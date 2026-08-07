नेपाळहून पुण्याला जाणाऱ्या बसचा भीषण अपघात, एका महिलेचा मृत्यू, 15 जण जखमी
जखमी झालेल्या प्रवाशांना उपचारासाठी गोहद सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं आहे.
Published : August 7, 2026 at 2:08 PM IST
भिंड : नेपाळहून महाराष्ट्रातील पुण्याला जाणाऱ्या एका स्लीपर बसचा मध्य प्रदेशातील भिंडच्या गोहद परिसरात अपघात झाला. मालनपुआहून येणाऱ्या एलपीजी सिलिंडरनं भरलेल्या ट्रकची बसला धडक बसल्यामुळं हा अपघात झाला. या अपघातात एका महिलेचा जागीच मृत्यू झाला असून 15 प्रवासी जखमी झाले आहेत. जखमी झालेल्या प्रवाशांना उपचारासाठी गोहद सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं आहे.
बस नेपाळहून पुण्याला जात होती : मिळालेल्या माहितीनुसार, नेपाळच्या पालिया प्रांतातून पुण्याला निघालेली बस शुक्रवारी (7 ऑगस्ट) सकाळी इटावामार्गे भिंडमध्ये आली. त्यानंतर बस राष्ट्रीय महामार्ग 719 वरून जात असताना गॅस सिलिंडरनं भरलेल्या एका ट्रकनं डंपर ट्रकला ओव्हरटेक करण्याच्या प्रयत्नात बसला धडक दिली. हा अपघात इतका भीषण होता की, बसचं मोठं नुकसान झालं आहे. तसंच बसमधील प्रवाशांनाही याचा फटका बसला. मिळालेल्या माहितीनुसार, बसमधील एका महिलेचा जागीच मृत्यू झाला, तर बसमध्ये अडकलेले 12 हून अधिक प्रवासी गंभीर जखमी झाले. यावेळी स्थानिकांनी घटनास्थळी धाव घेत मदतकार्य सुरू केले आणि तत्काळ पोलिसांना माहिती देण्यात आली.
स्थानिक लोकांकडून बचावकार्य : भिंडचे रहिवासी आणि प्रत्यक्षदर्शी नवल सिंग म्हणाले, "हा अपघात माझ्या डोळ्यासमोर झाला. मी थोड्या अंतरावर दुचाकीवरून जात होतो. घटना घडताच स्थानिक लोक जमा झाले आणि त्यांनी जखमींना मदत करण्यास सुरुवात केली. सर्वत्र रक्त सांडलं होतं. त्यानंतर पोलीस आलं आणि त्यानंतर जखमींना गोहद रुग्णालयात नेण्यात आले." याचबरोबर, अपघातात जखमी झालेल्या नेपाळच्या रहिवासी कांचन चौधरी म्हणाल्या, "मी नेपाळच्या केलाली भागातील असून या बसमधून प्रवास करत होते. बसमध्ये इतरही लोक होते, जे पुण्यातील नवले ब्रिजकडे जात होते. पण वाटेत बसचा अपघात झाला. अनेक जण जखमी झाले आहेत. तसंच बस चालकाचे दोन्ही पायांना गंभीररित्या दुखापत झाली आहे."
जखमींपैकी 13 जण नेपाळचे रहिवासी : दरम्यान, "अपघाताची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी पोहोचले. या अपघातात 15 जण जखमी झाले आहेत. यापैकी 13 जण नेपाळचे आणि दोघे पुण्याचे रहिवासी आहेत. तसंच, नेपाळच्या रहिवासी असलेल्या एका महिलेचा मृत्यू झाला आहे. नेपाळ सीमेवरून तिच्या कुटुंबीयांना माहिती देण्यात आली आहे. गंभीर जखमींपैकी 6 जणांना ग्वाल्हेरला पाठवण्यात येत आहे. तसंच जखमींची यादी तयार केली जात आहे. पोलीस सध्या जखमींना मदत करत आहेत. जखमींपैकी एक जण शिवपुरीचा रहिवासी असल्याचंही सांगण्यात येत आहे" असं गोहद चौराहा पोलीस ठाण्याचे प्रभारी रामनरेश यादव यांनी सांगितलं.
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