ETV Bharat / bharat

अजगरानं विळखा घालून मजुराला झुडपात नेलं; पाहा, धावत आलेल्या सहकाऱ्यांनी कशी केली सुटका?

कोटा येथील एका थर्मल प्लांटमध्ये अजगरानं मजुरावर अचानक हल्ला करून त्याला झुडपात ओढून नेलं. त्याच्या सुटकेचा व्हिडिओ समोर आला आहे.

python grabbed the leg of worker
अजगरानं मजुराच्या पायाला घातलेला विळखा (Source- ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 24, 2025 at 7:38 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

कोटा (जयपूर) - राजस्थानमधील कोटा सुपर थर्मल प्लांटमध्ये सोमवारी अजगराच्या तावडीत सापडलेल्या मजुराचे प्राण थोडक्यात वाचले आहेत. मजुराची सुटका करतानाचा थरारक व्हिडिओ समोर आला आहे.

युनिटमधील कंत्राटी कामगार नंद सिंहच्या पायाला एका अजगरानं विळखा घातला. नंद सिंहनं जीवाच्या आकातांन ओरडण्यास सुरुवात केल्यानंतर कामगारांनी घटनास्थळी धाव घेतली. परंतु अजगरानं मजुराच्या पायावरील पकड सोडली नाही. प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत सहकाऱ्यांनी त्याला अजगराच्या तावडीतून वाचवले. सुटका केल्यानंतर नंद सिंहला उपचारासाठी रुग्णालयात नेण्यात आले.

मजुराची अजगरापासून सुटका करताना त्याचे सहकारी... (Source- ETV Bharat Reporter)

नेमकी काय घडली घटना?कर्मचारी नंद सिंग यांनी सांगितलं, ते कंत्राटी पद्धतीनं थर्मल प्लांटमध्ये काम करतात. ते युनिट क्रमांक ५ मध्ये ड्युटीवर होते. ते दुपारी १२:३० च्या सुमारास पार्किंग क्षेत्रात असताना एका अजगरानं अचानक त्याच्यावर हल्ला केला. पायाला विळखा घालून अजगरानं झुडुपात ओढून नेले. सुदैवानं जवळपास कामगार होते. नंद सिंगच्या ओरडण्यानं ते धावत पोहोचले. त्यांनी धैर्यानं अजगराला बाजूला करण्याचा प्रयत्न केला. त्याला अजगराच्या तावडीतून सोडवले. अन्यथा त्याला आपला जीव गमवावा लागला असता.

अजगरापासून कशी केली सुटका- कंत्राटी कामगार सचिन शर्मानं सांगितलं, नंदला तात्काळ अजगरापासून सोडण्याचा प्रयत्न केला. परंतु अजगराची पकड उलट अधिकाधिक मजबूत होत चालली होती. अजगराचे तोंड काठीने दाबलं. त्यानंतर अजगरानं नंद सिंगला सोडलं. हा अजगर अंदाजे १० फूट लांब आणि सुमारे एक क्विंटल वजनाचा होता.

प्लांटमध्ये असते वन्यप्राण्यांची भीती- अजगरानं एका माणसाला चावल्याचं थर्मल कारखान्याचे व्यवस्थापक लक्ष्मण लाल यांनी सांगितलं. मात्र, अधिक माहिती देण्यास असमर्थता व्यक्त केली. सेवानिवृत्त थर्मल कर्मचारी आणि युनियन सदस्य राम सिंग शेखावत म्हणाले, अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे थर्मल प्लांटला वन्यजीवांपासून सतत धोका असतो. कधीकधी अस्वल, बिबटे किंवा इतर वन्य प्राणी परिसरात प्रवेश करतात. आता, एका अजगरानं मजुरावर हल्ला केला आहे. प्लांटमध्ये स्वच्छता व्यवस्थादेखील व्यवस्थित नाही. कर्मचाऱ्यांना भीतीच्या वातावरणात काम करावे लागते.

TAGGED:

KOTA THERMAL
कोटा थर्मल
अजगर विळखा व्हिडिओ
PYTHON ATTACKED
PYTHON ATTACK VIDEO

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.