'राहुल गांधींना देश, सैन्य आणि हुतात्म्यांची बदनामी करण्यात रस', देवेंद्र फडणवीस यांचा हल्लाबोल
हरिद्वारमधील एका धार्मिक कार्यक्रमात देवेंद्र फडणवीस सहभागी झाले होते.
Published : February 4, 2026 at 4:13 PM IST
हरिद्वार : राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या अभिभाषणावरील चर्चेत सहभागी होताना लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी गेल्या सोमवारी माजी लष्करप्रमुख जनरल मनोज नरवणे यांच्या अप्रकाशित पुस्तकातील संदर्भ देत चीनवर प्रश्न विचारण्यास सुरुवात केली. त्यामुळं लोकसभेत मोठा गदारोळ झाल्याचे पाहायला मिळाले. दरम्यान, यावरून महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राहुल गांधी यांच्यावर हल्लाबोल केला आहे. हरिद्वारमधील एका धार्मिक कार्यक्रमात देवेंद्र फडणवीस सहभागी झाले होते. यावेळी ते म्हणाले की, "राहुल गांधींना खोटे आरोप करून केवळ आपल्या देशाची, आपल्या सैन्याची आणि आपल्या हुतात्म्यांची बदनामी करण्यात रस आहे. त्यांच्याकडे दुसरे काही बोलण्यासाठी नाही. त्यामुळेच, ते केवळ चर्चेत राहण्यासाठी असे मुद्दे उपस्थित करतात."
अनेक मान्यवरांची उपस्थिती : दरम्यान, या धार्मिक कार्यक्रमात देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, पंजाबचे राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया आणि मध्य प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला देखील उपस्थित होते. याशिवाय, जगद्गुरू शंकराचार्य राजराजेश्वराश्रम महाराज, जुना पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी, अयोध्या राम मंदिर ट्रस्टचे कोषाध्यक्ष आणि भारत माता मंदिर ट्रस्टचे उपाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव, महामंडलेश्वर हरिचेतनंद गिरी, महामंडलेश्वर हरिचेतनंद गिरी, महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी यांच्यासह अनेक पाहुणे उपस्थित होते. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद आणि इतर पाहुण्यांनी उत्तर हरिद्वारमध्ये राष्ट्रगीत आणि दीपप्रज्वलनाने कार्यक्रमाचे उद्घाटन केले.
CM Devendra Fadnavis arrives at Dehradun, Uttarakhand.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे डेहराडून, उत्तराखंड येथे आगमन.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इनका देहरादून, उत्तराखंड में आगमन।
11.30am | 4-2-2026 Dehradun, Uttarakhand
अध्यात्मासोबतच राष्ट्रीय विकासाला चालना : कार्यक्रमाच्या व्यासपीठावरून बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "दिवंगत स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी यांच्या समाधीस्थळी त्यांच्या मूर्ती स्थापना समारंभात सहभागी होणे, हा माझ्यासाठी अभिमानाचा क्षण आहे. स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी महाराजांनी अध्यात्मासोबतच राष्ट्रीय विकासाला चालना दिली. भारत माता मंदिराची स्थापना करून त्यांनी भारत मातेला सनातन संस्कृतीचे प्रतीक म्हणून स्थापित केले. त्यांनी आपल्या कार्याचा उल्लेख समाजाला समन्वय साधण्याचे आणि एकत्र आणण्याचे साधन म्हणून केला."
CM Devendra Fadnavis attended the Shri Vigraha Murti Sthapana ceremony in the Samadhi Mandir of Pujya Gurudev Shri Swami Satyamitranand Giri Ji Maharaj. Former President Ram Nath Kovind, Governor of Punjab Gulab Chand Kataria, Junapeethadhishwar Acharya Mahamandaleshwar Param
Former President Ram Nath Kovind, Governor of Punjab Gulab Chand Kataria, Junapeethadhishwar Acharya Mahamandaleshwar Param… pic.twitter.com/kUHW6ier1P
आपली संस्कृती जगातील सर्वात प्राचीन : पुढं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "आपली संस्कृती आणि विचार हे जगातील सर्वात प्राचीन आहेत. इतिहास आणि विज्ञानाची सांगड घालून आपण जगात आपली संस्कृती विकसित केली पाहिजे. आपल्या जीवनशैलीनं कधीही कोणालाही वगळलं नाही. म्हणूनच भारतीय संस्कृती जागतिक इतिहासात भरभराटीला येत राहिली आहे. या संस्कृतीला स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी यांच्यासारखे वाहक मिळाले, ज्यांनी ही संस्कृती भावी पिढ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम केलं. तसंच त्यांच्या कार्याला चालना देण्यासाठी आज हा कार्यक्रम आयोजित केला जात आहे," असं मत देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केलं.
