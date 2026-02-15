6 वर्षांच्या अपहरण प्रकरणाचा महाराष्ट्र पोलिसांनी उत्तराखंडमध्ये छापा टाकत लावला छडा
सहा वर्षांनंतर मुंबई पोलिसांनी तरुणी आणि अपहरणकर्त्याला अटक केलीय. महत्त्वाचे म्हणजे दोघेही लक्सरमध्ये पती-पत्नी म्हणून राहत होते आणि त्यांना तीन मुले आहेत.
Published : February 15, 2026 at 12:58 PM IST|
Updated : February 15, 2026 at 1:24 PM IST
लक्सर : उत्तराखंडमधील हरिद्वार जिल्ह्यातील लक्सर येथे महाराष्ट्र पोलिसांनी 6 वर्षांच्या अपहरण प्रकरणातील पीडिता आणि आरोपीला अटक केलीय. मुंबई पोलिसांनी लक्सर येथील एका तरुणाला अल्पवयीन असताना तरुणीचे अपहरण केल्याबद्दल अटक केली होती. तरुणीच्या कुटुंबाने तरुणी अल्पवयीन असताना पोलीस ठाण्यात बेपत्ता असल्याची तक्रार दाखल केली होती, त्यानंतर पोलिसांनी अपहरणाचा गुन्हा दाखल केला होता. आता सहा वर्षांनंतर मुंबई पोलिसांनी तरुणी आणि अपहरणकर्त्याला अटक केलीय. महत्त्वाचे म्हणजे दोघेही लक्सरमध्ये पती-पत्नी म्हणून राहत होते आणि त्यांना तीन मुले आहेत.
26 वर्षीय साबीर नावाच्या पुरुषाला अटक : काळाच्या ओघात गाडलेला अपहरणाचा गुन्हा अखेर उघडकीस आला आहे. खरं तर 13 फेब्रुवारी 2026 रोजी मुंबईचे डोंबिवली पोलीस हरिद्वारमधील लक्सर पोलीस ठाण्यात पोहोचले. त्यांनी 2019 च्या अपहरण प्रकरणाची तक्रार नोंदवली आणि सांगितले की, तरुणी आणि अपहरणकर्ता सध्या लक्सरमधील खरंजा कुतुबपूर गावात राहत होते. यानंतर डोंबिवली पोलीस आणि लक्सर कोतवाली पोलीस खरंजा कुतुबपूर गावात पोहोचले आणि त्यांनी छापा टाकला आणि 22 वर्षीय महिला आणि 26 वर्षीय साबीर नावाच्या पुरुषाला अटक केली, ज्याची ओळख अपहरणकर्ता म्हणून झालीय.
साबीरने तिच्याशी चंदीगडमध्ये लग्न केले : लक्सर कोतवालीचे पोलीस अधीक्षक प्रवीण कोश्यारी यांच्या मते, चौकशीदरम्यान महिलेने सांगितले की, 2019 मध्ये ती तिच्या प्रियकरासह मुंबईहून चंदीगडला पळून गेली होती. तिच्या प्रियकराने तिचा विश्वासघात केला आणि तिला सोडून दिले, ज्यामुळे ती घरी परतू शकली नाही. दरम्यान, तिची भेट लक्सरमधील खरंजा कुतुबपूर गावातील रहिवासी साबीरशी झाली, जो चंदीगडमध्ये काम करत होता. साबीरने तिच्याशी चंदीगडमध्ये लग्न केले आणि तिला लक्सरमधील त्याच्या गावी आणले. तेव्हापासून ती महिला त्याच्यासोबत गावात साबीरची पत्नी म्हणून वेगळ्या नावाने राहत आहे. या काळात तिने तीन मुलांना जन्म दिला. मुंबई पोलीस महिला, मुले आणि अपहरणकर्ता म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या साबीरसह मुंबईला रवाना झालेत.
डोंबिवली रेल्वे पोलीस ठाण्यात बेपत्ता तरुणीची तक्रार : 2019 मध्ये तरुणीच्या कुटुंबाने मुंबईतील डोंबिवली रेल्वे पोलीस ठाण्यात बेपत्ता तरुणीची तक्रार दाखल केली. अल्पवयीन मुलीचा कोणताही पत्ता न लागल्याने मुंबई पोलिसांनी अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध अपहरणाच्या आरोपाखाली बेपत्ता व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. मुंबई पोलिसांनी मुलीचा शोध सुरूच ठेवला होता. त्यानंतर आता आरोपी आणि पीडिता दोघेही पोलिसांच्या हाती लागल्याचंही लक्सर पोलीस ठाण्याचे कोतवाली प्रभारी प्रवीण कोश्यारी यांनी सांगितलंय.
