अनुपपूरमध्ये तीन मजली इमारत कोसळली, ढिगाऱ्याखाली वडील आणि मामा दबल्याचं जेसीबी चालकाला माहिती नव्हतं!
अनुपपूरमध्ये तीन मजली इमारत कोसळून 13 तास उलटले आहेत. अद्यापही मदतकार्य अविरतपणे सुरू आहे. पालकमंत्री दिलीप अहिरवार हे देखील घटनास्थळी दाखल झाले आहेत.
Published : April 5, 2026 at 10:38 AM IST
अनूपपुर (मध्यप्रदेश) : मध्य प्रदेशातील अनुपपूर जिल्ह्यात असलेल्या कोटमा इथं शनिवारी (4 एप्रिल) सायंकाळी एक मोठी दुर्घटना घडली. कोटमा बस स्थानकाजवळ असलेली, अनेक मजली (तीन ते चार मजली) इमारत अचानक कोसळली. बचाव मोहिमेदरम्यान 5 जणांना ढिगाऱ्याखालून बाहेर काढण्यात आलं. यांपैकी दोघांचा आधीच मृत्यू झाला होता, तर जखमी झालेल्या तिघांना तातडीनं रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं.
इमारतीच्या ढिगाऱ्याखाली अनेक लोक अडकलेले असण्याची भीती व्यक्त केली जात असून, यामुळे परिसरात प्रचंड घबराट आणि गोंधळाचं वातावरण निर्माण झालं आहे.
प्रत्यक्षदर्शींच्या मते, ही घटना शनिवारी सायंकाळी साधारण 5:30 वाजता घडली. अपघाताच्या वेळी इमारतीत अनेक लोक उपस्थित होते. प्राथमिक अहवालांनुसार, ढिगाऱ्याखाली 10 हून अधिक लोक अडकल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. घटनेची माहिती मिळताच, स्थानिक प्रशासन, नगरपालिका आणि पोलीस यांची पथके घटनास्थळी दाखल झाली आणि मदत व बचाव कार्य सुरू करण्यात आलं.
दरम्यान, ही तीन मजली इमारत अचानक कोसळल्यानंतर जेसीबीसह घटनास्थळी पोहोचलेल्या एका चालकाला आपल्या वडिलांसह मामाही याच ढिगाऱ्याखाली दबले असल्याची माहिती नव्हती. जखमींना रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर सुमारे तीन तासांनी स्थानिक नगरसेवकांनी फोनवरून जेसीबी चालक हेमराज यादव यांना वडिलांच्या मृत्यूची माहिती दिली. ही दु:खद बातमी कळूनही हेमराज यादव बचावकार्यात सतत कार्यरत राहिले.
अपघातात 2 जणांचा मृत्यू, 3 जखमींवर उपचार सुरू :
अनूपपूरचे कलेक्टर हर्षल पंचोली यांनी सांगितलं की, “या दुर्घटनेत 2 जणांचा मृत्यू झाला असून 3 जण जखमी झाले आहेत. जखमींना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. बचावकार्य सुरू आहे. हनुमान दीन यादव आणि रामकृपाल यादव यांचा या दुर्घटनेत दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. सध्या ढिगारा हटवण्याचं काम सुरू असून अजूनही काही लोक ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची शक्यता आहे.”
जेसीबी चालकाला ढिगाऱ्याखाली वडील आणि मामा अडकल्याची माहिती नव्हती :
तीन मजली इमारत अचानक कोसळल्यानंतर जेसीबी चालक हेमराज यादव बचावकार्यासाठी घटनास्थळी पोहोचले होते. ते ज्या ठिकाणी ढिगारा हटवत होते, त्याच ठिकाणी त्यांचे वडील आणि मामा अडकल्याची त्यांना कल्पना नव्हती.
हेमराज यादव यांनी सांगितलं की, "घटनेनंतर 3 तासांपर्यंत कोटमा नगर पालिकेच्या जेसीबीच्या माध्यमातून मी बचावकार्य करत होतो. अचानक 3 तासांनी रुग्णालयातून फोन आला आणि कळलं की, माझे वडील आणि मामा मलब्यात दबले आहेत. माझ्या वडिलांचा मृत्यू झाला आहे आणि त्यांचं शव ढिगाऱ्याखालून काढण्यात आलं आहे. मात्र, माझ्या मामांचा अद्याप काही पत्ता लागलेला नाही. तरीही, मी हिम्मत न हरता आणि विचार न करता, मी बचावकार्यात सातत्यानं सहभागी राहिलो."
घटनास्थळी पोहोचले पालकमंत्री दिलीप अहिरवार :
इमारत कोसळल्यानंतर ढिगारा हटवण्याचं काम 13 तासांनंतरही अखंडपणे सुरू आहे. यावेळी प्रशासनिक कर्मचारी सतत कामावर लक्ष ठेवून आहेत. रात्री उशिरा मुख्यमंत्री मोहन यादव यांच्या सूचनेनुसार अनूपपूरचे पालकमंत्री घटनास्थळी पोहोचले आणि बचावकार्याची माहिती घेतली. प्रशासनाच्या बचावकार्याच्या नेतृत्त्वात जिल्ह्याचे पालकमंत्री दिलीप अहिरवार, कोतमा आमदार दिलीप जायसवाल, अनूपपूर कलेक्टर हर्षल पंचोली, पोलीस अधीक्षक मोती उर रहमान, शहडोल कमिश्नर आणि संपूर्ण प्रशासनिक अमला अजूनही घटनास्थळी कार्यरत आहे.