुविधा नाही : ज्या विशिष्ट ठिकाणी हे लिखाण आढळले, तिथे कोणतेही सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवलेले नव्हते. परिणामी, त्या भागात प्रवेश करण्याची अधिकृत परवानगी असलेल्या व्यक्तींवर तपासाचा भर दिला जात आहे. अधिकाऱ्याने सांगितले, "प्राथमिक तपासानंतर पोलिसांनी देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला; या तपास प्रक्रियेदरम्यान शिपयार्डच्या 200 हून अधिक कर्मचाऱ्यांचे जबाब नोंदवण्यात आले."
एफआयआरचा (FIR) तपशील : त्यांनी पुढे सांगितले, "जहाजावर जाण्याची परवानगी असलेल्यांची आम्ही चौकशी केलीय आणि सर्व संभाव्य वैज्ञानिक पुरावे गोळा करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे." पोलीस शिपयार्डचा बायोमेट्रिक पंचिंग डेटा आणि प्रवेश नोंदवही (एन्ट्री रजिस्टर्स) यांचीही बारकाईने तपासणी करीत आहेत. शिपयार्ड व्यवस्थापन आणि CISF यांनी अधिकृत तक्रार दाखल केल्यानंतर एर्नाकुलम साउथ पोलिसांनी एफआयआर नोंदवला. हा गुन्हा 'भारतीय न्याय संहिता' (BNS) च्या कलम 152 अन्वये दाखल करण्यात आला आहे; या कलमात भारताचे सार्वभौमत्व, एकता आणि अखंडता धोक्यात आणणाऱ्या कृत्यांसाठी शिक्षेची तरतूद आहे.
एफआयआरमध्ये (FIR) गंभीर स्वरूपाची कलमे समाविष्ट : कायदेतज्ज्ञांच्या मते, कामासाठी आणलेल्या जहाजावर "आय लव्ह पाकिस्तान" असे लिहिणे ही अत्यंत चिंतेची बाब आहे. पोलिसांच्या मते, या कृत्यामुळे देशाची सुरक्षा आणि सार्वभौमत्वाला धोका निर्माण झाला आहे; त्यामुळे एफआयआरमध्ये (FIR) गंभीर स्वरूपाची कलमे समाविष्ट करण्यात आली आहेत. या कलमान्वये जो कोणी मग ते बोलून, लिहून, खुणांद्वारे, दृश्य स्वरूपातील सादरीकरणाद्वारे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांतून, आर्थिक मदतीद्वारे किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारे फुटीरतावाद, सशस्त्र बंड किंवा विध्वंसक कारवाया करण्यास प्रवृत्त करतो किंवा तसा प्रयत्न करतो, अथवा भारताचे सार्वभौमत्व, एकता आणि अखंडता धोक्यात आणतो, त्याला जन्मठेपेची किंवा सात वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते; तसेच त्याला दंडही भरावा लागू शकतो.
केंद्रीय संस्थांकडून समांतर तपास : कोचीमध्ये जहाज येण्यापूर्वीच तो संदेश त्यावर लिहिला गेला होता का, याबाबत सुरुवातीला काही तर्कवितर्क लावले जात होते; मात्र तपासादरम्यान असे आढळून आले की ते लिखाण ताजे होते. या घटनेचा केंद्रीय संस्थांकडून समांतर तपास केला जातोय. सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी या गोष्टीवर भर दिला की, कोचीन शिपयार्डमध्ये जिथे भारताची पहिली स्वदेशी विमानवाहू युद्धनौका 'आयएनएस विक्रांत'सह अनेक अत्याधुनिक युद्धनौकांचे निर्माण झालंय, अशा प्रकारचा संदेश आढळणे ही बाब हलक्यात घेण्यासारखी नाही. हे कृत्य करणाऱ्या व्यक्तीला आतून काही मदत मिळाली होती का, याचाही तपास पोलीस करीत आहेत.
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