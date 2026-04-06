दिल्ली विधानसभेच्या सुरक्षेत त्रुटी; बॅरिकेड्स तोडून कारचा आवारात प्रवेश, तीन जण ताब्यात
या घटनेमुळं सुरक्षा व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
Published : April 6, 2026 at 7:41 PM IST
नवी दिल्ली : दिल्ली विधानसभेत सुरक्षेतील एक मोठी त्रुटी उघडकीस आली आहे. सोमवारी (6 एप्रिल) उत्तर प्रदेश नोंदणी क्रमांक असलेल्या एका अज्ञात कारनं बॅरिकेड्स तोडून दिल्ली विधानसभेच्या आवारात अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता यांच्या कार्यालयापर्यंत प्रवेश केला. या घटनेमुळं सुरक्षा व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. दरम्यान, याप्रकरणी पोलिसांनी उत्तर दिल्लीतून चालकासह तीन जणांना ताब्यात घेतलं असून, कार जप्त केली आहे.
बॅरिकेड्स तोडून कारचा आवारात प्रवेश : प्रत्यक्षदर्शींच्या म्हणण्यानुसार, दुपारी बाराच्या सुमारास, उत्तर प्रदेश (यूपी) नोंदणी क्रमांक असलेली एक कार अचानक विधानसभेच्या गेट क्रमांक 2 जवळ आली. ज्या ठिकाणी पुष्पगुच्छ ठेवला होता, त्या जड लोखंडी बॅरिकेड्सला धडक देत ती कार आवारात घुसली. अचानक कारच्या धडकेमुळं आणि मोठ्या आवाजामुळं परिसरात घबराट पसरली. कर्तव्यावर असलेल्या सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना काही प्रतिसाद देण्यापूर्वीच, ती कार विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता यांच्या कार्यालयासमोरच्या पोर्चमध्ये पोहोचली होती. ही कार पांढऱ्या रंगाची टाटा सिएरा होती.
सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह : दरम्यान, या संपूर्ण घटनेतील सर्वात धक्कादायक वळण म्हणजे कारच्या चालकाने आवारात एक फेरी मारली आणि त्यानं घटनास्थळावरून पळ काढला. या घटनेमुळं दिल्ली पोलीस आणि विधानसभेची अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. अलीकडेच, विधानसभा उडवून देण्याच्या धमक्या आल्या होत्या आणि सुरक्षा व्यवस्था हाय अलर्टवर होती. या घटनेमुळं गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. संवेदनशील परिसरांच्या प्रवेशद्वारांवर टायर किलर आणि हायड्रॉलिक बोलाइड बसवलेले असतात. त्यावेळी ते कार्यरत नव्हते का? तसंच या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता, विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता यांनी गृह विभाग आणि दिल्ली पोलिसांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागवला आहे. त्यांनी परिसरातील सुरक्षा प्रणालीचे नव्याने ऑडिट करण्याचे आदेश दिले आहेत.
तीन जण ताब्यात : दरम्यान, याप्रकरणी पोलिसांनी उत्तर दिल्लीतून चालकासह तीन जणांना ताब्यात घेतलं असून, कार जप्त केली आहे. तसंच पोलिसांनी यासंदर्भात अद्याप कोणतंही अधिकृत निवेदन जारी केलेलं नाही. तसंच या तरुण चालकाचा हेतू केवळ प्रसिद्धी मिळवण्याचा होता की, तो एखाद्या मोठ्या नेटवर्कचा भाग आहे, हे निश्चित करण्यासाठी प्राथमिक तपास सुरू आहे. दिल्ली विधानसभा परिसराचे छावणी क्षेत्रात रूपांतर करण्यात आले असून, गेट क्रमांक 2 तात्पुरते सील करण्यात आलं आहे.
दिल्ली विद्यापीठाच्या दोन महाविद्यालयांना बॉम्बच्या धमकीचा ईमेल : दुसरीकडे, दिल्ली विद्यापीठाच्या रामजस कॉलेज आणि मिरांडा हाऊस या दोन महाविद्यालयांना पुन्हा एक धमकीचा ईमेल आला आहे. यामध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की, दुपारी सुमारे साडेबारा वाजता कॅम्पसमध्ये विषारी वायूनं भरलेले 13 बॉम्ब फुटू शकतात. या माहितीमुळं महाविद्यालय प्रशासनात खळबळ उडाली आणि पोलीस व सुरक्षा यंत्रणांना सूचित करण्यात आले. पोलीस आणि बॉम्ब शोधक पथकं घटनास्थळी दाखल झाली आणि त्यांनी तपास सुरू केला. सध्या, कोणतीही संशयास्पद वस्तू आढळलेली नाही.
