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'मदरसे हे जिहाद्यांचे उगमस्थान आहे;' तस्लिमा नसरीन यांचा बांगलादेश सरकारवर निशाणा

समान हक्कांच्या लढ्यात, सर्वांसाठी एकसमान कायदा असणे ही सुसंस्कृत समाजाची प्राथमिक गरज आहे, असे लेखिका तस्लिमा नसरीन यांनी नमूद केले.

Taslima Nasrin takes aim at the Bangladesh government
तस्लिमा नसरीन यांचा बांगलादेश सरकारवर निशाणा (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 3, 2026 at 10:36 AM IST

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कोलकाता: लेखिका तस्लिमा नसरीन यांनी 'समान नागरी कायद्या'ला (UCC) स्पष्टपणे आपला पाठिंबा दर्शविला आहे. समान हक्कांच्या लढ्यात, सर्वांसाठी एकसमान कायदा असणे ही सुसंस्कृत समाजाची प्राथमिक गरज आहे, असे त्यांनी नमूद केले. तस्लिमा म्हणाल्या की, "मी गेल्या 40 वर्षांपासून समान नागरी कायद्याचा पुरस्कार करीत आहे."

त्यांनी टिप्पणी केली की, "बांगलादेश, भारत आणि पाकिस्तान यांसारख्या उपखंडातील देशांना समान नागरी कायद्याची गरज आहे. कोणत्याही सुसंस्कृत राष्ट्रात समान नागरी कायदा असतो. मुस्लिम महिलांना भेदभावाचा सामना करावा लागतो. बांगलादेशात हिंदू महिलांना कोणतेही अधिकार नाहीत; तिथे हिंदू पुरुष बहुपत्नीत्व पाळतात आणि हिंदू महिलांना घटस्फोट घेण्याचे स्वातंत्र्य नाही. भारतीय हिंदू कायद्यात (1956) समान अधिकार दिले गेले असले तरी बांगलादेशातील हिंदू महिलांना असे स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी समान नागरी कायदा अत्यंत आवश्यक आहे."

रविवारी बांगला अकादमी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत मदरशांबाबत विचारले असता त्या म्हणाल्या की, "बांगलादेशातील मदरशांबद्दल मला जी माहिती आहे, त्यानुसार ते अस्तित्वातच नसावेत. ते जिहाद्यांचे उगमस्थान आहे. तिथे बालकांचे शोषण आणि अत्याचार होण्याच्या घटना घडतात आणि अनेकदा इमाम आणि शिक्षक पकडले जातात. मदरशांमधून शिक्षण पूर्ण करणारे विद्यार्थी अनेकदा फलदायी करिअर घडवू शकत नाहीत; त्यांना अनेकदा भीक मागण्याची वेळ येते. त्याऐवजी, सर्व मदरशांचे धर्मनिरपेक्ष शाळांमध्ये रूपांतर केले पाहिजे." त्यांनी पुढे सांगितले की, बांगलादेश सरकारने मदरसे आणि मशिदींवर नियंत्रण ठेवले पाहिजे. तस्लिमा म्हणाल्या, "सरकारने स्वतः धर्माचा प्रसार करू नये. सरकारचा धर्माशी कोणताही संबंध नसावा." एका सत्कार समारंभात बोलताना बांगलादेशातून हद्दपार करण्यात आलेल्या लेखिका तस्लिमा नसरीन यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आणि म्हटले की, "कृतज्ञता म्हणजे शरणागती पत्करून केलेला तडजोड नव्हे."

'लेफ्ट फ्रंट'च्या कार्यकाळात या लेखिकेला कोलकाता सोडावे लागले होते आणि त्यानंतर आलेल्या तृणमूल सरकारनेही त्यांना परत आणण्यासाठी कोणतीही पावले उचलली नाहीत. याउलट भाजपा सरकार सत्तेवर आल्यानंतर अवघ्या तीन महिन्यांतच तस्लिमा कोलकाताला परतल्या. सुवेंदू अधिकारी यांनी स्वतः मंचावर उभे राहून तिची सुरक्षा सुनिश्चित करण्याचे आश्वासन दिले आणि म्हटले की, "पश्चिम बंगालच्या प्रशासनातील बदलांचा विचार करता तुम्ही इथे वारंवार आले पाहिजे. सुरक्षित पश्चिम बंगालमध्ये तुमची सुरक्षा सुनिश्चित करणे ही मुख्यमंत्री आणि पोलिसांची जबाबदारी आहे. हा केवळ चेहऱ्यांमधील बदल नाही; तर संपूर्ण व्यवस्थाच बदलली आहे."

