इंडिया AI इम्पॅक्ट समिटचा फटका, दिल्लीतील हॉटेल रुमचे दर गगनाला भिडले, लक्झरी खोलीचं भाडं एक कोटीपेक्षा जास्त
इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट 16 ते 20 फेब्रुवारी दरम्यान होणार आहे. दिल्ली इथं होणाऱ्या या परिषदेमुळे पंचतारांकित हॉटेल्स रूमचं भाडं गगनाला भिडलं आहे.
Published : February 10, 2026 at 8:11 PM IST
चंचल मुखर्जी
नवी दिल्ली : येथे होणाऱ्या इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट 2026 मुळे राजधानीतील हॉटेल उद्योगाची चांदी होणार असं दिसत असून, लक्झरी हॉटेलच्या खोल्यांचे दर अभूतपूर्व पातळीवर पोहोचले आहेत.
सॅम ऑल्टमन सुंदर पिचाई यांच्यासारखे दिग्गज उपस्थित राहणार : इंडिया एआय इम्पॅक्ट परिषद 16 ते 20 फेब्रुवारी 2026 दरम्यान नवी दिल्लीतील 'भारत मंडपम' इथं होणार आहे. या समिटसाठी जवळजवळ सर्व प्रमुख एआय कंपन्यांच्या सीईओंसह 100 हून अधिक ग्लोबल टेक लीडर्स उपस्थित राहणार आहेत. यामध्ये OpenAI चे सीईओ सॅम ऑल्टमन, Google DeepMind चे सीईओ डेमिस हासाबिस, Alphabet चे सीईओ सुंदर पिचाई, Anthropic चे सीईओ डारियो अमोडेई आणि Mistral AI चे सीईओ आर्थर मेन्श यांचा समावेश आहे. या दिग्गजांच्या उपस्थितीमुळे दिल्लीतील आलिशान हॉटेल्सना मोठी मागणी निर्माण झाली असून, त्याचं थेट प्रतिबिंब खोल्यांच्या दरांवर दिसून येत आहे.
हॉटेल खोल्यांचं भाडं 1 कोटी रुपयांच्या घरात : उदाहरणार्थ सांगायचं झालं तर, ओबेरॉय हॉटेलमधील लक्झरी सूटसाठी या काळात (एआय समिटीच्या) 5 दिवसांचा मुक्काम करण्यासाठी तब्बल 1 कोटी 18 लाख रुपये मोजावे लागत आहेत. लीला पॅलेसमध्ये एआय समिटच्या काळात लक्झरी सूटसाठी एका रात्रीचं भाडं 17.20 लाख रुपये असून, ते नेहमीच्या दरांपेक्षा सुमारे 14 पट अधिक आहे.
हॉटेल रुम्सच्या दरवाढीचं कारण काय? : दरम्यान, ताज पॅलेसमध्ये 18 आणि 19 फेब्रुवारी रोजी कोणतीही खोली उपलब्ध नाही. इतर तारखांवरील दर पाहता, 10 फेब्रुवारी रोजी 28 हजार रुपयांना मिळणारी साधी खोली 17 फेब्रुवारीला 1.30 लाख रुपये इतकी महाग झाली आहे. ताज पॅलेसमधील प्रेसिडेन्शियल सूटचा दर एका रात्रीसाठी 30 लाख रुपये असल्याचं सांगितलं जात असून, नेहमीचा दर सुमारे 2.37 लाख रुपये असतो.
हॉटेल रुम दरवाढीचं कारण स्पष्ट करताना, ट्रॅव्हल एजंट्स असोसिएशनचे जनसंपर्क परिषद अध्यक्ष राजन सेहगल यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं की, एआय समिटसोबतच सध्या सुरू असलेल्या लग्नसराईच्या हंगामामुळेही दर प्रचंड वाढले आहेत. "पाचतारांकित हॉटेल्समध्ये प्रेसिडेन्शियल आणि लक्झरी सूटसाठी दर 25 ते 30 लाख रुपये प्रतिदिन असतात. 5 दिवसांचा मुक्काम केल्यास खर्च सहजपणे 1 कोटी रुपयांच्या पुढे जातो. दरांवर कोणतंही कायदेशीर बंधन नाही," असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
'तोटा भरून काढण्यासाठी अशा मोक्याच्यावेळी दर वाढवले जातात' : 'ट्रॅव्हल एजंट्स असोसिएशन ऑफ इंडिया'चे (TAAI) व्यवस्थापन समिती सदस्य मानव सोनी यांनीही मागणी-पुरवठ्यातील मोठ्या तफावतीमुळे दर वाढल्याचं सांगितलं. "हे दर पूर्णपणे योग्य नाहीत, मात्र हॉटेल व्यावसायिक सुट्टीच्या हंगामातील तोटा भरून काढण्यासाठी गर्दीच्या काळात जास्त दर आकारतात," असं त्यांनी नमूद केलं. त्यांनी सरकारनं दरांवर कमाल मर्यादा ठरवावी, अशी मागणीही केली.
'अधिक रक्कम देण्यासाठी ग्राहक तयार असतात' : दरम्यान, 'फेडरेशन ऑफ हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन्स ऑफ इंडिया'चे (FHRAI) मानद कोषाध्यक्ष गारिश ओबेरॉय यांनी सांगितलं की, बहुतांश हॉटेल्स 'डायनॅमिक प्रायसिंग' पद्धत अवलंबतात. मागणी वाढली की उर्वरित 10 ते 20 टक्के खोल्यांचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढवले जातात. सामान्य काळात लक्झरी सूटचे दर 3 ते 5 लाख रुपये असतात, मात्र तुटवड्याच्या काळात ग्राहक अधिक रक्कम देण्यासही तयार असतात.
'समिटच्या काळात प्रीमियम खोल्यांची उणीव भासणार' : 'इंडियन असोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स'चे अध्यक्ष रवी गोसाईं यांनी सांगितलं की, दिल्लीमध्ये खऱ्या अर्थानं लक्झरी सूट सुविधा देणारी केवळ 5 ते 6 प्रीमियम हॉटेल्स आहेत. समिटसाठी अंदाजे 30 ते 35 हजार पाहुणे येणार असल्यानं प्रीमियम खोल्यांची कमतरता तीव्र झाली आहे. "पूर्वी 5 लाख रुपये प्रतिरात्र असणाऱ्या सूट्स आता 20 ते 25 लाख रुपयांना दिल्या जात आहेत. अशी प्रचंड दरवाढ देशाच्या प्रतिमेसाठी चांगली नाही," असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
