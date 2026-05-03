दिल्ली: विवेक विहारमधील चार मजली इमारतीला भीषण आग; दुर्घटनेत 9 जणांचा मृत्यू, अनेकजण जखमी
Published : May 3, 2026 at 9:15 AM IST
नवी दिल्ली : दिल्लीतील शाहदरा जिल्ह्यातील विवेक विहार परिसरात आज रविवारी (3 मे) पहाटे 4 मजली इमारतीला भीषण आग लागल्याची घटना घडली. या दुर्घटनेत आतापर्यंत 9 जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती आहे, तर डझनभर लोक जखमी झाल्याचं सांगितलं जात आहे.
सकाळी 3:48 वाजता फायर कंट्रोल रूमला आगीची माहिती मिळताच अग्निशमन दल आणि पोलीस तातडीनं घटनास्थळी दाखल झाले. आग गंभीर असल्यानं 14 अग्निशमन गाड्या तैनात करण्यात आल्या. सुमारे 6:25 वाजता आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात यश आलं, मात्र त्यानंतरही शोध व बचावकार्य सुरूच ठेवण्यात आलं आहे.
चार मृतदेह बाहेर काढण्यात आले : अग्निशमन दल आणि स्थानिक पोलिसांनी संयुक्तपणे इमारतीत अडकलेल्या लोकांना बाहेर काढण्याचं अभियान राबवलं. सध्या सुमारे डझनभर जखमींना जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असून काहींची प्रकृती गंभीर असल्याचं समजतं. मलब्यातून आतापर्यंत चार मृतदेह बाहेर काढण्यात आले असून त्यांची ओळख अद्याप पटलेली नाही.
पोलिसांनी काय सांगितलं? : शाहदराचे डीसीपी आर. पी. मीणा यांनी सांगितलं की, आग लागल्याची माहिती मिळताच पोलीस आणि इतर प्रशासकीय यंत्रणा तत्काळ सक्रिय झाल्या. त्यांचं प्राथमिक लक्ष्य अडकलेल्या लोकांना सुरक्षित बाहेर काढणं आणि जखमींना त्वरित उपचार उपलब्ध करून देणं आहे.
'शॉर्ट सर्किट'चा संशय : आगीचं नेमकं कारण अद्याप स्पष्टपणे निश्चित झालेलं नाही, तरीही प्राथमिक कारण म्हणून 'शॉर्ट सर्किट'चा संशय व्यक्त केला जात आहे. तपास यंत्रणा घटनास्थळी उपस्थित असून, या संपूर्ण घटनेचा सखोल तपास सुरू आहे.
स्थानिकांच्या मते, आग इतक्या वेगानं पसरली की लोकांना प्रतिक्रिया देण्याची साधी संधीही मिळाली नाही. प्रशासनानं खबरदारीचा उपाय म्हणून आजूबाजूचा परिसर रिकामी केला असून, घटनास्थळापासून दूर राहण्याचं आवाहन जनतेला केलं आहे. सध्या मदत आणि बचाव कार्य सुरू असून, ढिगाऱ्याखाली काही लोक अजूनही अडकलेले असण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.