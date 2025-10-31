'ते' 'रामोजी'त आले, त्यांनी पाहिलं. . ते प्रभावित झाले अन् मग . . . .
महाराष्टाचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार यांनी हैदराबातील रामोजी फिल्म सिटीत गुरुवारी भेट दिली. यावेळी ते रामोजी फिल्म सिटीत असलेल्या सोयी सुविधांमुळे चांगलेच प्रभावित झाले.
Published : October 31, 2025 at 3:08 PM IST
हैदराबाद : राज्याचे सांस्कृतिक कार्य आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार यांनी गुरुवारी हैदराबाद इथल्या रामोजी फिल्म सिटीला भेट दिली. यावेळी आशिष शेलार यांनी रामोजी फिल्म सिटीमधील विविध पर्यटन आणि सांस्कृतिक वारशाची पाहणी केली. यावेळी त्यांनी व्यवस्थापनातील रामोजी फिल्म सिटीचे व्हाईस प्रेसिडेंट ए व्ही राव, डॉल्फिन हॉटेलचे व्हाईस प्रेसिडेन्ट विपीन सिंघल या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली.
त्यांनी रामोजी फिल्म सिटीमध्ये काय काय आहे? रामोजी फिल्म सिटीमधील काम कसं चालते? अतिभव्य अशा रामोजी फिल्म सिटीचं व्यवस्थापन मॅनेज कसं करण्यात येतं? आदींबाबत महत्त्वाची माहिती घेतली. यावेळी रामोजी फिल्म सिटीमधील विविध पर्यटनस्थळं, सांस्कृतिक वारसा आणि करण्यात येणारं काम पाहून ते प्रभावित झाले. त्यामुळेच ते रामोजीत आले. . . त्यांनी पाहिलं. . . ते प्रभावित झाले अन् त्यांनी हे काम महाराष्ट्रात करण्यासाठी प्रेरणा घेतली असंच म्हणावं लागेल.
मंत्री आशिष शेलार यांची रामोजी फिल्म सिटीत भेट : राज्याचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार यांनी गुरुवारी हैदराबादेतील जगप्रसिद्ध असलेल्या रामोजी फिल्म सिटी इथं भेट दिली. मुंबईतील दादासाहेब फाळके चित्रनगरी आणि हैदराबादमधील रामोजी फिल्म सिटीची स्वतंत्र वैशिष्ट्य आहेत. अल्पावधीत जगभरात प्रसिद्ध झालेल्या रामोजी फिल्म सिटीमधल्या कामकाजाचं त्यांनी अतिशय कुतूहल दाखवत निरीक्षण केलं.
आपल्या बरोबर आलेल्या सहकाऱ्यांना त्यांनी यावेळी महत्त्वाच्या सूचनाही केल्या. अभ्यासू मंत्री ही ओळख सार्थ ठरवत आशिष शेलार यांनी रामोजी फिल्म सिटीतील सर्व अभिनव बाबी जाणून घेण्यात कमालीचा उत्साह दाखवला. मुंबईत दादासाहेब फाळके चित्रनगरी आणि हैदराबादमधील रामोजी फिल्म सिटी दोन्हींकडे एकमेकांकडून घेण्यासारखं खूप आहे, अशी भावनाही त्यांनी व्यक्त केली. शिवाय रामोजी फिल्म सिटीचं सुमारे अडीच हजार एकरचं काम अल्पावधीत पूर्ण झाल्याबद्दलचं कौतुकही त्यांनी गप्पांमध्ये बोलून दाखवलं. रामोजी फिल्म सिटीचे व्हाईस प्रेसिडेंट ए व्ही राव, डॉल्फिन हॉटेलचे व्हाईस प्रेसिडेन्ट विपीन सिंघल यांच्याकडून त्यांनी रामोजी फिल्म सिटीतल्या अनेक महत्त्वाच्या स्थळांविषयी, कामाविषयी जाणून घेतलं.
'रामोजी'त इतकं मोठं व्यवस्थापन कसं सांभाळतात ? : सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार यांनी रामोजी फिल्म सिटीत भेट दिल्यानंतर ते इथलं काम पाहून चांगलेच प्रभावित झाल्याचं जाणवत होतं. त्यांनी व्यवस्थापनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी इतकं मोठं व्यवस्थापन करण्यात येते यावर चर्चा केली.
याबाबत बोलताना ते म्हणाले की, "इतकं मोठं व्यवस्थापन मॅनेज कसं करण्यात येते, रोज इतके पर्यटक येतात, त्यांचं व्यवस्थापन कसं होते, रोजचं कार्य कसं चालतं, हे जाणून घेणं खूपच महत्त्वाचं आहे." यावेळी त्यांनी रामोजी फिल्म सिटीमध्ये असलेला निटनेटकेपणा, काटेकोर नियोजन, पर्यटकांची घेण्यात येत असलेली काळजी, याबाबत समाधान व्यक्त केलं. अशीच व्यवस्था प्रभावीपणे मुंबईतील दादासाहेब फाळके चित्रनगरीत कशी अमलात आणता येईल, याबाबत त्यांनी रामोजी फिल्म सिटीतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेतली.
