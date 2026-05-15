मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने धार येथील भोजशाळेला केले मंदिर घोषित; मुस्लिम पक्ष सर्वोच्च न्यायालयात निकालाला आव्हान देणार

अंतिम सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर 12 मे रोजी इंदूर उच्च न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला होता. त्यानंतर 15 मे रोजी निकाल जाहीर करण्यात आला आहे.

Madhya Pradesh High Court has declared the Bhojshala in Dhar a temple
By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 15, 2026 at 4:51 PM IST

इंदूर : मध्य प्रदेशातील धार जिल्ह्यात गाजलेल्या 'भोजशाला-कमल मौला मशीद' वादप्रकरणी आपला निकाल देताना मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या इंदूर खंडपीठाने धार येथील भोजशाळेला 'मंदिर' म्हणून घोषित केलंय. हा निकाल देताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, आता भोजशाळेच्या आत दररोज पूजा-अर्चा केली जाईल आणि यापुढे तिथे कोणत्याही प्रकारचा 'नमाज' (प्रार्थना) अदा केला जाणार नाही. शिवाय, आपल्या आदेशात न्यायालयाने मुस्लिम पक्षाला निर्देश दिले की, त्यांनी पर्यायी ठिकाणी जमिनीचे वाटप व्हावे, या मागणीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज सादर करावा. दीर्घकाळापासून संपूर्ण देश आणि राज्याचे लक्ष उच्च न्यायालयाच्या या निकालाकडे लागून राहिले होते. यापूर्वी अंतिम सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर 12 मे रोजी इंदूर उच्च न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला होता. त्यानंतर 15 मे रोजी इंदूर उच्च न्यायालयाच्या एका खंडपीठाने (Division Bench) हा निकाल जाहीर करण्याची तारीख निश्चित केली होती.

उच्च न्यायालयाचा निकाल हिंदू पक्षाच्या मागण्यांवर आधारित : एक महत्त्वपूर्ण निकाल देताना उच्च न्यायालयाच्या इंदूर खंडपीठाने घोषित केले की, वादग्रस्त वास्तू हे एक 'हिंदू मंदिर' आहे. हिंदू पक्षाच्या मागण्यांवर आधारित दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेला प्रतिसाद म्हणून न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे. उच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, भोजशाळेचे मूळ स्वरूप हे संस्कृत शिक्षणाचे केंद्र असे होते. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाने (ASI) केलेल्या सर्वेक्षण आणि त्यानंतरच्या वैज्ञानिक अभ्यासांच्या आधारे न्यायालयाने हा निर्णय घेतला आहे. उच्च न्यायालयाने ठामपणे सांगितले की, पुरातत्वशास्त्र हे एक विज्ञान आहे आणि वैज्ञानिक निष्कर्षांवर अवलंबून राहण्याचा न्यायालयाला पूर्ण अधिकार आहे. न्यायालयाने पुढे नमूद केले की, ऐतिहासिक आणि पुरातत्वीय महत्त्व असलेल्या वास्तूंचे जतन करणे ही सरकारची घटनात्मक जबाबदारी आहे.

उच्च न्यायालयाकडून भोजशाळेला 'वाग्देवीचे मंदिर' म्हणून मान्यता : मध्य प्रदेशात बऱ्याच काळापासून वादाचे केंद्र ठरलेल्या धार येथील भोजशाळेबाबत उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले की, भोजशाळा हे एक 'संरक्षित स्मारक' (Protected Monument) आहे आणि यापुढे त्याची ओळख 'वाग्देवीचे मंदिर' (विद्येची देवता) म्हणून केली जाईल. या निकालानंतर हिंदू समाजात आनंदाची लाट उसळली आहे, तर प्रशासनाने या भागात सुरक्षा व्यवस्था लक्षणीयरीत्या कडक केलीय.

'नमाज' अदा करण्यासाठी दिलेली परवानगी रद्द : आपल्या आदेशात उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, भोजशाळेचे व्यवस्थापन आणि नियंत्रण आता पूर्णपणे 'एएसआय'कडे (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग) असेल. त्याच वेळी, हिंदू समाजाला या स्थळी पूजा-अर्चा आणि धार्मिक विधी करण्याचा अधिकार बहाल करण्यात आला आहे. या निकालाद्वारे मुस्लिम समाजाला या परिसरामध्ये 'नमाज' अदा करण्यासाठी यापूर्वी देण्यात आलेली परवानगी देखील स्पष्टपणे रद्द करण्यात आलीय. न्यायालयाने मुस्लिम पक्षाला असे सुचवले आहे की, पर्यायी आणि योग्य जागा मिळण्याबाबत त्यांनी सरकारकडे निवेदन सादर करावे. शिवाय सध्या 'ब्रिटिश म्युझियम'मध्ये असलेल्या वाग्देवीच्या मूर्तीचे भारतात प्रत्यार्पण करण्याबाबतच्या निवेदनाचा विचार करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने भारत सरकारला दिले आहेत. हा मुद्दा हिंदू संघटनांकडून दीर्घकाळापासून उपस्थित केला जात आहे.

धारमध्ये 12 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था : या निकालानंतर धार आणि इंदूर येथील प्रशासन अतिशय सतर्क (हाय अलर्टवर) आहे. आज शुक्रवार असल्याने ज्या दिवशी मुस्लिम समाज परंपरेनुसार 'जुम्मा' (शुक्रवारची) नमाज अदा करतो, परिस्थितीचा संवेदनशीलपणा अधिकच वाढला होता. प्रशासनाने दोन्ही समाजांना शांतता आणि सलोखा राखण्याचे आवाहन केले आहे. या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर इंदूर आणि धार या जिल्ह्यांचे प्रशासन सतर्कतेवर आहे. धार शहरात 12 स्तरीय सुरक्षा कडे उभारण्यात आले असून, तिथे 1200 हून अधिक सुरक्षा कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत. याव्यतिरिक्त इंदूरसह आसपासच्या सर्व शहरांमध्येही सतर्कतेचा इशारा (अलर्ट) जारी करण्यात आला आहे.

