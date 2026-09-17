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एकनाथ शिंदेंच्या हेलिकॉप्टरमध्ये तांत्रिक बिघाड; वडनगरहून अहमदाबादला रस्ते मार्गे रवाना

वडनगर ते अहमदाबाद प्रवासादरम्यान एकनाथ शिंदे यांच्या हेलिकॉप्टरमध्ये अचानक तांत्रिक बिघाड झाल्याची घटना घडली.

Maharashtra Deputy CM Eknath Shinde's Helicopter Develops A Snag Near Vadnagar
एकनाथ शिंदेंच्या हेलिकॉप्टरमध्ये तांत्रिक बिघाड; वडनगरहून अहमदाबादला रस्ते मार्गे रवाना (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 17, 2026 at 8:13 PM IST

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Updated : September 17, 2026 at 8:37 PM IST

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मेहसाणा : महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गुजरात दौऱ्यादरम्यान एक मोठी घडामोड समोर आली. गुरूवारी (17 सप्टेंबर) वडनगर ते अहमदाबाद प्रवासादरम्यान एकनाथ शिंदे यांच्या हेलिकॉप्टरमध्ये अचानक तांत्रिक बिघाड झाल्याची घटना घडली. यामुळं त्यांना वडनगरजवळील गुंजा गावाजवळच्या हेलिपॅडवर उतरावं लागलं. सुदैवानं, वैमानिकाच्या प्रसंगावधानामुळं संभाव्य मोठा अपघात टळला असून, सुरक्षेचा उपाय म्हणून एकनाथ शिंदे यांनी रस्ते मार्गानं कारनं प्रवास करण्याचा निर्णय घेतला.

वडनगरमधील कार्यक्रमात उपस्थित होते : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 76 व्या वाढदिवसानिमित्त गुजरातमधील वडनगर इथं 'सेवा संकल्प अभियान' अंतर्गत विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले. या कार्यक्रमासाठी एकनाथ शिंदे यांनाही निमंत्रित करण्यात आलं होतं. या कार्यक्रमात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासह एकनाथ शिंदे देखील उपस्थित होते. कार्यक्रम संपल्यानंतर एकनाथ शिंदे वडनगरहून अहमदाबादला जाण्याची तयारी करत असतानाच त्यांच्या हेलिकॉप्टरमध्ये तांत्रिक बिघाड झाला. दुरुस्तीसाठी एकनाथ शिंदे यांनी अर्ध्या तासाहून अधिक काळ वाट पाहिली, परंतु तांत्रिक समस्या सोडवता येणार नाही, हे समजल्यानंतर ते रस्तेमार्गे अहमदाबादला रवाना झाले.

याधीही हेलिकॉप्टरमध्ये समस्या उद्भवण्याची घटना : अहमदाबादहून मुंबईला जाण्यासाठी ते चार्टर्ड विमानाचा वापर करतील, अशी शक्यता वर्तवण्यात आली. दरम्यान, खराब हवामान किंवा तांत्रिक बिघाडामुळं एकनाथ शिंदे यांच्या हेलिकॉप्टरमध्ये समस्या उद्भवण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. याधीही अशी घटना घडली आहे. चार महिन्यांपूर्वी शिंदे यांचं हेलिकॉप्टर एका वादळात सापडलं होतं. सोसाट्याचा वारा आणि धुळीच्या वादळामुळे एकनाथ शिंदे यांच्या हेलिकॉप्टरचं एमर्जन्सी लँडिंग करावं लागलं होतं. त्यावेळी एकनाथ शिंदे हे मुंबईहून मुरबाडला जात होते.

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Last Updated : September 17, 2026 at 8:37 PM IST

TAGGED:

MAHARASHTRA
एकनाथ शिंदे
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