तमिळनाडूमध्ये एका यात्रेदरम्यान महाराष्ट्रातील तरुण बेपत्ता, पोलिसांकडून शोध सुरु
महाराष्ट्रातील 27 वर्षीय दर्शन यात्रेसाठी तिरुवन्नमलाई येथे आला होता. मात्र तो बेपत्ता झाल्याचं त्याच्या कुटुंबियांनी कळवलं आहे.
Published : August 20, 2026 at 8:50 PM IST
तिरुवन्नमलाई: तिरुवन्नमलाईला यात्रेसाठी आलेल्या महाराष्ट्रातील 1 तरुण बेपत्ता झाला आहे. या तरुणाचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांकडून मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. दर्शन असं बेपत्ता झालेल्या तरुणाचं नाव असून तो 27 वर्षांचा आहे. दर्शन अचानक बेपत्ता झाल्याचं त्याच्या कुटुंबियांनी सांगितलं. दर्शनचा अनेक ठिकाणी शोध घेण्यात आला. मात्र त्यानंतरही दर्शन सापडला नाही. त्यामुळे दर्शनचा भाऊ दिनेश रावल याने मुंबईतून तिरुवन्नमलाई पोलिसांकडे तो हरवल्याची तक्रार नोंदवली. तक्रारीची दखल घेत पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे. पोलिसांकडून दर्शनने शेवटच्या वेळी भेट दिलेल्या ठिकाणांची आणि संपर्कात असलेल्या व्यक्तींची माहिती घेतली जात आहे.
दर्शनने यात्रेदरम्यान त्याच्या आईला व्हिडीओ कॉल केलेला. दर्शनने या कॉलदरम्यान तो तिरुवन्नमलाई डोंगरावर चढत असल्याचे सांगितलं होतं. दर्शनने आईला व्हिडिओ कॉल केल्याचं पोलिसांना समजलं. त्यामुळे बुधवारपासून (19 ऑगस्ट) पोलीस कंदासरामम आणि मुलाईप्पल तीर्थमसह डोंगराच्या विविध भागांत दर्शनचा शोध घेत आहेत.
या शोधमोहिमेत दुर्गम भाग, दाट झाडी, खडकाळ परिसर आणि लोकांची वर्दळ नसलेल्या एकांत जागांचा समावेश आहे. सलग दुसऱ्या दिवशी दर्शनचा शोध घेतला जात आहे. दर्शनला शोधण्यासाठी 20 पेक्षा अधिक पोलीस कर्मचाऱ्यांना विविध गटात विभागलं आहे. या पोलिसांच्या गटाकडून डोंगराच्या वेगवेगळ्या भागांची तपासणी केली जात आहे. पोलिसांच्या या गटाकडून दर्शनच्या उपस्थितीचे कोणतेही पुरावे, वैयक्तिक वस्तू किंवा इतर खुणा मिळतायत का? हे शोधण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
दर्शनचा शोध घेण्यासाठी तंत्रज्ञानाचाही वापर :- पोलिसांकडून दर्शनचा शोध घेण्यासाठी तंत्रज्ञानाचाही वापर केला जात आहे. विशेषतः डोंगराच्या विविध भागांवर लक्ष ठेवण्यासाठी थर्मल ड्रोन कॅमेऱ्यांचा वापर केला जात आहे. त्यामुळे रात्रीच्या वेळी किंवा कमी प्रकाशातही मानवी हालचाली शोधणं शक्य होत आहे. उंच ठिकाणांचे आणि जिथे पोलीस पायी पोहोचू शकत नाहीत, अशा ठिकाणांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी ड्रोनचा वापर केला जात आहे. त्यामुळे आता दर्शन डोंगरावर कुठे अडकला आहे की अन्य काही कारणांमुळे त्याचा संपर्क तुटला आहे का? याचा पोलिसांकडून विविध बाजूंनी तपास करत आहेत.