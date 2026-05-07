विजय यांच्या विरोधात उत्पन्नाशी संबंधित याचिकेवर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता
उत्पन्न लपवल्याप्रकरणी विजय यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर मद्रास उच्च न्यायालयात लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
Published : May 7, 2026 at 1:39 PM IST
चेन्नई : नुकत्याच झालेल्या तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत विजय यांच्या 'तामिळगा वेत्री कळघम' पक्षाला मोठं यश मिळालं आहे. त्यामुळं या पक्षाकडून सत्तास्थापनेसाठी हालचाली सुरु आहेत. अशातच उत्पन्न लपवल्याप्रकरणी विजय यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर मद्रास उच्च न्यायालयात लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. याचिकेनुसार, 2015 मध्ये विजय यांच्या घरी आयकर विभागानं टाकलेल्या छाप्यात अधिकाऱ्यांना असं आढळून आलं होतं की, 'पुली' चित्रपटासाठी मिळालेलं 15 कोटी रुपये उत्पन्न त्यांनी आपल्या कर विवरणपत्रात जाहीर केलं नव्हतं. यानंतर, आयकर विभागानं विजय यांना 1.5 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. मात्र, विजय यांनी मद्रास उच्च न्यायालयात दंडाच्या आदेशाला आव्हान दिलं. मात्र, 5 फेब्रुवारी रोजी उच्च न्यायालयानं त्यांची याचिका फेटाळून लावली. त्या आदेशाविरुद्ध स्वतंत्र अपील दाखल करण्यात आल्याचं वृत्त आहे.
कारवाई सुरू करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी : दरम्यान, कोडुंगैयूर येथील एम. राजकुमार यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. यामध्ये छापेमारीदरम्यान जप्त केलेली कागदपत्रं, विजय यांचा जबाब, निर्धारण प्रक्रिया आणि दीड कोटी रुपयांचा दंड आकारणाऱ्या आदेशाच्या आधारावर आयकर कायद्याच्या तरतुदींनुसार विजय यांच्याविरुद्ध कारवाई सुरू करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्यानं, उत्पन्न लपवल्याच्या आरोपावरून विजय यांच्याविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या फसवणूक आणि गुन्हेगारी कटाशी संबंधित तरतुदींनुसार फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. याव्यतिरिक्त, मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्या (PMLA) अंतर्गत कारवाई सुरू करण्यासाठी प्रथमदर्शनी पुरावा आहे की नाही, याची चौकशी करण्यासाठी कागदपत्रं अंमलबजावणी संचालनालयाकडे पाठवण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती याचिकेत न्यायालयाला करण्यात आली आहे.
याचिका सुनावणीसाठी लिस्ट करण्याचा मार्ग मोकळा : उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीनं बराच काळ याचिकेला नंबर दिला नव्हता. तसंच याचिका दाखल करण्यायोग्य आहे की नाही, हे ठरवण्यासाठी ती मुख्य न्यायाधीश एस. ए. धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती जी. अरुल मुरुगन यांच्या खंडपीठासमोर ठेवली होती. या प्रकरणाची सुनावणी करताना खंडपीठानं असं निरीक्षण नोंदवलं की, एकदा याचिका दाखल झाल्यावर ती सुनावणीसाठी योग्य आहे की नाही. हे ठरवल्याशिवाय रजिस्ट्री याचिकेला नंबर देण्यास अनिश्चित काळासाठी विलंब करू शकत नाही. त्यानंतर खंडपीठानं रजिस्ट्रीला विजय यांच्याविरुद्धच्या याचिकेला नंबर देऊन ती योग्यता श्रेणीअंतर्गत संबंधित न्यायाधीशांसमोर ठेवण्याचे निर्देश दिले. खंडपीठाच्या निर्देशांनुसार, याचिकेला आता अधिकृतपणे नंबर देण्यात आला आहे. ज्यामुळं याचिका लवकरच सुनावणीसाठी लिस्ट करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