जेव्हा एका पत्रकाराने तस्लिमा यांना तीन सरकारांमधील फरकांबद्दल विचारले, तेव्हा त्या लेखिकेने उत्तर दिले, "एका सरकारने मला हद्दपार केले, दुसऱ्याने मला परत येऊ दिले नाही, तर तिसऱ्या सरकारने मला परत येण्याची परवानगी दिलीय." त्यांनी स्पष्ट केले की, त्या 'सेक्युलर मिशन ट्रस्ट'च्या प्रगतिशील मुस्लिमांच्या एका संघटनेच्या निमंत्रणावरून आल्या होत्या आणि त्यांना पुरवण्यात आलेल्या सुरक्षेमागे कोणताही राजकीय उद्देश नव्हता. कोणतेही सरकार सुरक्षा पुरवत असले तरी, त्या आपल्या आदर्शांवर आणि वैयक्तिक मतांवर ठाम राहिल्या आहेत.

बांगलादेशातील अलीकडील राजकीय उलथापालथ आणि विद्यार्थी चळवळीबाबतही लेखिकेने महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली. त्यांच्या मते, आरक्षण सुधारणांची मागणी करणारी विद्यार्थी चळवळ सुरुवातीला न्याय्य वाटली होती, परंतु नंतर ती वेगळ्या दिशेने वळली. तस्लिमा म्हणाल्या, "बांगलादेशातील त्या विद्यार्थी चळवळीने आमची फसवणूक केली." त्यांचा असा दावा आहे की, सरकार पाडणाऱ्या आणि त्यानंतर देशाचा ताबा घेणाऱ्या त्या चळवळीत जिहादी घटकांचा सहभाग होता. त्यांनी अवामी लीगवर बंदी घालण्याच्या निर्णयावर कडक टीका केली. माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या विविध धोरणांवर टीका केलेली असूनही, तस्लिमा यांचे असे मत आहे की, एखाद्या राजकीय पक्षावर बंदी घालणे किंवा त्याला देशातून बाहेर काढणे ही कधीही लोकशाहीवादी कृती नसते.

बांगलादेशात हिंदूंवर सुरू असलेल्या अत्याचारांचा लेखिकेने तीव्र शब्दांत निषेध केला. त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की झियाउर रहमान, इरशाद आणि शेख हसीना यांच्या काळापासून ते सध्याच्या युनूस प्रशासनापर्यंत प्रत्येक राजवटीत हिंदूंना छळाचा सामना करावा लागला आहे; मात्र अलीकडच्या काळात या हल्ल्यांची तीव्रता वाढली आहे. तस्लिमा यांनी चिन्मय कृष्ण दास यांच्या अटकेबाबतही आवाज उठवला. बांगलादेशात 'जमात-ए-इस्लामी'चा मुख्य विरोधी पक्ष म्हणून होणारा उदय त्यांना अत्यंत धोकादायक वाटतो. तस्लिमा यांच्या मते, जर ते सत्तेवर आले, तर सातव्या शतकातील शरिया कायदा लागू केला जाईल, ज्यामुळे महिला आणि अल्पसंख्याकांसाठी विनाशकारी परिस्थिती निर्माण होईल. शेवटी तस्लिमा यांनी भविष्यात कोलकाता पुस्तक मेळ्यात सहभागी होण्याची तीव्र इच्छा व्यक्त केली. त्यांनी नमूद केले की, जर राज्य सरकारने सुरक्षा पुरवली, तर त्या पूर्वीप्रमाणेच या मेळ्याला उपस्थित राहतील. दोन्ही देशांमधील संबंधांबाबत त्यांनी अशी आशा व्यक्त केली की, मुक्तियुद्धाचे समर्थन करणारे सुजाण नागरिक भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील मैत्रीपूर्ण संबंध टिकवून ठेवण्यासाठी नेहमीच आग्रही राहतील.

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TAGGED:

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TASLIMA NASRIN UCC STATEMENT
BANGLADESH GOVERNMENT
समान नागरी कायद्यावर तस्लिमा नसरीन
TASLIMA NASRIN ON MADRASAS

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