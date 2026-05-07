उत्तराखंडमधील धारचुला येथे आदि कैलास यात्रेतून परतताना महाराष्ट्रातील भाविकाचा मृत्यू
आदि कैलास आणि ओम पर्वताच्या तीर्थयात्रेतून परतत असताना महाराष्ट्रातील एका यात्रेकरुचा मृत्यू झालाय. त्यांचे सहकारी मृतदेह घेऊन महाराष्ट्राकडे रवाना झाले आहेत.
Published : May 7, 2026 at 9:45 PM IST
पिथौरागढ - महाराष्ट्रातून जगप्रसिद्ध 'आदि कैलास' तीर्थयात्रेसाठी आलेले एक भाविक आजारी पडले. त्यांना धारचुला येथील 'संयुक्त रुग्णालयात' दाखल करण्यात आलं, तिथे उपचारादरम्यान त्यांचं निधन झालं.
पी. एम. सुधीर हे आदि कैलास आणि ओम पर्वताच्या यात्रेवर होते - मिळालेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रातील नागपूर येथील 'ओल्ड बगदगंज रोड' भागाचे रहिवासी असलेले पी. एम. सुधीर (वय 53) हे आठवड्याभरापूर्वी आपल्या दोन मित्रांसह आदि कैलास यात्रेसाठी आले होते. या तिघांनी आदि कैलास आणि ओम पर्वत या दोन्ही ठिकाणांना भेट दिली. आपली तीर्थयात्रा पूर्ण केल्यानंतर, 6 मे रोजी ते धारचुला येथे परतले.
धारचुला येथील हॉटेलमध्ये भाविकाची प्रकृती बिघडली - बुधवार, 6 मे रोजी तीर्थयात्रेतून परतल्यानंतर, या तिन्ही भाविकांनी धारचुला येथील एका हॉटेलमध्ये मुक्काम केला. याच दरम्यान, पी. एम. सुधीर यांची प्रकृती खालावू लागली. त्यांच्या सहकाऱ्यांनी त्यांना तातडीने धारचुला येथील संयुक्त रुग्णालयात दाखल केलं. तिथे डॉक्टरांनी त्यांच्यावर उपचार केले; मात्र, अखेर या भाविकाचं आजारपणामुळे निधन झालं.
सहकारी मृतदेह घेऊन महाराष्ट्राकडे रवाना - संयुक्त रुग्णालयाच्या प्रशासनाने या घटनेची माहिती धारचुला कोतवाली पोलिसांना दिली. माहिती मिळताच, ठाणे अंमलदार हरेंद्र सिंह हे रुग्णालयात दाखल झाले. भाविकाच्या कुटुंबीयांशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधण्यात आला, तेव्हा त्यांनी स्थानिक पातळीवर शवविच्छेदन (पोस्ट-मॉर्टम) करण्यास नकार दिला. त्यानंतर, भाविकाचे सहकारी त्यांचा मृतदेह सोबत घेऊन महाराष्ट्राकडे रवाना झाले.
हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू - धारचुला येथील संयुक्त रुग्णालयातील डॉक्टरांनी स्पष्ट केलं की, संबंधित भाविकाचा मृत्यू 'कार्डियाक अरेस्ट'मुळे (हृदयविकाराच्या झटक्याने) झाला आहे. हे लक्षात घेणं महत्त्वाचे आहे की, आदि कैलास आणि ओम पर्वताच्या यात्रेमध्ये ऑक्सिजनची कमतरता आणि उंचावरील हवामानामुळे होणारे आजार (High-altitude sickness) यांसारखे काही नैसर्गिक धोके असतात. याच कारणामुळे, या यात्रेसाठी 'इनर लाइन परमिट' व्यतिरिक्त, वैद्यकीय तंदुरुस्तीचे प्रमाणपत्र (Medical Fitness Certificate) सादर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
"आदि कैलास यात्रेसाठी गेलेल्या नागपूर येथील एका भाविकाचे हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले आहे. संबंधित भाविकाचे सहकारी त्यांचा मृतदेह घेऊन नागपूरकडे रवाना झाले आहेत." — आशिष जोशी, उपविभागीय दंडाधिकारी (SDM), धारचुला
आदि कैलासचे महत्त्व - आदि कैलास हे भगवान भोलेनाथांचे (भगवान शिवाचे) निवासस्थान म्हणून पूजले जाते. याला 'छोटा कैलास' किंवा केवळ 'कैलास' असेही संबोधले जाते आणि हे पिथौरागढ जिल्ह्यातील व्यास खोऱ्यात वसलेले आहे. अशी श्रद्धा आहे की, भगवान भोलेनाथांनी या ठिकाणी तपश्चर्या केली होती. 2026 सालातील 'आदि कैलास ओम पर्वत यात्रा' 1 मे रोजी सुरू झाली.