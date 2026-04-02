'आप'चा मोठा निर्णय! खासदार राघव चड्ढा यांना राज्यसभेतील उपनेतेपदावरून हटवलं

राघव चड्ढा यांच्या जागी लुधियानाचे खासदार आणि लवली प्रोफेशनल युनिव्हर्सिटीचे संस्थापक अशोक मित्तल यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

Major Reshuffle in Aam Aadmi Party: Raghav Chadha Replaced; Ashok Mittal to be New Deputy Leader in Rajya Sabha
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 2, 2026 at 4:37 PM IST

नवी दिल्ली : आम आदमी पार्टीमध्ये (आप) संघटनात्मक बदल होताना दिसून येत आहे. अशातच पक्षानं राज्यसभेतील आपल्या नेतृत्व रचनेत मोठा बदल करत, प्रभावी आणि लोकप्रिय खासदार राघव चड्ढा यांना उपनेतेपदावरून हटवलं आहे. त्यामुळं राघव चड्ढा यांना त्यांच्याच पक्षानं मोठा धक्का दिला आहे. राघव चड्ढा यांच्या जागी लुधियानाचे खासदार आणि लवली प्रोफेशनल युनिव्हर्सिटीचे संस्थापक अशोक मित्तल यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. दरम्यान, पक्षानं सचिवालयाला पाठवलेल्या पत्रात स्पष्ट करण्यात आलं आहे की, यापुढं अशोक मित्तल राज्यसभेत पक्षाचे उपनेते म्हणून जबाबदारी पार पाडतील.

उपनेतेपदावरून हटवल्यामुळं राजकीय वर्तुळात चर्चा : राघव चड्ढा यांना त्यांच्या पदावरून हटवल्यामुळं राजकीय वर्तुळात चर्चेला सुरुवात झाली आहे. राघव चड्ढा हे आतापर्यंत संसदेत विविध मुद्दे आक्रमकपणे मांडत होते. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून राघव चड्ढा यांच्या पक्षातील सक्रियतेवर आणि भूमिकेवर अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. याचबरोबर, यापूर्वी पक्षाच्या स्टार प्रचारकांच्या यादीतून राघव चड्ढा यांचं नाव वगळण्यात आलं होतं, ज्यामुळं बरीच चर्चा झाली होती. दरम्यान, आता त्यांना राज्यसभेतील उपनेतेपदावरून हटवण्यामागील कारण पक्षानं अद्याप स्पष्ट केलं नाही. मात्र, पक्षाच्या धोरणांचे पालन न करणे, हे या निर्णयामागील कारण असण्याची शक्यता आहे.

राघव चड्ढा हे केजरीवालांच्या विश्वासू सहकाऱ्यांपैकी एक : एकेकाळी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या सर्वात विश्वासू सहकाऱ्यांपैकी एक मानल्या जाणाऱ्या राघव चड्ढा यांना अचानक राज्यसभेतील उपनेतेपदावरून हटवल्यामुळं अनेक तर्कवितर्कांना वाव मिळत आहे. राघव चड्ढा दिल्ली आणि पंजाबच्या राजकारणात अत्यंत सक्रिय राहिले आहेत, परंतु गेल्या काही महिन्यांपासून त्यांचं मौन आणि पक्षाच्या प्रमुख कार्यक्रमांमधील त्यांची अनुपस्थिती. हे त्यांच्या आणि पक्ष नेतृत्वामध्ये काहीतरी बिनसले असल्याचे संकेत देत आहे.

अशोक मित्तल यांची नियुक्ती : राघव चड्ढा यांच्या जागी लुधियानाचे खासदार आणि लवली प्रोफेशनल युनिव्हर्सिटीचे संस्थापक अशोक मित्तल यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. आपचा हा निर्णय पंजाबमधील राजकीय घडामोडी आणि संघटनात्मक संतुलनाशी संबंधित असल्याचं म्हटलं जात आहे. पंजाबमधील एका मोठ्या औद्योगिक आणि शैक्षणिक कुटुंबातील अशोक मित्तल यांची उपनेतेपदी नियुक्ती करून, पक्षानं एक अनुभवी व्यक्ती समोर आणली आहे. पक्षाच्या सूत्रांनुसार, सभागृहातील कायदेविषयक कामकाज आणि समन्वय सुधारण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

वरिष्ठ नेत्याकडून अद्याप कोणतंही निवेदन नाही : संसदीय नियमांनुसार, कोणत्याही पक्षानं आपल्या नेता किंवा उपनेत्यामध्ये कोणताही बदल झाल्यास त्याची माहिती सभागृहाचे अध्यक्ष किंवा सचिवालयाला देणं बंधनकारक आहे. आपनं ही औपचारिक प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. आता, सभागृहाच्या कामकाजादरम्यान आपची भूमिका मांडण्यात आणि रणनीती आखण्यात अशोक मित्तल महत्त्वाची भूमिका बजावतील. या घडामोडीवर राघव चड्ढा किंवा पक्षाच्या इतर कोणत्याही वरिष्ठ नेत्याकडून अद्याप कोणतंही अधिकृत निवेदन जारी करण्यात आलेलं नाही. तरी, राजकीय विश्लेषकांच्या मते, आपल्या अंतर्गत रणनीतीचा भाग म्हणून या पदावर नवीन चेहऱ्यांना नियुक्त करून आप आगामी निवडणुका आणि सभागृहातील आव्हानांसाठी स्वतःला तयार करत आहे.

