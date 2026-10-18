डिजिटल अरेस्ट प्रकरण : जयपूरमध्ये एका अधिकाऱ्यांची 2.12 कोटींची फसवणूक, महाराष्ट्रातील जिम ट्रेनरला अटक
सायबर फसवणूक केल्याप्रकरणी जयपूरमधील सेंट्रल सायबर क्राईम शाखेच्या पोलिसांनी महाराष्ट्रातील एका जिम ट्रेनरला अटक केली आहे.
Published : October 18, 2026 at 6:20 PM IST
जयपूर : 'जिओलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया'च्या अतिरिक्त महासंचालकांना 'डिजिटल अरेस्ट' करून त्यांची 2.12 कोटी रुपयांची सायबर फसवणूक केल्याप्रकरणी जयपूरमधील सेंट्रल सायबर क्राईम शाखेच्या पोलिसांनी महाराष्ट्रातील एका जिम ट्रेनरला अटक केली आहे. आरोपी जिम ट्रेनर टेलिग्राम चॅनेलद्वारे सायबर गुन्हेगारांच्या संपर्कात होता आणि त्यांच्यासाठी काम करत होता. आता पोलीस या संपूर्ण सायबर फसवणूक नेटवर्कचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
एडीजी (सायबर क्राईम) व्ही. के. सिंग यांनी सांगितले की, या तपासात कॉल डिटेल रेकॉर्ड्स, व्हॉट्सअॅप चॅट्स, बँक स्टेटमेंट, केवायसी कागदपत्रे आणि इतर तांत्रिक पुराव्यांचे विश्लेषण करण्यात आले. या प्रक्रियेदरम्यान, महाराष्ट्रातील उल्हासनगर परिसरातील रहिवासी असलेल्या रवींद्र जितेंद्र प्रसाद सिंग (ज्याला 'अक्षय' किंवा 'देवा' या नावानंही ओळखलं जातं) याचा सहभाग असल्याचं समोर आलं. तो उल्हासनगरमध्ये जिम ट्रेनर म्हणून काम करतो.
टेलिग्राम चॅनेलद्वारे संपर्क : तपासातून असं समोर आलं आहे की, आरोपी 'BRO PAY' नावाच्या टेलिग्राम चॅनेलद्वारे सायबर गुन्ह्यांमध्ये गुंतलेल्या व्यक्तींच्या संपर्कात आला होता. पैशांच्या आमिषाला बळी पडून, त्यानं या गुन्हेगारांना बँक खाती उपलब्ध करून देणे, दुसऱ्या संशयितासाठी हॉटेलमध्ये राहण्याची सोय करणं, तसंच त्यांचे बँकिंग दस्तऐवज, सिम कार्ड आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचे व्यवस्थापन करण्यात मदत केली. त्याला उल्हासनगरमधून अटक करण्यात आली आणि ट्रान्झिट रिमांडद्वारे जयपूरला आणण्यात आलं. सध्या तो पोलीस कोठडीत असून, या सायबर फसवणूक नेटवर्कशी संबंधित इतर व्यक्तींची माहिती मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. सेंट्रल सायबर क्राईम पोलीस स्टेशनचे एसएचओ आरपीएस गजेंद्र शर्मा यांच्या देखरेखीखाली त्याची चौकशी केली जात आहे.
वेगळ्या सिम कार्डचा वापर : आरोपी 'BRO PAY' टेलिग्राम चॅनेलद्वारे सायबर गुन्हेगारांच्या संपर्कात आला आणि आर्थिक फायद्याच्या अपेक्षेनं त्यांच्यासाठी काम करण्यास तयार झाला. आपल्या साथीदारांच्या सूचनेनुसार, आरोपीनं रोहित रेवन कटकधोंड नावाच्या दुसऱ्या संशयितासाठी उल्हासनगरमधील एका हॉटेलमध्ये राहण्याची सोय केली आणि तिथं त्याच्यावर लक्ष ठेवलं. आपली खरी ओळख लपवण्यासाठी, आरोपीनं स्वतःला 'देवा' असं नाव दिलं होतं आणि दुसऱ्या संशयिताशी, रोहितशी संवाद साधण्यासाठी एका वेगळ्या सिम कार्डचा वापर केला होता, असं तपासातून समोर आलं आहे.
