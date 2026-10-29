कर्करोगावरील औषधांच्या किमतीत 93 टक्क्यांपर्यंत कपात; 9 नोव्हेंबरपासून नवीन दर लागू होणार
व्यापारी मार्जिनचे सुसूत्रीकरण केल्यामुळे कर्करोगविरोधी अनेक औषधांच्या किमतींत लक्षणीय घट होईल.
Published : October 29, 2026 at 12:45 PM IST|
Updated : October 29, 2026 at 1:24 PM IST
नवी दिल्ली: कर्करोगावरील उपचार अधिक परवडणारे बनवण्याच्या उद्देशाने 'नॅशनल फार्मास्युटिकल प्रायझिंग अथॉरिटी'ने (NPPA) बुधवारी कर्करोगविरोधी 543 औषध ब्रँड्ससाठी सुधारित कमाल किरकोळ किमती (MRP) जाहीर केल्या आहेत. विशेष म्हणजे हे नवीन दर 9 नोव्हेंबरपासून लागू होणार आहेत.
सुधारित दरसूचीमध्ये 27 ऑक्टोबरपर्यंत औषध कंपन्यांनी सादर केलेल्या आकडेवारीचा समावेश : जनहितार्थ सरकारने कर्करोगावरील 137 'नॉन शेड्युल्ड' (नियंत्रणाबाहेरील) औषधांच्या व्यापार मार्जिनचे (trade margins) पुनर्गठन करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे किमतींमध्ये हे बदल झाले आहेत. या उपक्रमाचा उद्देश अति व्यापार मार्जिनवर नियंत्रण मिळवणे आणि रुग्णांना कर्करोगावरील आवश्यक औषधे सहज उपलब्ध करून देणे हा आहे. औषध विभागाच्या (Department of Pharmaceuticals) माहितीनुसार, या सुधारित दरसूचीमध्ये 27 ऑक्टोबरपर्यंत औषध कंपन्यांनी सादर केलेल्या आकडेवारीचा समावेश आहे. विभागाने स्पष्ट केले आहे की, उत्पादकांकडून इतर 'नॉन-शेड्युल्ड' कर्करोगविरोधी औषधांच्या सुधारित किमती सादर केल्या जातील, त्यानुसार NPPA ही यादी अद्ययावत करत राहील. या सुधारित यादीत स्तन, प्रोस्टेट, कोलन (आतड्यांचा), अंडाशय आणि गर्भाशयाच्या मुखाचा कर्करोग यांसारख्या विविध प्रकारच्या कर्करोगांच्या उपचारांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या औषधांचा समावेश आहे. यामध्ये इम्युनोथेरपी, टार्गेटेड कॅन्सर थेरपी आणि केमोथेरपी घेणाऱ्या रुग्णांसाठी आवश्यक असलेल्या पूरक औषधांचाही समावेश आहे.
काही प्रमुख औषधांच्या किमतीत मोठी कपात : 'आरपीजी लाईफ सायन्सेस' (RPG Life Sciences) द्वारे उत्पादित आणि 'अनार्झोल' (Anarzol) या ब्रँड नावाने विकल्या जाणाऱ्या 'ॲनास्ट्रोझोल 1 मिग्रॅ' (Anastrozole 1 mg) या औषधाच्या 10 गोळ्यांच्या पॅकची किंमत 695.76 रुपयांवरून 73 रुपयांवर आली आहे. त्याचप्रमाणे 'डॉ. रेड्डीज लॅबोरेटरीज' (Dr. Reddy’s Laboratories) द्वारे उत्पादित 'ॲझासिटिडिन' (Azacitidine) इंजेक्शनची (जी 'ॲझासिटिन' - Azacitin नावाने विकली जाते) किंमत 6337 रुपयांवरून 1495.04 रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे. 'ॲबॉट हेल्थकेअर' (Abbott Healthcare) च्या 'बेवासिझुमॅब' (Bevacizumab) इंजेक्शनची (4 मिली व्हायल) किंमत 21,767.70 रुपयांवरून 5930.13 रुपयांपर्यंत कमी झाली आहे. इतर उदाहरणांमध्ये 'दसानाट' (Dasanat) 20 मिग्रॅ गोळ्यांचा समावेश आहे, ज्यांची किंमत 2812.50 रुपयांवरून कमी होऊन 1085.93 रुपये होईल; तसेच 'फुलब्रेका' (Fulbreca) इंजेक्शनची किंमत 26,072.16 वरून कमी होऊन 5,491 होईल. या बदलांमुळे संबंधित औषधे वापरणाऱ्या रुग्णांवरील औषधोपचारांचा खर्च कमी होणे अपेक्षित आहे.
