लुथरा बंधू भारताच्या ताब्यात; थायलंडमधून आज भारतात आणणार

गोव्यातील लुथरा बंधुंंच्या 'बिर्च बाय रोमियो लेन' या नाईट क्लबमध्ये अचानक आग लागली. यानंतर लुथरा बंधुंनी परदेशात पलायन केलं. आज त्यांना भारतात आणण्यात येणार आहे.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 16, 2025 at 1:31 PM IST

पणजी : पर्यटनासाठी प्रसिद्ध असलेल्या गोव्यात काही दिवसांपूर्वी आगीची भीषण घडली होती. नाईट क्लबमध्ये अचानाक लागलेल्या आगीत अनेकांचा मृत्यू झाला होता. ही दुर्घटना झाल्यानंतर 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाईट क्लबचे मालक असलेले लुथरा बंधुंनी थायलंडला पलायन केलं होतं. त्यांना अखेर थायलंडमधून भारतात आणण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. थायलंडमधील कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर केंद्रीय अन्वेषण विभागाचं पथक लुथरा बंधुंना घेऊन मायदेशी परतणार आहे.

दुर्घटनेनंतर लुथरा बंधुंचं परदेशात पलायन : गोव्यातील 'बिर्च बाय रोमियो लेन' या नाईट क्लबमध्ये आग लागून अनेकांचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली होती. यानंतर आरोपी लुथरा बंधू थायलंडमधील फुकेत इथं पळून गेले होते. गोवा पोलिसांनी या प्रकरणात एफआयआर दाखल केला. यानंतर आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी पोलीस संघटनेनं (इंटरपोल) लुथरा बंधुंविरोधात ब्लू कॉर्नर नोटीस जारी केली. दरम्यान, गोवा सरकारनं या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी एक विशेष कायदेशीर पथक नेमलं आहे. पोलिसांनी भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) कलम 105 अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.

लुथरा बंधुंचा पासपोर्ट केला रद्द : भारतीय अधिकाऱ्यांनी थायलंड देशातील अधिकाऱ्यांना सर्व आवश्यक कागदपत्रे पुरवली आहेत. यात लुथरा बंधुंचा पासपोर्ट रद्द झाल्यानंतर जारी केलेलं आपत्कालीन प्रमाणपत्राचा (EC) समावेश आहे. भारतानं लुथरा बंधुंचा पासपोर्ट रद्द केला. यानंतर थायलंड देशातील अधिकाऱ्यांना त्यांना भारताच्या ताब्यात देण्याची विनंती केली. या विनंतीनंतर थायलंड पोलिसांनी गुरुवारी फुकेतमधील एका रिसॉर्टमधून लुथरा बंधुंना ताब्यात घेतलं. भारतीय कायदा अंमलबजावणी पथक त्यांच्या परतीसाठी औपचारिकता देखील पूर्ण करत आहे.

आरोपींना न्यायालयासमोर करणार हजर : लुथरा बंधुंना भारतात आणल्यावर केंद्रीय तपास संस्थांचे अधिकारी त्यांना दिल्लीतील पटियाला हाऊस न्यायालयासमोर हजर करणार आहेत. इथं गोवा पोलीस त्यांना ट्रान्झिट रिमांडवर घेतील. दोन्ही आरोपींना बुधवारी (17 डिसेंबर) मापुसा न्यायालयासमोर हजर केलं जाण्याची अपेक्षा आहे.

आगीत 25 नागरिकांचा मृत्यू : लुथरा बंधुच्या 'बिर्च बाय रोमियो लेन' या नाईट क्लबमध्ये अचनाक आग लागली होती. ज्यामध्ये पर्यटक आणि कर्मचाऱ्यांसह किमान 25 निष्पाप लोकांचा मृत्यू झाला आणि अनेक जण गंभीर जखमी झाले. नाईट क्लबमध्ये जमिनीवर किंवा डेक फ्लोअरवर आपत्कालीन परिस्थितीत बाहेर पडण्याचे दरवाजे नाहीत, हे माहीत असूनही लुथरा बंधूंनी फायर शो आयोजित केला होता.

