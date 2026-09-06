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मध्य प्रदेश हादरले! सागर जिल्ह्यात विषारी दारूने घेतला 12 जणांचा बळी; मृतांचा आकडा आणखी वाढण्याची भीती

मध्य प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री जगदीश देवडा यांनी आज माध्यमांशी बोलताना मृतांचा आकडा वाढल्याचं सांगितलं. तसेच, दोषींविरोधात कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

Madhya Pradesh Hooch Tragedy
सागर जिल्ह्यात विषारी दारूने घेतला 12 जणांचा बळी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 6, 2026 at 5:43 PM IST

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सागर (मध्य प्रदेश) : मध्य प्रदेशातील सागर जिल्ह्यात विषारी दारूमुळे 12 जणांचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. बंडा परिसरातील बराज गावात शनिवार-रविवारच्या मध्यरात्री ही घटना घडली. सुरुवातीला 6 जणांच्या मृत्यूची माहिती समोर आली होती. त्यानंतर रविवारी दुपारपर्यंत मृतांचा आकडा नऊवर पोहोचला. त्यानंतर मुख्य वैद्यकीय आणि आरोग्य अधिकाऱ्यांनी (CMHO) 12 जणांच्या मृत्यूची पुष्टी केली.

विषारी दारू प्यायल्यानंतर अनेकांची प्रकृती बिघडल्याचं सांगण्यात येत आहे. घटनेची माहिती मिळताच वरिष्ठ पोलीस अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले आणि संपूर्ण प्रकरणाचा तपास सुरू करण्यात आला.

मध्य प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री जगदीश देवडा यांनी आज माध्यमांशी बोलताना मृतांचा आकडा वाढल्याचं सांगितलं. तसेच, दोषींविरोधात कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. त्यानंतर सीएमएचओ (Chief Medical and Health Officer) यांनी 12 जणांच्या मृत्यूची पुष्टी केली.

परिसरात अवैध दारू विक्रीचा आरोप : या परिसरात गेल्या काही दिवसांपासून विविध ब्रँडच्या अवैध दारूची विक्री सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. याबाबत उत्पादन शुल्क विभागाकडे वेळोवेळी तक्रारी करण्यात आल्याचंही सांगितलं जात आहे.

घटनेनंतर पोलीस आणि प्रशासनाकडून अवैध दारूच्या विक्रीसह विषारी दारूच्या स्रोताचा शोध घेण्याचं काम सुरू आहे. दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासन प्रशासनाकडून देण्यात आलं आहे.

बंडा परिसरात अवैध दारूचा मुद्दा ऐरणीवर : दरम्यान, बंडा आणि आसपासच्या परिसरात अवैध दारू विक्रीवरून यापूर्वीही वाद निर्माण झाले आहेत. काही महिन्यांपूर्वी बंडाला लागून असलेल्या शाहपूर येथे दारू कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी दोन तरुणांना मारहाण केल्याची घटना घडली होती. या मारहाणीत एका तरुणाचा मृत्यू झाला होता.

दरम्यान, अलीकडेच एका परवानाधारक ठेकेदारानं परिसरात बनावट दारू विकली जात असल्याची तक्रार उत्पादन शुल्क विभागाकडे केली होती. मात्र, या तक्रारीवर विभागाकडून कारवाई करण्यात आली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

4 दिवसांपूर्वी झालेल्या उत्पादन शुल्क विभागाच्या बैठकीतही परवानाधारक ठेकेदारांनी अवैध आणि बनावट दारूच्या विक्रीचा मुद्दा उपस्थित करत विभागाच्या अधिकाऱ्यांना जाब विचारला होता. सागरमधील घटनेनंतर अवैध दारू विक्रीचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.

मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता : स्थानिकांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, मृतांचा आकडा वाढत आहे. विषारी दारूच्या परिणामामुळे केवळ बराज गावातच नव्हे, तर नोराज, सेमरा रामचंद्र आणि आसपासच्या इतर गावांमध्येही दारू प्यायल्यानं मृत्यू तसेच प्रकृती बिघडल्याच्या घटना समोर येत आहेत.

घटनेची माहिती मिळताच जिल्हाधिकारी प्रतिभा पाल घटनास्थळी दाखल झाल्या असून, पोलीस अधीक्षक अनुराग सुजानिया यापूर्वीच घटनास्थळी उपस्थित आहेत. स्थानिक आमदार वीरेंद्र लंबरदार यांनीही रुग्णालयात जाऊन परिस्थितीची पाहणी केली.

जिल्हाधिकारी प्रतिभा पाल यांनी गावातील नागरिकांना उपचारासाठी बंडा सिव्हिल रुग्णालय तसेच सागर जिल्हा रुग्णालयात जाण्याचं आवाहन केलं आहे. तर आमदार वीरेंद्र लंबरदार यांनी या घटनेबद्दल दुःख व्यक्त करत दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली.

जिल्हाधिकाऱ्यांकडून नागरिकांना आवाहन : जिल्हाधिकारी प्रतिभा पाल यांनी बंडा रुग्णालयात पोहोचून आजारी नागरिकांच्या उपचाराची माहिती घेतली. यावेळी त्यांनी सांगितलं की, विषारी किंवा अवैध प्रकारची दारू प्यायल्याने सकाळपासून काही जण आजारी पडले असून, काही मृत्यूही झाले आहेत. सिव्हिल रुग्णालयात आजारी नागरिकांवर उपचार सुरू आहेत.

नोराज आणि इतर बाधित गावांमध्ये डॉक्टरांची पथके तसेच एसडीएम यांना पाठवण्यात आले आहे. ज्या व्यक्तींनी दारूचं सेवन केलं आहे किंवा त्यांच्यामध्ये अशा प्रकारची लक्षणं दिसत आहेत, त्यांनी तातडीने तपासणी करून घ्यावी, असे आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केलं.

दोषींवर कठोर कारवाई करणार - आमदार : आमदार वीरेंद्र लंबरदार यांनी या घटनेबद्दल दुःख व्यक्त केलं. मृतांच्या कुटुंबीयांच्या दुःखात आपण सहभागी असल्याचं त्यांनी सांगितलं. दारूचं सेवन करणाऱ्या व्यक्तींना काही त्रास जाणवल्यास त्यांनी बंडा रुग्णालय किंवा सागर जिल्हा रुग्णालयात जाऊन तपासणी करून घ्यावी, असं आवाहन त्यांनी केलं.

या घटनेत जो कोणी दोषी आढळेल, मग तो दारू ठेकेदार असो, अन्य व्यक्ती असो किंवा अधिकारी-कर्मचारी असो, त्याच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असं आश्वासन आमदार लंबरदार यांनी दिलं.

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POISONOUS ALCOHOL BANDA MP
SAGAR SPURIOUS ALCOHOL DEATHS MP
मध्य प्रदेश विषारी दारू दुर्घटनाट
सागर जिल्हा विषारी दारू 12 मृत्यू
MADHYA PRADESH HOOCH TRAGEDY

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