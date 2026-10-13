दिल्लीत अफवा पसरवणाऱ्या 500 सोशल मीडिया पोस्ट्सवर मोठी कारवाई; पोलिसांनी त्या हटवल्या
तपासादरम्यान अशा अनेक पोस्ट्स समोर आल्या, ज्यामध्ये इतर ठिकाणच्या कार्यक्रमांचे किंवा जुन्या घटनांचे व्हिडिओ अलीकडील असल्याचे भासवले जात होते.
Published : October 13, 2026 at 5:09 PM IST
नवी दिल्ली: राजधानीत अफवांच्या माध्यमातून शांतता भंग करण्याचा आणि अशांतता निर्माण करण्याचा कट रचणाऱ्यांविरुद्ध दिल्ली पोलिसांनी कठोर कारवाई केली आहे. विविध भागांत सुरू असलेल्या आंदोलने आणि निदर्शनांच्या पार्श्वभूमीवर दिशाभूल करणारी माहिती, जुने व्हिडिओ आणि 'एआय' (AI) द्वारे तयार केलेली बनावट सामग्री (fake content) पसरवणाऱ्या सुमारे 500 सोशल मीडिया पोस्ट्स आणि हँडल्स हटवण्यात आले आहेत.
थेट पत्रव्यवहार केल्यानंतर कारवाई : दिल्ली पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना नोटिसा बजावणे आणि त्यांच्याशी थेट पत्रव्यवहार केल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली. विशेष कक्षाचे (Special Cell) 'इंटेलिजन्स फ्यूजन अँड स्ट्रॅटेजिक ऑपरेशन्स' (IFSO) युनिट डिजिटल क्षेत्रावर सतत लक्ष ठेवून आहे. पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, तपासादरम्यान अशा अनेक पोस्ट्स आढळल्या ज्यामध्ये इतर ठिकाणचे किंवा जुन्या घटनांचे व्हिडिओ अलीकडील घटना म्हणून सादर केले जात होते. याव्यतिरिक्त 'आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स' (AI) वापरून तयार केलेले 'डीपफेक' व्हिडिओ आणि प्रक्षोभक संदेशही पसरवले जात होते.
एफआयआर (FIR) दाखल; परदेशी हँडल्सवर संशय : दिल्ली पोलिसांनी केवळ पोस्ट्स हटवल्याच नाहीत, तर बनावट बातम्या आणि प्रक्षोभक मजकूर पसरवणाऱ्या संशयास्पद खात्यांविरुद्ध एफआयआर (FIR) देखील दाखल केले आहेत. काही सीमापार किंवा परदेशी सोशल मीडिया हँडल्सची भूमिका, जे पद्धतशीरपणे शांतता भंग करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसून आले, त्यांचीही चौकशी केली जात आहे.
24×7 सायबर देखरेख आणि तंत्रज्ञान कंपन्यांना निर्देश : 'एक्स' (पूर्वीचे ट्विटर), फेसबुक आणि इंस्टाग्राम यांसारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत की, आक्षेपार्ह आणि प्रक्षोभक 'यूआरएल' (URLs) बाबत सूचना मिळताच ते त्वरित ब्लॉक करावेत. तसेच आरोपींचा शोध घेणे सोपे व्हावे, यासाठी संशयास्पद खात्यांशी संबंधित 'आयपी ॲड्रेस' (IP addresses) आणि 'युजर लॉग्स' (user logs) यांचा रेकॉर्ड जतन करण्याचे निर्देशही त्यांना देण्यात आले आहेत. दिल्ली पोलिसांनी सोशल मीडिया वापरकर्ते आणि सामान्य जनतेलाही सावधगिरी बाळगण्याचे आवाहन केले आहे.