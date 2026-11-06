करोल बागच्या गफ्फार मार्केटमधील एका दुकानात भीषण आग; 22 अग्निशमन दलाच्या गाड्यांच्या मदतीने आग नियंत्रणात
आगीची तीव्रता पाहता अग्निशमन दलाच्या गाड्यांची संख्या वाढवण्यात आली आणि एकूण 22 गाड्या घटनास्थळी तैनात करण्यात आल्या.
Published : November 6, 2026 at 1:32 PM IST
नवी दिल्ली: गुरुवारी रात्री उशिरा करोल बाग येथील गफ्फार मार्केटमधील एका दुकानात भीषण आग लागल्याने परिसरात खळबळ उडाली. घटनेची माहिती मिळताच दिल्ली अग्निशमन दलाने तातडीने घटनास्थळी गाड्या रवाना केल्या. आगीची तीव्रता पाहता अग्निशमन दलाच्या गाड्यांची संख्या वाढवण्यात आली आणि एकूण 22 गाड्या घटनास्थळी तैनात करण्यात आल्या. या घटनेनंतर अग्निशमन दलाच्या गाड्या, तीन 'कॅट्स' (CATS) रुग्णवाहिका आणि दोन पीसीआर (PCR) वाहने घटनास्थळी पोहोचली. अथक प्रयत्नांनंतर आग नियंत्रणात आणण्यात यश आले. या घटनेत कोणतीही जीवितहानी किंवा दुखापत झाल्याचे वृत्त नाही.
केवळ मालमत्तेचे नुकसान झाले आहे. डीसीपींच्या (DCP) प्राथमिक माहितीनुसार, मोबाईल बॅटरी ओव्हरहीट झाल्यामुळे किंवा ओव्हरचार्ज झाल्यामुळे ही आग लागल्याचा संशय आहे. ही आग गफ्फार मार्केटमधील 'पुरी प्लाझा' (Puri Plaza) या चार मजली व्यावसायिक इमारतीतील 13/21 क्रमांकाच्या दुकानात लागली. या इमारतीत प्रामुख्याने मोबाईल ॲक्सेसरीजची दुकाने आहेत. तळमजल्यावरील एका दुकानात ठेवलेल्या मोबाईल बॅटरीमधून आग सुरू झाली आणि ती वेगाने इतर मजल्यांवर पसरली, असंही डीसीपी (सेंट्रल) रोहित राजवीर सिंग म्हणालेत.
मुख्य अग्निशमन अधिकारी (CFO) ए. के. मलिक यांच्या माहितीनुसार, ही घटना करोल बागच्या गफ्फार मार्केटमधील 'चेन वाली गली', ब्लॉक 13 येथील 'पुरी प्लाझा'मध्ये घडली. आगीची पहिली माहिती पहाटे 1:30 वाजताच्या सुमारास मिळाली. त्यानंतर अग्निशमन विभागाने तातडीने दोन वॉटर टेंडर्स (WT), एक वॉटर बाऊझर (WB) आणि एक 'क्विक रिस्पॉन्स व्हेईकल' (QRV) घटनास्थळी पाठवले. पहाटे 1:35 वाजता आगीबाबत आणखी काही कॉल आल्यानंतर अतिरिक्त वॉटर टेंडर आणि वॉटर बाऊझर रवाना करण्यात आले. दरम्यान, एसओ (SO) निर्मल हे देखील घटनास्थळी पोहोचले. पहाटे 1:57 वाजता आगीची तीव्रता लक्षात घेऊन एसटीओ (STO) रविंदर यांनी या घटनेला 'मेक-4' (Make-4) श्रेणीतील घटना म्हणून घोषित केले. त्यानंतर एडीओ (ADO) आर. के. सिन्हा यांना घटनास्थळी पाठवण्यात आले; त्यांच्यासोबत एक वॉटर टेंडर, एक वॉटर बाऊजर आणि एक एमपी (मल्टी-पर्पज) युनिट होते.
पहाटे 3:11 वाजता एडीओ आर. के. सिन्हा यांनी या घटनेची तीव्रता वाढवून तिला 'मेक-6' (Make-6) श्रेणीत समाविष्ट केले. त्यानंतर आणखी तीन वॉटर बाऊजर्स आणि अतिरिक्त अधिकारी व कर्मचारी घटनास्थळी तैनात करण्यात आले. पहाटे 3:45 वाजता डीओ (DO) मुकेश वर्मा यांनी या आगीच्या घटनेला 'मध्यम' श्रेणीतील घटना म्हणून वर्गीकृत केले. अग्निशमन दलाने आपली मोहीम अधिक व्यापक करत पाच वॉटर टेंडर्स, दोन वॉटर बाऊजर्स, एक एमपी युनिट, एक आयआरटी (इन्सिडेंट रिस्पॉन्स टीम) युनिट आणि एक एचटी (हेवी-ड्युटी) युनिट अशी अतिरिक्त संसाधने तैनात केली. एकूण 22 युनिट्स घटनास्थळी कार्यरत होती, ज्यामध्ये 9 वॉटर टेंडर्स, 8 वॉटर बाऊजर्स, एक क्यूआरव्ही (क्विक रिस्पॉन्स व्हेईकल), दोन एमपी युनिट्स, एक आयआरटी युनिट आणि एक एचटी युनिट यांचा समावेश होता.
व्यापारी संघटनेची चिंता; बाजारपेठांमध्ये अग्निसुरक्षा ऑडिटची मागणी : 'दिल्ली ट्रेड फेडरेशन (नोंदणीकृत)'ने गफ्फार मार्केटमध्ये लागलेल्या भीषण आगीबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. संघटनेने नमूद केले की, सण-उत्सव आणि लग्नसराईच्या काळात दिल्लीच्या बाजारपेठांमध्ये व्यावसायिक हालचाली मोठ्या प्रमाणात वाढतात. अशा प्रकारच्या आगीच्या घटना व्यापारी, कर्मचारी, ग्राहक आणि परिसरातील इतर आस्थापनांसाठी गंभीर धोका निर्माण करतात.
दिल्ली ट्रेड फेडरेशनने दिल्ली सरकार आणि संबंधित प्राधिकरणांना या घटनेची त्वरित चौकशी करण्याचे आणि सर्व व्यावसायिक बाजारपेठांमध्ये सर्वसमावेशक अग्निसुरक्षा ऑडिट करण्याचे आवाहन केले आहे. याव्यतिरिक्त त्यांनी विद्युत जोडण्या आणि वायरिंगची तपासणी करणे, अग्निशमन उपकरणांची उपलब्धता सुनिश्चित करणे आणि आपत्कालीन बाहेर पडण्याचे मार्ग कोणत्याही अतिक्रमणापासून मुक्त ठेवण्यासाठी उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे. फेडरेशनने व्यापारी आणि बाजार संघटनांना असेही आवाहन केले आहे की, त्यांनी विद्युत सर्किट्सवर अतिभार टाळावा, दुकाने बंद करताना अनावश्यक विद्युत जोडण्या बंद ठेवाव्यात, अग्निशमन उपकरणे नेहमी सुस्थितीत ठेवावीत आणि आपत्कालीन बाहेर पडण्याचे मार्ग सदैव मोकळे राहतील याची खात्री करावी.
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