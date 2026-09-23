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भाजपा संघटनेत मोठे फेरबदल; विविध राज्यांसाठी नवीन प्रभारींची नियुक्ती, विनोद तावडे उत्तर प्रदेशचे प्रभारी

विनोद तावडेंची भाजपाकडून उत्तर प्रदेशचे प्रभारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आलीय; जगदीश पटेल, मेधा कुलकर्णी, प्रदीप वर्मा आणि आनंद यांची सहप्रभारी म्हणून निवड करण्यात आली आहे.

Major reshuffle in the BJP organization
भाजपा संघटनेत मोठे फेरबदल (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 23, 2026 at 5:05 PM IST

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Updated : September 23, 2026 at 5:24 PM IST

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नवी दिल्ली : भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन यांनी 28 राज्ये आणि आठ केंद्रशासित प्रदेशांसाठी प्रभारी आणि सह प्रभारींची नियुक्ती केली आहे. विनय सहस्रबुद्धे यांची भाजपाच्या दिल्लीचे प्रभारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आलीय, तर जामयांग नामग्याल आणि दर्शना जरदोश यांची सह प्रभारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

विनोद तावडे यांची उत्तर प्रदेशच्या प्रभारीपदी नियुक्ती : विनोद तावडे यांची भाजपाकडून उत्तर प्रदेशचे प्रभारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे; जगदीश पटेल, मेधा कुलकर्णी, प्रदीप वर्मा आणि आनंद यांची सहप्रभारी म्हणून निवड करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, भाजपाने संजय भाटिया यांची राजस्थानचे प्रभारी म्हणून नियुक्ती केली असून, कविता पाटीदार आणि कुलजीत चहल यांची सह प्रभारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आलीय. दरम्यान, बैजयंत 'जय' पांडा यांना महाराष्ट्राचे प्रभारी बनवण्यात आले आहे; अमित मालवीय, सदानंद तानावडे आणि कमलजीत सहरावत यांची सह प्रभारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

राम माधवांकडे तामिळनाडूची जबाबदारी; भारती पवार गोव्याच्या भाजपा प्रभारी : नियुक्त्यांच्या याच मालिकेत, राम माधव यांची तामिळनाडूसाठी, राजदीप रॉय यांची मणिपूरसाठी, डी. पुरंदेश्वरी यांची ओडिशासाठी, सुनील बन्सल यांची तेलंगणा आणि पश्चिम बंगालसाठी, बिप्लब देब यांची मध्य प्रदेशसाठी आणि भारती पवार यांची गोव्यासाठी भाजप प्रभारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. भाजपने सतीश पुनिया यांची पंजाब आणि जम्मू-काश्मीरचे प्रभारी म्हणूनही नियुक्ती केली.

स्मृती इराणी हरियाणा आणि छत्तीसगडच्या प्रभारी : त्याचप्रमाणे स्मृती इराणी यांची हरियाणा आणि छत्तीसगडसाठी भाजपा प्रभारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे, तर हरीश द्विवेदी यांची बिहार आणि कर्नाटकसाठी आणि तरुण चुघ यांची गुजरातसाठी नियुक्ती करण्यात आली आहे. अनिल बालुनी यांची भाजपाच्या आयटी (IT) सेलचे समन्वयक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे आणि आशिष अग्रवाल यांची संयोजक म्हणून निवड करण्यात आली आहे.

गजेंद्र पटेल झारखंडचे प्रभारी : दरम्यान, गजेंद्र पटेल यांची झारखंडचे प्रभारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून, सौरभ सिंग आणि निवेदिता सिंग हे सह प्रभारी म्हणून काम पाहतील. तसेच हरीश द्विवेदी कर्नाटकचे प्रभारी असतील आणि डॉ. कसम वेंकटेश्वरलू यांच्यावर सह प्रभारीपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे एम. नागराज यांची केरळचे प्रभारी म्हणून आणि एम. वेंकटेशन यांची सह प्रभारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर लडाखचे प्रभारी म्हणून राजकुमार भाटिया आणि लक्षद्वीपचे प्रभारी म्हणून जॉर्ज कुरियन यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

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Last Updated : September 23, 2026 at 5:24 PM IST

TAGGED:

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BJP PRESIDENT NITIN NABIN
APPOINTMENT OF INCHARGE
भाजप संघटनेत मोठे फेरबदल
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