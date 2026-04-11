महात्मा ज्योतिराव फुले: भारताला आजही मार्ग दाखवणारा क्रांतिसूर्य!
महात्मा फुले यांनी शिक्षण, ज्ञानार्जन आणि सर्वांच्या कल्याणावर दिलेला भर आजच्या काळात कसा प्रासंगिक आहे, याविषयी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लेख लिहिला आहे.
Published : April 11, 2026 at 10:50 AM IST
थोर समाजसुधारक ज्योतिराव फुले यांच्या 200व्या जयंतीनिमित्त, देशातील प्रमुख नेत्यांनी संसद परिसरातील 'प्रेरणा स्थळ' इथं त्यांना आदरांजली वाहिली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनीही 'प्रेरणा स्थळ'ला भेट देऊन महात्मा फुलेंना पुष्पहार अर्पण केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही महात्मा फुले यांना पुष्पहार अर्पण केला आणि समाजसुधारणेतील त्यांच्या योगदानाचं स्मरण केलं.
आपल्या संदेशात पंतप्रधान मोदी यांनी म्हटलं की, महात्मा फुले हे केवळ इतिहासातील एक व्यक्तिमत्त्व नसून, आजही ते भारताच्या भविष्यासाठी मार्गदर्शक ठरतात. त्यांनी नमूद केलं की, फुलेंनी आपलं संपूर्ण आयुष्य समता, न्याय आणि शिक्षणासाठी समर्पित केलं. तसेच महिला व समाजातील वंचित घटकांच्या हक्कांसाठी चालणाऱ्या संघर्षाचा एक भक्कम पाया रचला. पंतप्रधान मोदींनी महात्मा फुलें यांच्या कार्याचा गौरव करताना एक लेख लिहिला आहे.
आज 11 एप्रिल हा आपणा सर्वांसाठी अत्यंत खास दिवस आहे. आज भारतातील महान समाजसुधारकांपैकी एक आणि अनेक पिढ्यांना दिशा दाखवणारे महात्मा ज्योतिराव फुले यांची जयंती आहे. या वर्षी हा प्रसंग अधिक महत्त्वाचा आहे, कारण त्यांच्या 200व्या जयंती वर्षाचा प्रारंभही होत आहे.
महान समाजसुधारक महात्मा फुले यांचं जीवन नैतिक धैर्य, आत्मचिंतन आणि समाजाच्या हितासाठी असलेल्या अटळ समर्पणाचं प्रेरणादायी उदाहरण आहे. त्यांना केवळ त्यांच्या संस्था किंवा आंदोलनांसाठीच स्मरणात ठेवलं जात नाही, तर त्यांनी लोकांच्या मनात जागवलेली आशा आणि आत्मविश्वास यांचा प्रभाव आजही जाणवतो. त्यांचे विचार देशवासीयांसाठी प्रेरणादायी दीपस्तंभ आहेत.
महात्मा फुले यांचा जन्म 1827 मध्ये महाराष्ट्रात एका साध्या कुटुंबात झाला. त्यांच्या शिक्षण, धैर्य आणि समाजसेवेच्या मार्गात अनेक अडचणी आल्या, परंतु त्या कधीही त्यांना थांबवू शकल्या नाहीत. त्यांनी नेहमीच मानलं की, कितीही कठीण परिस्थिती असली तरी माणसानं मेहनत करावी, ज्ञान मिळवावं आणि समस्यांचं समाधान शोधावं, त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करू नये. लहानपणापासूनच ते अत्यंत जिज्ञासू होते. ते म्हणत, 'आपण जितकं अधिक प्रश्न विचारू, तितकं अधिक ज्ञान मिळवू.'
