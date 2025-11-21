दिल्लीतील विद्यार्थी आत्महत्याप्रकरणी मोठी कारवाई; मुख्याध्यापिका आणि इतर चार जण निलंबित, पोलिसांनी एफआयआर केला दाखल
दिल्ली शिक्षण विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, आरोपांची चौकशी करण्यासाठी आणि शाळेने कशा पद्धतीनं प्रकरण हाताळल्याचा आढावा घेण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आलीय.
नवी दिल्ली: मंगळवारी (18 नोव्हेंबर) दिल्लीतील एका 16 वर्षीय विद्यार्थ्याने आत्महत्या केलीय. विद्यार्थ्याच्या बॅगेतून एक चिठ्ठी सापडली, ज्यामध्ये त्याने शाळा व्यवस्थापनावर अनेक गंभीर आरोप केले होते. या प्रकरणात पोलिसांनी कठोर कारवाई केलीय. शाळेतील आरोपी असलेल्या मुख्याध्यापिका आणि चार कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आलंय आणि त्यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आलाय. दिल्ली शिक्षण विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, आरोपांची चौकशी करण्यासाठी आणि शाळेने कशा पद्धतीनं प्रकरण हाताळल्याचा आढावा घेण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आलीय. तीन दिवसांत अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आलंय.
कोणत्याही शिक्षकाने मुलांशी असे वागू नये : निलंबनाच्या आदेशानुसार, मुख्याध्यापिका (वर्ग 4-10), इयत्ता 9वी आणि 10वीच्या समन्वयक आणि दोन शिक्षकांना चौकशी होईपर्यंत तात्पुरते निलंबित करण्यात आलंय. विद्यार्थ्यांच्या वडिलांनी निलंबन केवळ तात्पुरते असल्याचे सांगितले आणि एफआयआरमध्ये नाव असलेल्या शिक्षकांना अटक करण्याची मागणी केली. ते म्हणाले, "कोणत्याही शिक्षकाने मुलांशी असे वागू नये, आम्हाला असा संदेश द्यायचा आहे."
घटनेत काय कारवाई करण्यात आली? : शिक्षण संचालनालयाने (DoE) तात्काळ कारवाई केली आणि एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली. ही समिती प्रकरणाच्या सर्व पैलूंची चौकशी करेल आणि शक्य तितक्या लवकर आपला अहवाल सादर करेल. या घटनेनंतर शाळा प्रशासनाने चार शिक्षकांना निलंबित केलंय. या घटनेमुळे शाळा आणि शिक्षण व्यवस्थेतील विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्य आणि सुरक्षिततेबद्दल गंभीर प्रश्न उपस्थित झालेत. शिक्षण संचालनालयाने स्थापन केलेल्या समितीमध्ये एक अध्यक्ष आणि चार सदस्य असतात. त्यांना घटनेच्या सभोवतालच्या सर्व परिस्थितीची चौकशी करण्याचे काम सोपवले आहे.
समिती पूर्णपणे निष्पक्ष, तपशीलवार आणि वेळेवर चौकशी करेल : समितीचे काम केवळ वरवरची माहिती गोळा करणे नाही तर विद्यार्थ्याने असे पाऊल उचलले असेल हे खोलवर समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. शिक्षण संचालक वेदिता रेड्डी यांनी सांगितले की, समिती पूर्णपणे निष्पक्ष, तपशीलवार आणि वेळेवर चौकशी करेल. समितीने तीन दिवसांत आपला अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे. त्यात तथ्यात्मक माहिती, विश्लेषणात्मक टिप्पण्या, निष्कर्ष आणि पुढील कारवाईसाठी सूचना समाविष्ट असतील. समितीच्या अहवालाच्या आधारे पुढील कारवाईचा निर्णय घेतला जाणार आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. ते विशेषतः शाळेची भूमिका, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी केलेल्या व्यवस्था, मानसिक आरोग्य मदतीची उपलब्धता आणि शाळा प्रशासनाने परिस्थिती हाताळली यांसारख्या पैलूंची तपासणी करेल.
एफआयआरमध्ये आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचे आरोप : तपास पूर्ण होईपर्यंत आणि संबंधित अधिकाऱ्यांकडून पुढील सूचना मिळेपर्यंत कर्मचारी निलंबित राहतील. दहावीच्या एका विद्यार्थ्याने आत्महत्या केलीय. एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले की, मुलाने एक चिठ्ठी लिहिली आहे, ज्यामध्ये त्याने काही शिक्षकांची नावे घेतली आहेत, मानसिक त्रासाचा आरोप केला आहे, त्याच्या कुटुंबाची माफी मागितली आहे आणि त्याचे अवयवदान करण्याची विनंती केली आहे. राजेंद्र नगर पोलीस ठाण्यात नोंदवलेल्या एफआयआरमध्ये आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचे आरोप आहेत. तपासाचा भाग म्हणून पोलीस वर्गमित्र, शिक्षक आणि शाळेतील अधिकाऱ्यांचे जबाब नोंदवत आहेत.
मुलांच्या मानसिक आरोग्यकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज : शिक्षण विभागाने आश्वासन दिले आहे की, तपास पूर्ण पारदर्शकतेने केला जाणार आहे आणि भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी आवश्यक पावले उचलली जातील. विद्यार्थ्याच्या मृत्यूने सर्वांना मुलांच्या मानसिक आरोग्य आणि शाळेतील वातावरणाकडे किती गांभीर्याने लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे, यावर विचार करण्यास भाग पाडलंय. पोलिसांनी एफआयआर नोंदवला आहे आणि सीसीटीव्ही फुटेजसह सर्व पुरावे गोळा करून तपास सुरू केला आहे.
टीप - आत्महत्या हा उपाय नाही : जर तुम्हाला आत्महत्येचे विचार येत असतील किंवा तुम्हाला एखाद्या मित्राची काळजी वाटत असेल किंवा तुम्हाला भावनिक आधाराची गरज असेल, तर तुमचे ऐकण्यासाठी नेहमीच कोणीतरी आहे. स्नेहा फाउंडेशन - 04424640050 (24x7 उपलब्ध) किंवा आयकॉल, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस हेल्पलाइन 9152987821 वर कॉल करा (सोमवार ते शनिवार सकाळी 8 ते रात्री 10 वाजेपर्यंत उपलब्ध).
