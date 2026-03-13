ETV Bharat / bharat

दिल्ली पोलिसांची मोठी कारवाई! अवैधरित्या राहणाऱ्या 10 बांगलादेशी नागरिकांना अटक

पोलिसांनी या नागरिकांविरुद्ध कारवाई केली असून हद्दपारीची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

Major action against illegal Bangladeshi nationals in Delhi
दिल्ली पोलिसांची मोठी कारवाई! अवैधरित्या राहणाऱ्या 10 बांगलादेशी नागरिकांना अटक (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 13, 2026 at 8:02 PM IST

नवी दिल्ली : दिल्ली पोलिसांच्या फॉरेनर सेलनं भारतात अवैधरित्या राहणाऱ्या 10 बांगलादेशी नागरिकांना अटक केली आहे. अटक करण्यात आलेल्या सर्व नागरिकांची पासपोर्ट आणि व्हिसाची मुदत संपली होती. दरम्यान, पोलिसांनी या नागरिकांविरुद्ध कारवाई केली असून हद्दपारीची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

पोलिसांना पाहताच संशयितांनी पळून जाण्याचा प्रयत्न : डीसीपी विक्रम सिंह यांच्या म्हणण्यानुसार, एका विशेष पडताळणी मोहिमेदरम्यान, पीरागढी चौकाजवळील डीडीए पार्क परिसरात काही संशयित परदेशी नागरिक असल्याची माहिती मिळाली. या माहितीच्या आधारे, फॉरेनर सेलच्या पथकानं परिसरात पाळत ठेवण्यास सुरुवात केली. पोलिसांना पाहताच संशयितांनी पळून जाण्याचा प्रयत्न केला, परंतु पथकानं त्या सर्वांना घटनास्थळीच ताब्यात घेतलं. फारुख (39), मोहम्मद सोजीब फकीर (29), शोहेग मिया (26), शहाबुद्दीन (36), मोहम्मद शार्जुल इस्लाम शाहिदुल (37), गुलाम रब्बानी (29), साजिब मिया (26), मोहम्मद जहिरुल चौधरी (33), मोहम्मद आलमगीर हुसेन (33), मोहम्मद आलमगीर हुसेन (33) अशी अवैधरित्या राहणाऱ्या बांगलादेशी नागरिकांची नावं पोलीस तपासादरम्यान समोर आली आहेत. दरम्यान, पोलीस चौकशी दरम्यान ते कोणतेही वैध प्रवास किंवा ओळख दस्तऐवज सादर करण्यात अयशस्वी झाले.

बल्गेरियासाठी वैद्यकीय व्हिसा मिळविण्याचा प्रयत्न : डीसीपी विक्रम सिंह यांनी सांगितलं की, " या नागरिकांच्या पासपोर्ट आणि व्हिसाची मुदत संपली होती, असं तपासात आढळून आलं. तरीही ते अजूनही भारतात अवैधरित्या राहत होते. सर्व आरोपी भारतात आले होते आणि बल्गेरियासाठी वैद्यकीय व्हिसा मिळविण्याचा प्रयत्न करत होते. सध्या, आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर, त्यांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे आणि एफआरआरओ (Foreigners Regional Registration Office) च्या समन्वयानं हद्दपारीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे." दरम्यान, डीसीपी विक्रम सिंह यांच्या म्हणण्यानुसार, बाहेरील जिल्ह्यात अवैधरित्या राहणाऱ्या परदेशी नागरिकांची ओळख पटविण्यासाठी विशेष मोहिमा सतत राबवल्या जात आहेत. वैध कागदपत्रांशिवाय आढळणाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल आणि त्यांना हद्दपार केले जाईल, असं त्यांनी म्हटलं आहे.

