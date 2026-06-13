आसाममधील हवाई तळावर मोठी दुर्घटना; जोरहाट हवाई तळावर हवाई दलाचे विमान कोसळले
शनिवारी सकाळी आसाममधील जोरहाट हवाई दल तळाजवळ भारतीय हवाई दलाचे वाहतूक विमान कोसळले; हे विमान 'एएन-32' असल्याचे ओळखले गेले असून, हवाई तळावर उतरताना ते कोसळले.
Published : June 13, 2026 at 12:51 PM IST
जोरहाट: शनिवारी आसाममधील जोरहाट हवाई दल तळावर भारतीय हवाई दलाचे 'एएन-32' (AN-32) हे वाहतूक विमान कोसळले. भारतीय हवाई दलाने दिलेल्या माहितीनुसार, जोरहाट हवाई पट्टीवर उतरण्याचा प्रयत्न करत असताना ही दुर्घटना घडली. बचावकार्य सुरू करण्यात आले आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, "शनिवारी सकाळी आसाममधील जोरहाट हवाई दल तळाजवळ भारतीय हवाई दलाचे (IAF) एक वाहतूक विमान कोसळले; हे विमान 'एएन-32' असल्याचे ओळखले गेले असून, हवाई तळावर उतरताना ते कोसळले. घटनास्थळी बचाव आणि तपास कार्य सुरू असून, पुढील तपशीलांची प्रतीक्षा आहे."
घटनास्थळी आपत्कालीन प्रतिसाद पथके तैनात : 'एएन-32' वाहतूक विमानाचा अपघात झाल्यानंतर घटनास्थळी अग्निशमन कार्य सुरू असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. घटनास्थळी आपत्कालीन प्रतिसाद पथके तैनात करण्यात आली असून, बचावकार्य सध्या सुरू आहे. या अपघातात जीवितहानी झाली आहे की नाही, याबाबत भारतीय हवाई दलाने अद्याप कोणतीही माहिती दिलेली नाही; अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, पुढील माहितीनंतर दिली जाईल. जोरहाट तळावरील अपघातानंतरची दृश्ये दर्शवणारे फोटो आणि व्हिडीओ सोशल मीडियावर शेअर केले गेलेत; यात घटनास्थळावरून धूर निघताना दिसत आहे. अधिकाऱ्यांनी बचावकार्य सुरू केले आहे.
'एएन-32' विमानाबद्दल माहिती : 'अँटोनोव्ह एएन-32' (Antonov AN-32) हे रशियामध्ये बनवलेले दोन इंजिन असलेले आणि हलके लष्करी वाहतूक विमान आहे. याची रचना युक्रेनमधील 'अँटोनोव्ह डिझाइन ब्युरो'ने केली होती. हवाई दलाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी विशेषतः विकसित केलेले हे विमान जुन्या 'एएन-26' (AN-26) मॉडेलवर आधारित आहे, परंतु यात पंखांच्या वर बसवलेली अधिक शक्तिशाली इंजिने आहेत. या वैशिष्ट्यपूर्ण रचनेमुळे उष्णकटिबंधीय हवामान आणि उंचावरील डोंगराळ भागात हे विमान उत्कृष्ट कामगिरी करू शकते. शनिवारी घडलेल्या या घटनेचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही; मात्र, आज सकाळी जोरहाटमधील हवामान खराब होते, त्यामुळे अपघातात हवामानाचा काही सहभाग होता का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
'एएन-32' ची प्रमुख वैशिष्ट्ये:
शक्ती: दोन 'इव्हचेंको एआय-20' (Ivchenko AI-20) टर्बोप्रॉप इंजिने, ज्यातील प्रत्येक इंजिन 5100 शाफ्ट हॉर्सपॉवरची (shp) निर्मिती करते. प्रवास वेग: अंदाजे 470 किमी/तास ते 530 किमी/तास
कार्यक्षम पल्ला: 2500 किलोमीटर
उड्डाणाची कमाल उंची (सर्व्हिस सीलिंग): 9500 मीटर (अंदाजे 31000 फूट)
उड्डाणवेळचे कमाल वजन: 27000 किलोग्रॅम
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