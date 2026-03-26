'भव्य आणि जागतिक दर्जाचे': थायलंडमधील भारताच्या राजदूतांनी रामोजी फिल्म सिटीचं केलं कौतुक!
शहराच्या भेटीदरम्यान पुनीत अग्रवाल यांनी रामोजी फिल्म सिटीबद्दल माहिती जाणून घेतली.
Published : March 26, 2026 at 2:45 PM IST
हैदराबाद : रामोजी फिल्म सिटीला थायलंडमधील भारताचे नवनियुक्त राजदूत पुनीत अग्रवाल यांनी भेट दिली. यावेळी रामोजी फिल्म सिटी ही भव्य आणि जागतिक दर्जानुसार उभारण्यात आली आहे, असं मत पुनीत अग्रवाल यांनी व्यक्त केलं. शहराच्या भेटीदरम्यान पुनीत अग्रवाल यांनी रामोजी फिल्म सिटीबद्दल माहिती जाणून घेतली.
भव्य आणि पारंपरिक पद्धतीनं स्वागत : आपल्या अधिकृत 'भारत दर्शन' दौऱ्याचा एक भाग म्हणून, पुनीत अग्रवाल यांनी बुधवारी आपल्या कुटुंबीयांसह सुप्रसिद्ध रामोजी फिल्म सिटीला भेट दिली. याठिकाणी पोहचल्यानंतर 'सितारा हॉटेल'मध्ये त्यांचं अत्यंत भव्य आणि पारंपरिक पद्धतीनं स्वागत करण्यात आलं. या प्रसंगी तेलुगू परंपरांचा समृद्ध सांस्कृतिक वारसा ठळकपणे दिसून आला. या आत्मीय स्वागतामुळं उपस्थित मान्यवर भारावून गेले. यानंतर रामोजी फिल्म सिटीच्या अधिकाऱ्यांनी राजदूतांना या विस्तीर्ण परिसरातील विविध आकर्षणं आणि सुविधांविषयी माहिती दिली.
अनेक लोकप्रिय स्थळांना दिली भेट : या दौऱ्यादरम्यान पुनीत अग्रवाल यांनी भव्य 'हवा महल', जगप्रसिद्ध 'बाहुबली' चित्रपटाचा सेट आणि चैतन्यमय 'प्रिन्स स्ट्रीट' यांसारख्या अनेक लोकप्रिय स्थळांना भेट दिली. या भेटीतील एक प्रमुख आकर्षण म्हणजे आधुनिक चित्रपट निर्मिती तंत्रांचं थेट प्रात्यक्षिक होतं. मोशन कॅप्चर तंत्रज्ञान आणि थ्रीडी चित्रपट कसे तयार केले जातात? याचं राजदूतांनी बारकाईनं निरीक्षण केलं आणि चित्रपट निर्मितीच्या तांत्रिक बाबींविषयी खास माहिती जाणून घेतली. तसंच चित्रपटनिर्मितीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या कला आणि तंत्रज्ञान यांच्या मिश्रणानं ते विशेषतः भारावून गेल्याचं दिसून आले.
थायलंडमधील भारताचे राजदूत म्हणून पदभार स्वीकारणार : हा संपूर्ण संकुल अत्यंत प्रभावी असून आंतरराष्ट्रीय दर्जाशी बरोबरी करणारा आहे, असं पुनीत अग्रवाल यांनी सांगितलं. तसंच या भेटीमुळं त्यांना चित्रपट निर्मितीची प्रक्रिया आणि त्यामागील प्रचंड पायाभूत सुविधांची अधिक सखोल माहिती मिळाली. त्यांच्या कुटुंबीयांनीही रामोजी फिल्म सिटी व्यवस्थापनानं केलेल्या आतिथ्याबद्दल आनंद व्यक्त केला. दरम्यान, सध्या परराष्ट्र मंत्रालयात अतिरिक्त सचिव म्हणून कार्यरत असलेले पुनीत अग्रवाल, लवकरच थायलंडमधील भारताचे राजदूत म्हणून पदभार स्वीकारणार आहेत.
