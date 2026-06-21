महाराष्ट्र पोलिसांची मेरठमध्ये धडक: फसवणुकीतील फरार आरोपीला ठोकल्या बेड्या
महाराष्ट्र पोलिसांनी मेरठमध्ये धडक देत आर्थिक फसवणुकीतील आरोपीला बेड्या ठोकल्या आहेत. विपीन मुकेश अग्रवाल असं महाराष्ट्र पोलिसांनी बेड्या ठोकलेल्या आरोपीचं नाव आहे.
Published : June 21, 2026 at 4:56 PM IST
लखनऊ : महाराष्ट्र पोलिसांनी आर्थिक फसवणूक प्रकरणातील आरोपीला मेरठमधून अटक केली आहे. विपिन मुकेश अग्रवाल असं महाराष्ट्र पोलिसांनी अटक केलेल्या आरोपीचं नाव आहे. विपिन मुकेश अग्रवाल हा मेरठमधील राहणारा असून त्यानं महाराष्ट्रातील अनेक नागरिकांची आर्थिक फसवणूक केली आहे. तो मागील अनेक दिवसांपासून फरार होता, मात्र महाराष्ट्र पोलिसांनी त्याला मेरठमधील त्याच्या घरातून बेड्या ठोकण्यात यश मिळवलं. ही कारवाई महाराष्ट्र पोलीस आणि मेरठच्या सिव्हिल लाइन्स पोलीस ठाण्यानं मोहनपुरी भागात संयुक्तपणे केली.
महाराष्ट्र पोलिसांची मेरठमध्ये कारवाई : महाराष्ट्रात दाखल असलेल्या फसवणुकीच्या प्रकरणातील आरोपी विपीन मुकेश अग्रवाल मेरठमधील एका ठिकाणी असल्याची माहिती मिळाली. त्यामुळे महाराष्ट्र पोलिसांनी न्यायालयाची आवश्यक परवानगी आणि वॉरंट मिळाल्यानंतर पथक मेरठला पोहोचलं. या पथकानं सर्वप्रथम स्थानिक सिव्हिल लाइन्स पोलीस ठाण्याशी संपर्क साधून पोलिसांना प्रकरणाचे गांभीर्य समजावून सांगितलं. त्यानंतर आवश्यक कायदेशीर बाबी पूर्ण केल्यानंतर, दोन्ही राज्यांच्या पोलीस दलांनी संयुक्त पथक तयार केलं. या संयुक्त पथकानं मोहनपुरी येथील आरोपी विपीन अग्रवाल याच्या घरावर छापा टाकला. पोलिसांना पाहताच आरोपीनं पळून जाण्याचा प्रयत्न केला, मात्र पोलिसांनी घेराव घातल्यामुळे त्याला घटनास्थळीच ताब्यात घेण्यात आलं.
महाराष्ट्रात लाखो रुपयांची आर्थिक फसवणूक : सिव्हिल लाइन्स पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी सौरभ शुक्ला यांनी सांगितलं की, "महाराष्ट्र पोलीस एका फसवणुकीच्या प्रकरणाच्या तपासासाठी मेरठला आले होते. त्यांना मदत करण्यासाठी स्थानिक पोलीस पथक नियुक्त करण्यात आलं. आरोपी विपीन मुकेश अग्रवाल याला मोहनपुरी भागातील त्याच्या राहत्या घरातून ताब्यात घेण्यात आलं. अटकेनंतर कायदेशीर नियमांनुसार त्याला स्थानिक पोलीस ठाण्यात आणण्यात आलं. तेथून महाराष्ट्र पोलिसांनी त्याला आपल्या ताब्यात घेतलं." महाराष्ट्र पोलिसांनी सांगितलं की, "आरोपी विपीन अग्रवाल याच्यावर महाराष्ट्रात लाखो रुपयांची आर्थिक फसवणूक केल्याचे गंभीर आरोप आहेत. या प्रकरणाबाबत आधीच गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तो सतत आपली जागा बदलत होता. सध्या कायदेशीर आणि न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण केली जात आहे. 'ट्रान्झिट रिमांड' मिळवण्यासाठी आरोपीला स्थानिक न्यायालयात हजर केलं, त्यानंतर त्याला महाराष्ट्रात नेलं जाणार आहे. अटकेनंतर आरोपीची प्राथमिक चौकशी मेरठमध्येच करण्यात आली. ट्रान्झिट रिमांड मंजूर झाल्यानंतर, महाराष्ट्र पोलीस आरोपीला घेऊन रवाना होतील."
हेही वाचा :