ऑस्ट्रेलियाप्रमाणं १६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी लागू करा- उच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला सल्ला

Madurai High Court Bench
संग्रहित- सोशल मीडिया (Source- ANI)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 26, 2025 at 6:59 PM IST

1 Min Read
मदुरै (तामिलनाडू)- सोशल मीडियाच्या वापरामुळे मुलांच्या बालपणावर मोठे गंभीर परिणाम होत आहेत. त्याचबरोबर अश्लील कंटेन्ट सहजरीत्या रीलच्या माध्यमातून सहज पोहोचत असल्यानं मुलांना सोशल मीडियाचे व्यसन लागत आहे. या मुद्द्यावर दाखल घेतलेल्या याचिकेची मद्रास उच्च न्यायालयानं गंभीर दखल घेतली आहे. ऑस्ट्रेलियामध्ये १६ वर्षांहून कमी वयाच्या मुलांना सोशल मीडियाचा वापर करण्यावर निर्बंध आहे. याचा संदर्भ घेत मद्रास उच्च न्यायालयानं मुलांकडून वापरण्यात येणाऱ्या सोशल मीडियाच्या वापरावर निर्बंध लागू करण्याबाबत विचार करण्याचा केंद्र सरकारला सल्ला दिला.

मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुरै खंडपीठानं १६ वर्षांहून कमी वयाच्या मुलांना सोशल मीडियाचा वापर करण्यावर निर्बंध लागू करावे, असा केंद्र सरकारला सल्ला दिला. न्यायाधीश जी. जयचंद्रन आणि न्यायाधीश के. के. रामकृष्णन यांच्या खंडपीठानं याचिकेवर सुनावणी केली. त्यावर केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारकडून भूमिका मांडण्यात आली. त्यावर सर्व पक्षांचं म्हणणं ऐकून घेतल्यानंतर न्यायाधीशांनी आदेश जारी केले आहेत.

Madurai High Court
संग्रहित- मद्रास उच्च न्यायालय (Source- ETV Bharat reporter)

केंद्र सरकारनं २०२७ मधील दिलेल्या आदेशानुसार वादग्रस्त आणि अश्लील व्हिडिओवर नियंत्रण आणण्याचे पर्याय उपलब्ध आहेत. मुलांनी अश्लील व्हिडिओ पाहू नये, याकरिता सॉफ्टवेअर बंधनकारक आहे. असे असले तरी अश्लील व्हिडिओ आणि फोटो पाहणे किंवा टाळणे हा वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि अधिकार आहे. जर अश्लील व्हिडिओ पाहिले तर मुलांवर त्याचा नकारात्मक परिणाम होतो. त्यामुळे केंद्र सरकारनं ऑस्ट्रेलियाप्रमाणं १६ वर्षांहून कमी वयाच्या मुलांसाठी सोशल मीडियावर निर्बंध लागू केले पाहिजेत. त्यामुळे हे मुलं सोशल मीडियापासून दूर राहू शकतील. तोपर्यंत बाल हक्क आयोगानं राज्य सरकारांबरोबर मुलांमध्ये जागरुकता निर्माण करण्यासाठी उपाययोजना करणं आवश्यक आहे.

काय आहे प्रकरण- एस. विजयाकुमार यांनी मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुरै खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. इंटरनेटवर अश्लील फोटो सहजपणे उपलब्ध आहे, त्याबाबत त्यांनी याचिकेतून आक्षेप घेतला आहे. जर सध्याच्या परिस्थितीत आक्षेपार्ह फोटो लहान मुलांनी पाहिले तर त्यांचे भविष्य अंधकारमय होऊ शकते, अशी भीती याचिकाकर्त्यानं व्यक्त केली. मुलांपर्यंत अश्लील व्हिडिओ आणि फोटो पोहोचू नये, याकरिता आदेश द्यावेत, असे याचिकार्त्यानं म्हटलं आहे. हे आदेश राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिनियमानुसार केंद्रीय प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव, गृह सचिव, राष्ट्रीय आणि तामिळनाडू बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे सदस्य, सचिव तथा इंटरनेट सेवा पुरवठादार संघाचे सचिव यांना द्यावेत, असे याचिकेत नमूद केलं आहे.