As we begin the 200th birth anniversary celebrations of Mahatma Phule, penned a few thoughts on how he is a guiding light for several people and how his emphasis on education, learning and welfare of all are relevant in today's age.— Narendra Modi (@narendramodi) April 11, 2026
शिक्षण हे सर्वात महत्त्वाचे मिशन : महात्मा फुले यांच्या जीवनात शिक्षण हे सर्वात महत्त्वाचं ध्येय होतं. त्यांचा ठाम विश्वास होता की, ज्ञान ही कोणत्याही एका वर्गाची मक्तेदारी नसून सर्वांसाठी असलेली शक्ती आहे. जेव्हा समाजातील मोठा भाग शिक्षणापासून वंचित ठेवला जात होता, तेव्हा त्यांनी मुली आणि वंचित घटकांसाठी शाळा सुरू केल्या.
ते म्हणत, 'मुलांमध्ये जी सुधारणा आई घडवते, ती अत्यंत महत्त्वाची असते. त्यामुळे सर्वप्रथम मुलींसाठी शाळा सुरू केल्या पाहिजेत.' त्यांनी शिक्षणाला न्याय आणि समानतेचं साधन बनवलं. शिक्षणाविषयी त्यांचा दृष्टिकोन आजही आपल्याला प्रेरणा देतो.
'शेती व ग्रामीण विकासाविषयी सखोल विचार' : महात्मा फुलेंनी शेती, आरोग्य आणि ग्रामीण विकास या क्षेत्रांमध्ये सखोल ज्ञान मिळवलं होतं. त्यांच्या मते शेतकरी आणि मजुरांवर होणारा अन्याय हा समाजाला कमजोर करणारा घटक आहे. त्यांनी गरीब, वंचित आणि दुर्बल घटकांना सन्मान मिळवून देण्यासाठी आपलं संपूर्ण जीवन समर्पित केलं.
'सर्वांना समान अधिकार मिळणे आवश्यक' : महात्मा ज्योतिराव फुलेंनी सांगितलं होतं की, “जोपर्यंत समाजातील सर्वांना समान अधिकार मिळत नाहीत, तोपर्यंत खरं स्वातंत्र्य मिळू शकत नाही.' या विचारातूनच त्यांनी अनेक सामाजिक संस्था स्थापन केल्या. त्यांची सत्यशोधक समाज ही आधुनिक भारतातील सर्वात महत्त्वाच्या समाजसुधार चळवळींपैकी एक ठरली. ही चळवळ महिला, युवक आणि ग्रामीण समाज यांचा प्रभावी आवाज बनली.
'सावित्रीबाई फुलेंचं योगदानही अत्यंत महत्त्वाचं' : सावित्रीबाई फुले यांचा उल्लेख केल्याशिवाय महात्मा फुलेंचं स्मरण पूर्ण होत नाही. त्या स्वतः एक महान समाजसुधारक होत्या. भारतातील पहिल्या महिला शिक्षिकांपैकी एक म्हणून त्यांनी मुलींच्या शिक्षणाला मोठी चालना दिली. महात्मा फुलेंच्या निधनानंतरही त्यांनी त्यांचं कार्य पुढे नेलं आणि समाज परिवर्तनाची ज्योत अखंड तेवत ठेवली.
'शिक्षण आणि समानतेचा संकल्प दृढ करणं आवश्यक' : महात्मा फुलेंच्या विचारांना आत्मसात करूनच त्यांना खरी श्रद्धांजली अर्पण करता येते. आपल्याला शिक्षणाबाबतचा संकल्प अधिक दृढ करावा लागेल, अन्यायाविरुद्ध जागरूक राहावं लागेल आणि समाज स्वतःच्या प्रयत्नांनीच सुधारू शकतो यावर विश्वास ठेवावा लागेल. त्यांचं जीवन शिकवतं की, समाजशक्तीला जनहित आणि नैतिक मूल्यांशी जोडल्यास भारतात क्रांतिकारी बदल घडू शकतो. म्हणूनच आजही त्यांचे विचार लाखो-कोट्यवधी लोकांमध्ये नवीन आशा निर्माण करतात. 200 वर्षांनंतरही महात्मा ज्योतिराव फुले हे केवळ इतिहासातील एक नाव नसून भारताच्या भविष्याचे मार्गदर्शक क्रांतिसूर्य ठरले आहेत.