महाराष्ट्र TET पेपरफुटी प्रकरणात मोठी घडामोड; मुख्य आरोपी बिजेंद्र गुप्ता याला बिहारमधून अटक
TET (शिक्षक पात्रता परीक्षा) पेपरफुटी प्रकरणातील मुख्य आरोपी बिजेंद्र गुप्ता याला अखेर बिहारमधून अटक करण्यात आली आहे.
Published : July 25, 2026 at 9:50 AM IST|
Updated : July 25, 2026 at 10:03 AM IST
मुंबई- राज्यातील गाजलेल्या TET (शिक्षक पात्रता परीक्षा) पेपरफुटी प्रकरणात एक मोठी घडामोड समोर आली आहे. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी बिजेंद्र गुप्ता याला अखेर बिहारमधून अटक करण्यात आली आहे. तो गेल्या काही दिवसांपासून पोलिसांना गुंगारा देत होता. भिवंडी पोलिसांच्या एका विशेष पथकाने बिहारमध्ये जाऊन ही कारवाई केली. मिळालेल्या माहितीनुसार, अटकेनंतर बिजेंद्र गुप्ता याला विमानाने बिहारहून पुणे विमानतळावर आणण्यात आले. तेथून त्याला कडेकोट बंदोबस्तात भिवंडीला नेले जाणार आहे. त्यानंतर त्याला न्यायालयात हजर केले जाण्याची शक्यता आहे.
TET पेपरफुटी प्रकरणाच्या तपासाला नवी गती : TET पेपरफुटी प्रकरणात बिजेंद्र गुप्ता याची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. त्याच्या चौकशीतून पेपरफुटीचे संपूर्ण जाळे, यात सहभागी असलेले इतर आरोपी, आर्थिक व्यवहार आणि या कटाबाबत महत्त्वपूर्ण माहिती समोर येईल, अशी अपेक्षा तपास यंत्रणांना आहे. भिवंडी पोलिसांनी केलेल्या या कारवाईमुळे TET पेपरफुटी प्रकरणाच्या तपासाला नवी गती मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच या प्रकरणात सहभागी असलेल्या इतर संशयितांवरही लवकरच कारवाई केली जाईल, अशी अपेक्षा आहे.
देशभरातील घोटाळ्यांशी नाव जोडलं : बिजेंद्र गुप्ता याच्यावर यापूर्वी अनेक मोठ्या परीक्षा घोटाळ्यांमध्ये सहभागाचे आरोप झाले आहेत. 2024 च्या NEET पेपरफुटीच्या वादादरम्यान, एका प्रमुख वृत्तवाहिनीने केलेल्या 'स्टिंग ऑपरेशन'मध्ये, त्याने या टोळीच्या (सिंडिकेटच्या) कार्यपद्धतीबद्दल आणि परीक्षा घेणाऱ्या संस्थेतील त्रुटींबद्दल माहिती उघड केल्याचा दावा केला गेला होता. तपास यंत्रणा आता या जुन्या प्रकरणांचा आणि सध्याच्या प्रकरणाचा परस्पर संबंध तपासत आहेत.
कुटुंबीय आणि सहकाऱ्यांना यापूर्वी झाली होती अटक : या प्रकरणात बिजेंद्र गुप्ताच्या पत्नीसह त्याच्या अनेक सहकाऱ्यांना यापूर्वीच अटक करण्यात आली होती. मुख्य आरोपी अटकेपासून दूर राहत असल्याने तपासात अडथळे येत होते. त्याच्या अलीकडील अटकेमुळे या टोळीची अंतर्गत कार्यपद्धती, निधीचे स्रोत आणि यात सामील असलेल्या इतर व्यक्तींबद्दल पोलिसांना महत्त्वाची माहिती मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
विद्यार्थ्यांच्या निदर्शनांच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाची अटक : NEET आणि इतर परीक्षांमधील पेपरफुटीबाबत देशभरात विद्यार्थ्यांची निदर्शने तीव्र होत असतानाच ही अटक झाली आहे. दिल्लीतील जंतरमंतरसह विविध शहरांमधील तरुण परीक्षा पद्धतीत सुधारणा आणि घोटाळ्यांत सामील असलेल्यांवर कठोर कारवाईची मागणी करत आहेत. तपास यंत्रणांच्या दृष्टीने ही अटक एक सकारात्मक पाऊल मानली जात आहे.
चौकशीतून महत्त्वाची माहिती मिळण्याची शक्यता : पोलीस आता बिजेंद्र गुप्ताची सखोल चौकशी करत आहेत. यातून संपूर्ण TET पेपरफुटीचे जाळे, वापरलेल्या पद्धती आणि यात सामील असलेल्या उच्चस्तरीय संरक्षणाबाबत (राजकीय किंवा प्रशासकीय पाठिंब्याबाबत) माहिती उघड होण्याची अपेक्षा आहे. या तपासामुळे प्रकरणाला अधिक गती मिळण्याची शक्यता आहे.
परीक्षा सुधारणांसाठी पुन्हा जोर : बिजेंद्र गुप्तासारख्या व्यक्तींच्या अटकेमुळे परीक्षा पद्धतीवरील विद्यार्थी आणि पालकांचा विश्वास पुन्हा निर्माण होण्यास मदत होऊ शकते. तज्ज्ञांचे असे म्हणणे आहे की, केवळ अटकेने ही समस्या सुटणार नाही; NTA सारख्या संस्थांमध्ये पारदर्शकता, सुरक्षा आणि तांत्रिक सक्षमता सुनिश्चित करण्यासाठी ठोस उपाययोजनांची आवश्यकता आहे.
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