APK फाईलद्वारे मोबाईलचे कंट्रोल : तपासातून असे समोर आले की, आरोपीनं काही व्यक्तींच्या सूचनांनुसार, एका पार्सल सेवेद्वारे हॉटेलमध्ये पोहोचवलेला मोबाईल फोन आणि वीस हजार रुपयांची रोख रक्कम स्वीकारली. या मोबाईल फोनमध्ये त्यानं बँक खात्याशी लिंक केलेले सिम कार्ड वापरले. आरोपीनं संबंधित व्यक्तींपैकी एकानं पाठवलेली 'एपीके' (APK) फाईल फोनमध्ये इन्स्टॉल केली. याव्यतिरिक्त, त्यानं रोहित रेवन कटकधोंड यांच्या बँक खात्याशी संबंधित सिम कार्ड, चेकबुक आणि इतर बँकिंग दस्तऐवज स्वतःच्या ताब्यात घेतलं आणि या खात्यांची व दस्तऐवजांची माहिती व्हॉट्सअॅपद्वारे संबंधित व्यक्तीला दिली.
बँक खात्यांमधून व्यवहार करण्यास मदत करणे : तपासात पुढं असंही निष्पन्न झालं की, आरोपीनं संबंधित व्यक्तीच्या सूचनेनुसार विविध बँक खात्यांमधून आर्थिक व्यवहार केले आणि रोहित व त्याच्या सहकाऱ्यांचे फोटो त्या व्यक्तीला पाठवले. या कृत्यांच्या बदल्यात त्याला कमिशन मिळाले. अशा प्रकारे, आरोपीच्या भूमिकेत बँक खात्यांचा गैरवापर करणे, संशयास्पद निधीचे हस्तांतरण करणे आणि सायबर फसवणुकीत गुंतलेल्या व्यक्तींना मदत करणे यांचा समावेश होता.
पीडित व्यक्तीला अटकेची भीती दाखवून फसवणूक : जयपूरमधील 'जिओलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया'च्या अतिरिक्त महासंचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्याला 'डिजिटल अरेस्ट' करून सायबर गुन्हेगारांनी त्यांची फसवणूक केल्याचं समोर आलं आहे. स्वतःला पोलीस आणि सरकारी अधिकारी असल्याचं भासवून, या गुन्हेगारांनी व्हॉट्सअॅपद्वारे व्हिडिओ कॉल केले. त्यांनी पीडित अधिकाऱ्यावर मनी लाँड्रिंगमध्ये सहभागी असल्याचा आरोप केला आणि त्यांना बनावट सरकारी कागदपत्रे तसंच अटक वॉरंट पाठवून भीती दाखवली. सायबर गुन्हेगारांनी पीडित व्यक्तीवर सतत लक्ष ठेवले आणि त्यांना प्रत्येकवेळी आपले 'लाईव्ह लोकेशन' चालू ठेवण्यास भाग पाडलं होतं.
बँक खात्यांमध्ये 2.12 कोटी जमा करण्यास भाग पाडले : बँक खात्यांची पडताळणी करण्याच्या नावाखाली, गुन्हेगारांनी पीडित व्यक्तीवर दबाव आणून आरटीजीएसद्वारे विविध बँक खात्यांमध्ये पैसे वळवण्यास भाग पाडले. भीतीपोटी, पीडित व्यक्तीनं एकूण 2.12 कोटी रुपये वेगवेगळ्या बँक खात्यांमध्ये जमा केले. त्यानंतर, सायबर गुन्हेगारांनी हे पैसे त्यांच्या नेटवर्कमधील अनेक खात्यांतून फिरवून त्यांची अफरातफर केली. दरम्यान, बँक खाती, केवायसी डिटेल्स, मोबाईल नंबर, कॉल डिटेल रेकॉर्ड्स आणि इतर तांत्रिक पुराव्यांचे विश्लेषण करून आरोपींची ओळख पटवण्यात आली आहे.
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