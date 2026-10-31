मंगोलपुरीतील एका बूट कारखान्यात भीषण आग; गुदमरून चौघांचा मृत्यू, दोघे गंभीर अवस्थेत
अग्निशमन दलाच्या जवानांनी अनेक तास शर्थीचे प्रयत्न करून आग आटोक्यात आणली आणि कारखान्यात अडकलेल्या लोकांना बाहेर काढले.
Published : October 31, 2026 at 12:21 PM IST
नवी दिल्ली: शुक्रवारी रात्री दिल्लीच्या बाहेरील भागातील मंगोलपुरी औद्योगिक क्षेत्रात (फेज 1) एका बूट कारखान्यात भीषण आग लागली. या दुर्घटनेत चार जणांचा मृत्यू झाला असून, इतर दोघे रुग्णालयात मृत्यूशी झुंज देत आहेत. ही घटना रात्री साडेनऊच्या सुमारास बी-293/294 क्रमांकाच्या कारखान्यात घडली. आगीची माहिती मिळताच पोलीस आणि अग्निशमन दलाच्या पथकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी अनेक तास शर्थीचे प्रयत्न करून आग आटोक्यात आणली आणि कारखान्यात अडकलेल्या लोकांना बाहेर काढले.
सहा जणांना बेशुद्ध अवस्थेत बाहेर काढण्यात आले : पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बचाव कार्यादरम्यान कारखान्यातून सहा जणांना बेशुद्ध अवस्थेत बाहेर काढण्यात आले. त्यांना तातडीने मंगोलपुरीतील संजय गांधी मेमोरियल रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. तेथे डॉक्टरांनी चौघांना मृत घोषित केले, तर उर्वरित दोघांवर उपचार सुरू आहेत. प्राथमिक माहितीनुसार, आग कारखान्याच्या तळघरात (बेसमेंट) लागली होती, त्यानंतर धूर आणि ज्वाळा वरच्या मजल्यांपर्यंत पसरल्या. कारखान्यात पसरलेल्या दाट धुरामुळे बचाव कार्यात अडथळे आले.
अग्निशमन दलाकडून तातडीने बचावकार्य सुरू : बाह्य जिल्ह्याचे पोलीस उपायुक्त (DCP) विक्रम सिंग यांनी सांगितले की, माहिती मिळताच पोलीस पथके त्वरित घटनास्थळी पोहोचली. अग्निशमन दलाने तातडीने बचावकार्य सुरू केले. सहा जणांना रुग्णालयात नेण्यात आले, ज्यापैकी चौघांचा मृत्यू झाला आणि दोघे उपचार घेत आहेत. त्यांनी सांगितले की, आग लागण्याचे नेमके कारण शोधण्यासाठी तपास सुरू आहे. प्राथमिक अहवालानुसार, आग तळघरात लागली आणि त्यानंतर धूर वरच्या मजल्यांवर पसरला.
कंत्राटदार आणि तेथे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची चौकशी : पोलीस उपायुक्तांनी सांगितले की, कारखान्याच्या मालकाला बोलावण्यात आलंय. तसेच घटनेच्या वेळी कारखान्यात एकूण किती कामगार उपस्थित होते हे जाणून घेण्यासाठी कंत्राटदार आणि तेथे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची चौकशी केली जात आहे. आग लागली तेव्हा नेमके किती लोक आत अडकले होते आणि ही घटना कोणत्या परिस्थितीत घडली, याचा पोलीस अधिक तपास करत आहेत. सध्या पोलीस आणि अग्निशमन दलाद्वारे शोध आणि बचाव मोहीम सुरू आहे. पोलिसांनी या घटनेच्या संदर्भात कायदेशीर कारवाई सुरू केली आहे. आगीची नेमकी कारणे आणि कारखान्यातील सुरक्षा व्यवस्थेची स्थिती तपासानंतरच स्पष्ट होईल.