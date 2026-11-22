महाराष्ट्रातील भाविकांच्या कारचा राजस्थानमध्ये भीषण अपघात, नऊ भाविक ठार; खाटू श्यामजींच्या दर्शनावरून परतताना काळाचा घाला
खाटू श्यामजींच्या दर्शनावरून महाराष्ट्राकडे परतत असलेल्या भाविकांचे 'क्रूझर' वाहन रस्त्यावर उभ्या असलेल्या एका ट्रकवर जाऊन आदळले.
Published : November 22, 2026 at 8:03 AM IST|
Updated : November 22, 2026 at 8:14 AM IST
कोटा : कोटा येथील राष्ट्रीय महामार्ग 52 वर शंभूपुरा बायपासजवळ शनिवारी रात्री उशिरा एक भीषण रस्ते अपघात घडला. खाटू श्यामजींच्या दर्शनावरून महाराष्ट्राकडे परतत असलेल्या भाविकांचे 'क्रूझर' वाहन रस्त्यावर उभ्या असलेल्या एका ट्रकवर जाऊन आदळले. मध्यरात्री साडेबाराच्या सुमारास घडलेल्या या भीषण अपघातात नऊ जणांचा मृत्यू झाला, तर आठ जण गंभीर जखमी झाले आहेत.
क्रूझर पूर्णपणे चक्काचूर झाली - पोलीस उपअधीक्षक (द्वितीय) राजेश टेलर यांनी सांगितले की, महामार्गावरून जाणारा एक ट्रकचालक आपले वाहन तपासण्यासाठी रस्त्यावर थांबला होता. त्यासाठी तो खाली उतरला होता. त्याचवेळी मागून भरधाव वेगाने येणारी एक क्रूझर थेट त्या उभ्या ट्रकवर जाऊन आदळली. ही धडक इतकी भीषण होती की, क्रूझर पूर्णपणे चक्काचूर झाली. त्यातील बहुतेक यात्रेकरूंचा जागीच मृत्यू झाला. या अपघातात ट्रकचालकही जखमी झाला आहे.
महाराष्ट्रातील भाविकांच्या गाडीला अपघात - मिळालेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रातील भाविकांचा एक गट तीन वाहनांच्या ताफ्यातून खाटू श्यामजींच्या दर्शनासाठी आला होता. दर्शन घेतल्यानंतर ते पुन्हा महाराष्ट्राच्या दिशेने परतत होते. बुंदीकडून शंभूपुरा गावाजवळ पोहोचल्यावर ताफ्यातील पहिल्या वाहनाचे नियंत्रण सुटल्यामुळे ते एका ट्रकवर जाऊन आदळले. या अपघातात गाडीतील बहुतांश प्रवाशांचा जागीच मृत्यू झाला. मृतदेह वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या नवीन रुग्णालयातील शवगृहात हलवण्यात आले आहेत. अपघातात जखमी झालेले आठ जण सध्या रुग्णालयात उपचार घेत आहेत.