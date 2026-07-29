मध्य प्रदेशात शेतकऱ्यांचे तीव्र आंदोलन, पोलिसांचे बॅरिकेड्स तोडून थेट मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाकडे केली कूच!
शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर नर्मदापुरम परिसरासह भोपाळमधील अनेक शाळा बंद ठेवण्यात आल्या.
Published : July 29, 2026 at 8:03 PM IST
भोपाळ : मध्य प्रदेशातील शेतकऱ्यांचे 100 टक्के मूग खरेदी, ई-टोकन व्यवस्था आणि इतर मागण्यांसाठी आंदोलन सुरू आहे. हे आंदोलन अधिक तीव्र झाले आहे. मंगळवारी हजारो शेतकरी नर्मदपुरमहून भोपाळकडे निघाले आणि रात्री उशिरा होशंगाबाद रोडवर पोहोचले. यानंतर बुधवारी मोठ्या संख्येनं शेतकऱ्यांनी मुख्यमंत्री निवासस्थानाच्या दिशेनं कूच केली आणि पोलिसांचे बॅरिकेड्स तोडले. तसंच तीन बसच्या काचा फोडण्यात आल्या. मात्र, पोलिसांनी कोणत्याही बळाचा वापर केला नाही. दरम्यान, शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर नर्मदापुरम परिसरासह भोपाळमधील अनेक शाळा बंद ठेवण्यात आल्या.
चर्चा करण्यासाठी मंत्र्यांची समिती : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी शेतकरी प्रतिनिधींशी या विषयावर चर्चा करण्यासाठी मंत्र्यांची समिती स्थापन करणार असल्याची घोषणा केली आहे. शेतकरी नेत्यांनीही आंदोलकांना शांतता राखण्याचे आवाहन केलं आहे. यानंतर, मुख्यमंत्री निवासस्थानाकडे मोर्चा काढणारे शेतकरी आंदोलनस्थळी परत येऊ लागले. सोमवार रात्रीपासून सावरकर सेतूजवळ तळ ठोकून असलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या मंगळवारी सकाळीही वाढतच होती. आंदोलनस्थळी 'जय किसान, जय जवान'च्या घोषणा घुमत होत्या. मोठ्या संख्येनं तरुणही या आंदोलनात सामील झाले.
तीन बसच्या काचा फोडण्यात आल्या : 100 टक्के मूग खरेदीच्या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी अर्धनग्न आंदोलनही केलं. दुपारच्या वेळी आंदोलन अधिक तीव्र झाले. शेतकऱ्यांनी बॅरिकेड्स हटवून पुढं जाण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी मार्ग अडवण्यासाठी बस उभ्या केल्या, पण अनेक शेतकरी बसमध्ये चढले. नंतर, शेतकरी मुख्यमंत्री निवासस्थानाच्या दिशेनं निघाले आणि त्यांनी पोलिसांनी लावलेले बॅरिकेड्स बाजूला केले. या दरम्यान, काही शेतकरी आंदोलनस्थळीच थांबले होते. या आंदोलनादरम्यान शेतकरी आणि पोलिसांमध्ये झटापट झाल्याचंही पाहायला मिळालं. आंदोलनादरम्यान तीन बसच्या काचा फोडण्यात आल्या. मात्र, पोलिसांनी संयम बाळगला आणि बळाचा वापर केला नाही.
आंदोलनामुळं रहिवाशांना प्रवासात अडचणी : दरम्यान, होशंगाबाद रोडवरील बॅरिकेड्समुळं वाहतूक विस्कळीत झाली, ज्यामुळं जनतेला मोठा त्रास झाला. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळं रहिवाशांना प्रवासात अडचणी येत आहेत. मात्र, प्रशासनानं वाहतूक वळवली आहे. शेतकरी 100 टक्के मूग खरेदीच्या आपल्या मागणीवर ठाम आहेत. शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ मोठ्या संख्येनं 'जेन झी' दाखल झाली आहे. त्यांनी 'कॉकरोच जनता पार्टी'च्या धर्तीवर 'किसान जनता पार्टी' स्थापन करत असल्याचा दावा केला आहे.
सरकार आणि शेतकरी प्रतिनिधी यांच्यात चर्चा होणार : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी सांगितलं की, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी मंत्र्यांची एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. हे शिष्टमंडळ सायंकाळी शेतकरी नेत्यांना भेटेल आणि त्यांच्या सकारात्मक सूचनांवर विचार केला जाईल. सरकारी प्रतिनिधींशी अद्याप चर्चा व्हायची असल्यामुळं शेतकरी नेत्यांनी आंदोलकांना बसमधून उतरून शांततेनं आंदोलन सुरू ठेवण्याचं आवाहन केलं. दरम्यान, विरोधी पक्षनेते उमंग सिंघार यांनी सरकार शेतकऱ्यांच्या रास्त मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप केला.
शेतकरी 100 टक्के सरकारी खरेदीच्या मागणीवर ठाम : दरम्यान, हे आंदोलन मध्य प्रदेशात उन्हाळी मूग खरेदीच्या मुद्द्यावरून होत आहे. एकीकडे सरकार केंद्र सरकारकडून 75 हजार कोटी रुपयांच्या प्रलंबित पॅकेजची आशा बाळगून आहे, तर दुसरीकडे शेतकरी 100 टक्के सरकारी खरेदीच्या मागणीवर ठाम आहेत. या मुद्द्यावर संयुक्त किसान मोर्चाच्या बॅनरखाली हजारो शेतकरी भोपाळला पोहोचले असून आंदोलन करत आहेत.
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