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गुजरातमध्ये घुसखोरांविरोधात सर्च ऑपरेशन, 166 अवैध बांगलादेशी नागरिक ताब्यात

अहमदाबाद क्राईम ब्रांच, स्थानिक पोलीस आणि विविध सुरक्षा यंत्रणांच्या 30 हून अधिक पथकांनी शहरातील संवेदनशील भागांवर छापे टाकले आणि 300 हून अधिक संशयितांना ताब्यात घेतलं.

Major Crackdown Against Illegally Staying Bangladeshi Nationals In Ahmedabad; 166 Apprehended
गुजरातमध्ये घुसखोरांविरोधात सर्च ऑपरेशन, 166 अवैध बांगलादेशी नागरिक ताब्यात (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 3, 2026 at 7:16 PM IST

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अहमदाबाद : अहमदाबादमध्ये बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या 166 बांगलादेशी नागरिकांना ताब्यात घेतलं आहे. शहरातील बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या बांगलादेशी नागरिकांना शोधण्यासाठी शहर पोलिसांनी आतापर्यंतची सर्वात मोठी मोहीम सुरू केली आहे. 'ऑपरेशन डेल्टा' अंतर्गत अहमदाबाद क्राईम ब्रांच, स्थानिक पोलीस आणि विविध सुरक्षा यंत्रणांच्या 30 हून अधिक पथकांनी शहरातील संवेदनशील भागांवर छापे टाकले आणि 300 हून अधिक संशयितांना ताब्यात घेतलं. त्यापैकी प्राथमिक तपासात 166 जण बांगलादेशी नागरिक असल्याचं आढळून आलं.

राज्य सरकारच्या निर्देशांनुसार, अहमदाबाद गुन्हे शाखा, स्थानिक पोलीस, विशेष तपास पथक आणि सायबर गुन्हे पथकांनी शहराच्या विविध भागांमध्ये सखोल तपास केला. उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी यांच्या निर्देशानुसार, राबविण्यात आलेल्या या मोहिमेत अहमदाबाद गुन्हे शाखेनं 30 हून अधिक पथकं तयार करून काल रात्री शहरभर शोधमोहीम राबवली. नारोल, वटवा, ओढव, इसानपूर, दानिलिम्डा, सरखेज आणि नरोडा यासह अनेक भागांमध्ये एकाच वेळी छापे टाकण्यात आले. पोलिसांनी आतापर्यंत 300 हून अधिक संशयितांना ताब्यात घेतलं आहे. प्राथमिक तपासात असं समोर आलं आहे की, यांपैकी 166 जण बांगलादेशी नागरिक असून, त्यात 41 पुरुष, 95 महिला आणि 30 मुलांचा समावेश आहे. उर्वरित व्यक्तींची चौकशी आणि कागदपत्रांची पडताळणी सुरू आहे.

"ईटीव्ही भारत"शी बोलताना गुन्हे शाखेचे सहपोलीस आयुक्त शरद सिंघल म्हणाले की, "अहमदाबाद गुन्हे शाखेनं स्वतंत्र पथकं तयार करून शहराच्या विविध भागांमध्ये शोधमोहीम राबवली. आतापर्यंत अंदाजे 300 लोकांना ताब्यात घेण्यात आलं असून, प्राथमिक तपासात त्यापैकी 166 जण बांगलादेशी असल्याचं निष्पन्न झालं आहे. याचबरोबर, अनेक महिला स्पा आणि वेश्याव्यवसायात गुंतलेल्या होत्या, तर बहुतेक पुरुष शिलाईकाम, कचरा गोळा करणे आणि मजुरीच्या कामात गुंतलेले होते. तसंच स्थानिक एजंटांचा सहभाग आणि बनावट कागदपत्रांच्या रॅकेटचीही चौकशी सुरू आहे."

राज्यव्यापी मोहिमेचा भाग म्हणून अहमदाबादमध्ये एक मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. अटक केलेल्या संशयितांच्या आधार आणि ओळखपत्रांची पडताळणी केली जात आहे. यापैकी बहुतांश जण बांगलादेशी नागरिक असून, त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे, असं अहमदाबाद शहर पोलीस आयुक्त जी.एस. मलिक यांनी सांगितलं. दरम्यान, तपासादरम्यान काही संशयितांकडून आधार कार्डांसह भारतीय कागदपत्रे जप्त करण्यात आली. पोलीस आयुक्त जी. एस. मलिक यांच्या म्हणण्यानुसार, ही कागदपत्रे कोणत्या एजंटांनी तयार केली, त्यांना कोणी मदत केली आणि ही ओळखपत्रे बेकायदेशीरपणे मिळवण्यात कोणाची भूमिका होती, हे निश्चित करण्यासाठी सखोल तपास केला जाईल.

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TAGGED:

अहमदाबाद
बांगलादेशी नागरिक ताब्यात
ऑपरेशन डेल्टा
300 हून अधिक संशयित ताब्यात
166 ILLEGAL BANGLADESHI

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