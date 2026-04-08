अभिनेत्याची गावात 'पाटीलकी': शिवी दिल्यास मारावा लागतो गावभर झाडू; गावकरी ठोठावतात दंड, शिवीगाळमुक्त गावाची यशोगाथा

मुंबईतील अभिनेत्यानं गावात जाऊन शिवीगाळमुक्त गाव करण्यासाठी प्रयत्न केले. त्या प्रयत्नातून मध्य प्रदेशातील बोरसर हे आदर्श गाव उभं राहिलं.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 8, 2026 at 7:34 PM IST

भोपाळ : गावात एकमेकांना बोलताना काहीजणं सर्रास शिवीचा उपयोग करतात. मात्र मध्य प्रदेशातील बऱ्हाणपूर जिल्ह्यात असं एक गाव आहे, जिथं गावात शिवी दिल्यास गावभर झाडू मारावा लागतो. त्यासह गावकऱ्यांना शिवीगाळ करताना आढळल्यास त्याला तत्काळ दंड ठोठावण्यात येतो. बोरसर असं या आदर्श गावाचं नाव आहे. हे गाव मध्य प्रदेशातील पहिलं शिवीगाळमुक्त आदर्श गाव ठरलं आहे. विशेष म्हणजे या गावाची लोकसंख्या 6 हजार इतकी असून बऱ्हाणपूरपासून ते 20 किमी अंतरावर आहे.

गावकरी टाळतात शिवी देणं : बोरसर ग्रामपंचायतीचे सरपंच अंतरसिंग, उपसरपंच विनोद शिंदे आणि अभिनेता अश्विन पाटील यांनी हे गाव 'शिवीगाळमुक्त' करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. त्यांनी गावात सांस्कृतिक मूल्यांचा भक्कम पाया रचला आहे. लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत कोणताही अपवाद न ठेवता प्रत्येकजण अपशब्द वापरणं टाळते. श्रीमंत असो वा गरीब, गावाचा हा नियम प्रत्येकाला समान रितीनं लागू आहे. एखाद्यानं वादाच्या प्रसंगी अपशब्द वापरले, तर त्याला तत्काळ ५०० रुपयांचा दंड भरावा लागतो. नाहीतर एक तासभर गावात झाडू मारून स्वच्छता करावी लागते.

गावात मोफत वाय-फाय आणि ग्रंथालय : केवळ 'शिवीगाळमुक्त' असण्यापुरतेच मर्यादित न राहता, या गावातील लहान मुलांपासून ते तरुणांपर्यंत सर्वांमध्ये सुसंस्कृतपणा निर्माण करण्यासाठी इथं एका ग्रंथालयाचीही स्थापना करण्यात आली आहे. धार्मिक ज्ञान, सामान्य ज्ञान आणि शालेय अभ्यासक्रमाशी संबंधित पुस्तकांचा एक मोठा खजिना इथं उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. शिवाय, गावात 'इंटरनेट क्रांती'ही घडवून आणण्यात आली आहे. गावातील चार वेगवेगळ्या ठिकाणी मोफत वाय-फाय (Wi-Fi) हॉटस्पॉट्स उभारण्यात आले आहेत. यामुळे संपूर्ण गाव इंटरनेट नेटवर्कशी जोडलं गेलं असून, प्रत्येक नागरिकाला मोफत इंटरनेट सेवेचा लाभ घेता येत आहे. गावात 'हरित क्रांती व्हावी, यासाठी 'हर घर हरियाली' या मोहिमेअंतर्गत गावकऱ्यांना रोपांचं वाटपही करण्यात आलं आहे.

उपक्रम राबवण्यासाठी अभिनेता मुंबईतून परतला गावी: मध्य प्रदेशातील बोरसर हे छोटेसं गाव सध्या संपूर्ण राज्यात चर्चेचा विषय बनलं आहे. तरुण अभिनेता अश्विन पाटील हा मुंबईत १० वर्षे राहिल्यानंतर आपल्या मूळ गावी परतला. त्यानं शिवी देण्याच्या किरकोळ घटनांचं रूपांतर अनेकदा मोठ्या वादांमध्ये होते, असं निरीक्षण नोंदवलं. त्यानं ग्रामपंचायतीचे पदाधिकारी आणि गावातील ज्येष्ठ मंडळींसोबत एक बैठक घेतली. या बैठकीत गावाला 'शिवीगाळमुक्त' करण्याचा एकमतानं निर्णय घेण्यात आला. ६ हजार लोकसंख्या असलेल्या बोरसर गावात 'संस्कार क्रांती' मोहिमेचा शुभारंभ करण्यात आला आहे. या उपक्रमावर देखरेख ठेवण्यासाठी विविध पथकं तयार करण्यात आली असून, ही पथकं गावातील प्रत्येक वार्डात जाऊन देखरेखीचं काम करत आहेत. त्यामुळे या मोहिमेचा अत्यंत सकारात्मक आणि मोठा प्रभाव दिसून येत आहे.

शिवीगाळ केल्यास भरावा लागणार दंड : "जेव्हा मी मुंबईहून माझ्या गावी परतलो, तेव्हा माझ्या असं निदर्शनास आलं की, केवळ शिवीगाळीमुळे अगदी किरकोळ बाबींचंही रूपांतर मोठ्या वादांमध्ये होत होतं. मूळ वादाचे कारण हे त्यापाठोपाठ होणाऱ्या शिवीगाळीइतकं गंभीर किंवा महत्त्वाचं क्वचितच असायचं. त्यानंतर, मी ग्रामपंचायतीचे सरपंच अंतरसिंग आणि उपसरपंच विनोद शिंदे यांच्याशी संपर्क साधला. त्यांनी एक बैठक आयोजित केली. या बैठकीत सर्व गावकऱ्यांच्या उपस्थितीत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. ग्रामपंचायतीनं त्याबाबतचा अधिकृत आदेश जारी केला. आता संपूर्ण गावात ठिकठिकाणी फलक लावण्यात आले असून, त्याद्वारे बोरसर हे मध्य प्रदेशातील पहिलं 'शिवीगाळमुक्त' गाव असल्याचं घोषित करण्यात आलं आहे. या फलकांवरील सूचनेत असं स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलं आहे की, जो कोणी व्यक्ती माता किंवा भगिनींना उद्देशून शिवीगाळ करताना आढळेल, त्याला ५०० रुपयांचा दंड भरावा लागेल. नाहीतर त्याला एक तासभर गाव स्वच्छतेचं काम करावं लागेल," असं अभिनेता अश्विन पाटील यानं सांगितलं.

