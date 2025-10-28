ETV Bharat / bharat

महाआघाडीचा जाहीरनामा प्रसिद्ध; बिहारमधील कुटुंबातील प्रत्येकाला नोकरी देण्याचं आश्वासन

बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान महाआघाडीनं संयुक्त जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. 'तेजस्वी प्राण पत्र' असे शीर्षक असलेला हा जाहीरनाम्यात पुढील पाच वर्षांसाठी विकासाचा रोडमॅप सादर करण्यात आला.

Mahagathbandhan manifesto released
महाआघाडीचा जाहीरनामा प्रसिद्ध (Source- IANS)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 28, 2025 at 9:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पाटणा: महाआघाडीचे मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार तेजस्वी यादव आणि महाआघाडीच्या नेत्यांनी पाटणा येथील मौर्य हॉटेलमध्ये हा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. यामध्यये तरुण, महिला, शेतकरी आणि गरिबांसाठी अनेक आश्वासने देण्यात आली आहेत.

महाविकास आघाडीच्या जाहीरनाम्यातील सर्वात मोठे आणि चर्चेत असलेले आश्वासन म्हणजे प्रत्येक कुटुंबातील एका सदस्याला सरकारी नोकरी देणं आहे. कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याला २० महिन्यांत रोजगार देण्याचं आश्वासन जाहीरनाम्यात देण्यात आलं आहे.

महाआघाडीचा जाहीरनामा प्रसिद्ध (Source- ETV Bharat Reporter)

एनडीए नेत्यांकडे कोणतीही दूरदृष्टी नाही- तेजस्वी यांनी भाजपा आणि मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्यावर निशाणा साधत म्हटलं आहे, काही बाह्य शक्ती बिहारवर वसाहत करू इच्छितात. परंतु आम्ही ते कधीही होऊ देणार नाही. भाजपानं नितीश कुमार यांना केवळ कठपुतळी बनवलं आहे. स्वतः अमित शाह यांनी नितीश कुमार हे एनडीएचे मुख्यमंत्री चेहरा राहणार नाहीत, असे म्हटलं आहे. एनडीए नेत्यांकडे कोणतीही दूरदृष्टी नाही. ते फक्त नकारात्मक राजकारणात गुंतले असून जनता मतांची चोरी होऊ देणार नाही.

ही आहेत जाहीरनाम्यातील ठळक आश्वासने

  • जीविका दिदींचे नियमितीकरण: जीविका सीएम दिदींना दरमहा २,००० रुपये भत्ता मिळणार आहे. तसेच संवर्गाचे अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष आणि सचिव यांनाही मानधन मिळेल. सर्व जीविका दिदींना कायमस्वरूपी केले जाईल. त्यांना सरकारी कर्मचारी दर्जा दिला जाईल. त्यांचा मासिक पगार ३०,००० इतका असणार आहे.
  • २०० युनिट मोफत वीज: गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना दिलासा देण्यासाठी २०० युनिटपर्यंत मोफत वीज दिली जाईल.
  • माई-बहिण योजना: तेजस्वी यादव यांची विशेष माई-बहिण योजनादेखील समाविष्ट करण्यात आली आहे.
  • सर्व कंत्राटी कामगार आणि आउटसोर्स केलेल्या कर्मचाऱ्यांना कायम केले जाईल.
  • आयटी पार्क, विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईझेड), दुग्धजन्य उद्योग, कृषी-आधारित उद्योग, आरोग्यसेवा, कृषी-उद्योग, अन्न प्रक्रिया, अक्षय ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, दूरसंचार आणि पर्यटन क्षेत्रात कौशल्य-आधारित रोजगार निर्माण केला जाईल.
  • २००० एकरवर शैक्षणिक शहर विकसित केले जाईल.
  • सामाजिक सुरक्षा पेन्शन १,५०० रुपयापर्यंत वाढवली जाईल. दरवर्षी २०० रुपयांनी वाढवली जाईल.
  • जुनी पेन्शन योजना लागू केली जाईल.

आजचा दिवस आमच्यासाठी खूप विशेष आहे. आम्ही जनतेसमोर एक संकल्पपत्र सादर केलं आहे. ही केवळ पक्षांची प्रतिज्ञा नाही तर हृदयांची प्रतिज्ञा आहे. ते पूर्ण करण्यासाठी आम्हाला प्राण द्यावे लागले तरी आम्ही मागे हटणार नाही. जेव्हा एखादा बिहारी आपले मन ठरवेल तेव्हा तो ते नक्कीच पूर्ण करेल." - तेजस्वी यादव, महाआघाडीचे मुख्यमंत्रीपदाचे उमदेवार

  • दुपारी ४:३० वाजता सुरू झालेल्या या कार्यक्रमात राष्ट्रीय जनता दल (राजद), काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांसह महाआघाडीचे सर्व प्रमुख नेते उपस्थित होते. व्हीआयपीकडून मुकेश साहनी, काँग्रेसकडून मदन मोहन झा, आयआयपीकडून आयपी गुप्ता, सीपीआयकडून(एमएल) दीपांकर भट्टाचार्य आणि सीपीआयकडून रामनरेश पांडे व्यासपीठावर उपस्थित होते.

हेही वाचा-

TAGGED:

महागठबंधन जाहीरनामा
तेजस्वी यादव तेजस्वी प्राण पत्र
TEJASHWI YADAV
MAHAGATHBANDHAN MANIFESTO
BIHAR ASSEMBLY ELECTION 2025

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

मेटाचं इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक रील्ससाठी हिंदी डबिंगसह AI फीचर लाँच

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.