व्यापारी मार्जिन 30 टक्क्यांवर मर्यादित : 'ड्रग्ज (प्राइसेस कंट्रोल) ऑर्डर, 2013' (Drugs (Prices Control) Order, 2013) अंतर्गत 17 ऑक्टोबर रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या धोरणानुसार, कर्करोगविरोधी 137 'नॉन-शेड्युल्ड' (non-scheduled) औषधांवरील व्यापारी मार्जिन 30 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित करण्यात आले आहे. 'शेड्युल्ड' औषधांच्या किमती जशा एका निश्चित कमाल मर्यादेद्वारे (ceiling price) नियंत्रित केल्या जातात, तशी व्यवस्था 'नॉन-शेड्युल्ड' औषधांसाठी नसते. मात्र, वितरण आणि किरकोळ विक्री साखळीतील अति-नफा (excessive margins) रोखण्यासाठी या औषधांवर हा अंकुश लावण्यात आला आहे. सरकारच्या अंदाजानुसार, या महत्त्वपूर्ण पुढाकारामुळे कर्करोगग्रस्त रुग्णांचे वार्षिक सुमारे 2500 कोटी रुपये वाचू शकतात. हे धोरण 2019 मध्ये राबवलेल्या एका उपक्रमाचा पुढचा टप्पा आहे, ज्यामध्ये 42 कर्करोगविरोधी औषधांचा समावेश होता आणि त्यामुळे शेकडो ब्रँडेड औषधांच्या किमती कमी झाल्या होत्या.
उत्पादकांकडून अधिक माहिती मिळाल्यास यादीमध्ये सुधारणा करणार : औषध विभागाने (Department of Pharmaceuticals) दिलेल्या निर्देशानुसार, किरकोळ विक्रेते आणि रुग्णालयांनी 9 नोव्हेंबरपासून सुधारित किमती लागू करणे बंधनकारक आहे. विभागाने म्हटले आहे की, "उत्पादकांनी या बदलांची माहिती संपूर्ण पुरवठा साखळीला देणे आवश्यक आहे, तर राज्य औषध नियंत्रकांनी (State Drugs Controllers) या नियमांचे पालन होत आहे की नाही, यावर लक्ष ठेवावे." नॅशनल फार्मास्युटिकल प्रायझिंग अथॉरिटीने (NPPA) असेही स्पष्ट केले आहे की, उत्पादकांकडून अधिक माहिती मिळाल्यास या यादीमध्ये सुधारणा केली जाईल. विशेष म्हणजे, गेल्या महिन्यात आरोग्यविषयक संसदीय समितीने कर्करोगविरोधी औषधांच्या अवास्तव किमतींबाबत अनेक बैठका घेतल्या होत्या. समितीच्या एका सदस्याने 'ईटीव्ही भारत' ला सांगितले की, "भारतात कर्करोगावरील उपचार अधिक परवडणारे कसे बनवता येतील, यावर समितीने बैठकीत उपस्थित असलेल्या सर्वांकडून सूचना मागवल्या होत्या." सर्वोच्च न्यायालयानेही कर्करोगविरोधी औषधांच्या अति-उच्च किमतींचे वर्णन 'दिवसाढवळ्या लूट' (daylight robbery) असे केले होते.
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