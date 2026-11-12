नवीन उद्घाटन झालेल्या तनिष्क शोरुममधून 25 कोटींचे दागिने लंपास; सीसीटीव्हीत दिसून आला मुखवटाधारी संशयित व्यक्ती
अज्ञात व्यक्तींनी दुकानात शिरून सुमारे 15 किलो सोने आणि हिऱ्यांचे दागिने चोरून नेल्यानंतर तामिळनाडूमध्ये खळबळ उडाली आहे. तपास करण्यासाठी पोलिसांची नऊ विशेष पथके स्थापन केलीत.
Published : November 12, 2026 at 10:19 PM IST|
Updated : November 12, 2026 at 10:59 PM IST
मदुराई (चेन्नई): मदुराई शहरातील कालावासल बायपास रोडवरील 'तनिष्क' स्टोअर अवघ्या 10 दिवसांपूर्वीच सुरू झाले असताना यात मोठी चोरी झाली आहे. 10 नोव्हेंबर रोजी शोरुमचे कर्मचारी नेहमीप्रमाणे दुकान बंद करून घरी गेले होते. आज सकाळी आल्यानंतर त्यांना चोरी झाल्याचे लक्षात आलं. काचेचे डिस्प्ले केसेस फोडून त्यातील दागिने चोरी केल्याची प्राथमिक माहिती आहे. सुमारे 16 किलो दागिने चोरीला गेले असून त्यांची अंदाजे किंमत 25 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे.
शोरुममधील चोरीच्या घटनेची माहिती मिळताच एस.एस. कॉलनी पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस अधिकारी, ठसे तज्ज्ञ (फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स) आणि श्वान पथक घटनास्थळी पोहोचले. त्यांनी सखोल तपास सुरू केला असून दुकानातील सीसीटीव्ही फुटेजही तपासले आहेत. मदुराई शहर पोलीस आयुक्त राजेंद्रन, तसेच उपायुक्त इनिगो दिव्यान आणि वनिता यांनी घटनास्थळी भेट देऊन तपासावर देखरेख ठेवली.
चोर शोरुममध्ये आत कसे शिरले?- पोलिसांच्या प्राथमिक तपासानुसार, इमारतीच्या मागील बाजूस बांधकामासाठी उभारलेल्या लोखंडी सांगाड्याचा (स्कॅफोल्डिंग) वापर करून चोर वरच्या मजल्यावर चढले. त्यानंतर, लिफ्टसाठी ठेवलेल्या आणि कार्यान्वित नसलेल्या शाफ्टमधून ते थेट शोरूममध्ये उतरले.
सुमारे 30 टक्के दागिने चोरीला- पहाटे 3 वाजण्याच्या सुमारास, तोंडावर मुखवटे घातलेल्या या व्यक्तींनी दागिने ठेवलेल्या ठिकाणच्या अंतर्गत भिंती आणि दरवाजे तोडले. त्यानंतर सोन्याचे दागिने घेऊन पसार झाले. पोलिसांच्या माहितीनुसार, पोलिसांच्या माहितीनुसार दुकानात एकूण 48 किलो दागिने ठेवलेले होते. दुकानातील शेल्फवर ठेवलेल्या दागिन्यांपैकी सुमारे 30 टक्के दागिने चोरट्यांनी लंपस केले असल्याचं दिसून आलं आहे. माध्यमांशी बोलताना पोलीस आयुक्त राजेंद्रन म्हणाले, "तीन व्यक्तींनी स्टोअरच्या मागील दरवाजा आणि भिंत तोडून आत प्रवेश केल्याची प्राथमिक माहिती आहे. चोरीला गेलेल्या दागिन्यांचे नेमके वजन आणि मूल्य निश्चित करण्यासाठी सध्या चौकशी सुरू आहे."
सीसीटीव्हीमध्ये दिसून आला संशयित?- सीसीटीव्हीमध्ये मुखवटा आणि हातमोजे घातलेली व्यक्ती ट्रॉली बॅग घेऊन जाताना दिसली. या फुटेजच्या आधारे दरोड्यात सहभागी असलेल्या व्यक्तीची ओळख पटवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. ती व्यक्ती कोठून आली? ज्वेलरी स्टोअरपर्यंत पोहोचण्यासाठी कोणता मार्ग निवडला? दरोड्यानंतर ती व्यक्ती कोणत्या दिशेनं पळून गेली? याचा शोध घेण्यासाठी पोलीस विविध कॅमेऱ्यांमधील फुटेज तपासत आहेत.
अपूर्ण बांधकामामुळे चोराचे काम झाले सोपे- संबंधित व्यक्तीची विशिष्ट देहबोली आणि चालण्याची पद्धत यांचा वापर करून, त्यांची तुलना इतर कॅमेऱ्यांमधील फुटेजशी करण्यात येत आहे. तसेच पोलीस ट्रॉली बॅगचा आकार, रूप, रंग आणि चाकांची रचना, तसेच काळ्या रंगाच्या बॅगेची वैशिष्ट्ये तपासत आहेत. नव्यानं सुरू झालेल्या शोरूममधील अपूर्ण बांधकाम आणि सुरक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी यामुळे चोरी करणं शक्य झाल्याचं मानलं जात आहे. पोलीस परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी करत असून संशयितांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवून आहेत.