आसाममध्ये आंतरराज्यीय मानवी तस्करी नेटवर्कचा पर्दाफाश, चार जणांना अटक

अटक केलेल्यांमध्ये एका नायजेरियन नागरिकाचा आणि आसाम व मिझोराममधील तीन भारतीय नागरिकांचा समावेश आहे.

Major Bust in Silchar Exposes Interstate Human Smuggling Network, Four Held
आसाममध्ये आंतरराज्यीय मानवी तस्करी नेटवर्कचा पर्दाफाश, चार जणांना अटक (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 27, 2026 at 5:17 PM IST

तेजपूर (आसाम) : आसाम रायफल्स आणि कचार पोलिसांनी मोठी कारवाई केली आहे. आसाम रायफल्स आणि कचार पोलिसांच्या संयुक्त कारवाईनं सिलचरमधून चालणाऱ्या आंतरराज्यीय मानवी तस्करी नेटवर्कचा पर्दाफाश केला आहे, अशी माहिती गुवाहाटी येथील संरक्षण प्रवक्त्यानं दिली आहे. एका गुप्त माहितीच्या आधारे, सुरक्षा दलांनी 25 मार्चला एका ठिकाणी छापा टाकला आणि या रॅकेटमध्ये सहभागी असल्याच्या संशयावरून चार जणांना अटक केली. अटक केलेल्यांमध्ये एका नायजेरियन नागरिकाचा आणि आसाम व मिझोराममधील तीन भारतीय नागरिकांचा समावेश आहे.

गुप्त मार्गाने बाहेर जाण्याची व्यवस्था : प्राथमिक तपासानुसार, हा ग्रुप त्रिपुरा आणि मिझोराममधील असुरक्षित मार्गांद्वारे होणाऱ्या अवैध सीमापार हालचालींना सुलभ करण्यात सक्रियपणे सहभागी होता. या नेटवर्कचे संबंध शेजारील देशांशी विशेषतः बांगलादेश आणि म्यानमारशी असल्याचं म्हटलं जात आहे. अधिकाऱ्यांनी पुढं सांगितलं की, या आरोपींनी फक्त भारतात अवैध प्रवेश करण्यास मदत केली नाही, तर कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांपासून पळून जाण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांसाठी गुप्त मार्गाने बाहेर जाण्याची व्यवस्था केली. ज्यामध्ये गुन्हेगारी किंवा स्थलांतरणविषयक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांचा समावेश होता.

अवैध स्थलांतरणाचे जाळं नष्ट करण्याच्या दिशेनं उचललेलं मोठं पाऊल : सुरक्षा यंत्रणांनी या कारवाईचा उल्लेख ईशान्य भारतातील अवैध स्थलांतरणाचे जाळं नष्ट करण्याच्या दिशेनं उचललेलं एक मोठं पाऊल असा केला आहे. अटक करण्यात आलेले लोक सध्या पोलीस कोठडीत असून, इतर साथीदार आणि संशयित आंतरराज्यीय कनेक्शनची ओळख पटवण्यासाठी पुढील तपास सुरू आहे. तसंच अशा कारवायांना प्रतिबंध घालण्यासाठी आणि या प्रदेशात सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी संवेदनशील सीमेवर कडक देखरेख ठेवण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेचा अधिकाऱ्यांनी पुनरुच्चार केला.

